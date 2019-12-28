Грустный дэнс уже не грустный: в Красноярске продолжаются концерты без зрителей в 30-градусный мороз

Самые грустные новогодние вечеринки в Красноярске на острове Татышев, а парке Универсиады, продолжаются. Артисты отрабатывают все, на что заранее подписались, стараются от души. Но смотреть на них по-прежнему никто не приходит. А жаль...

Напомним, что несколько дней назад видео из Красноярска, на котором аниматоры в костюме свинки, слоника и собаки отплясывали на сцене под звуки «грустного дэнса», разошлись по соцсетям и стали мэмом. Местный депутат даже предложил наградить ребят – за преданность своей профессии. (А они, устав от назойливой ненужной славы, попросили их не беспокоить).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="872" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/752277" frameborder="0"></iframe> Грустная вечеринка в Красноярске - 2.

И вот блогеры вновь в предвкушении, растаскивают на всю страну и комментируют новое видео, оно появилось накануне в телеграмм-канале @krsk01. Правда, грустный дэнс уже не такой грустный. Это уже задорная народная песня, от которой ноги сами в пляс просятся. «По Сибири долго хаживал эх! парнишка молодой. Полюби меня, челдоночка, я мальчишка холостой» - приплясывает на сцене певец Михаил Кириллов. Все в самых лучших русско-народных традициях.

Перед сценой коллег поддерживают девушки из ансамбля «Купава». Две женщины, видимо, гулявшие по острову и попавшие случайно на концерт, оказались благодарными зрительницами – и танцевали, и хлопали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/752278" frameborder="0"></iframe> Грустная вечеринка в Красноярске, видео Михал Кириллов.

«Ребятки! Мне сегодня посчастливилось выступить на той самой ВЕСЕЛОЙ вечеринке на всём белом свете!:)) Благодарен от всей души, всем коллегам, кто был рядом! Спасибо :) Правда, спасибо большое! Насмеялись, нашутились))) Кстати, Погода -30. Пел вживую» - написал Михаил Кириллов. И выложил другое видео, где он вовсе в гордом одиночестве поет «Челдоночку».

Выступление продолжались до самого вечера. И нипочем мороз, подумаешь – всего-то минус 30! Сибирякам ли бояться! С Енисея пар клубится, над городом туман. Но некогда, некогда мороза бояться: новый год на носу, да еще чемпионат России по фигурному катанию. Вот и стараются артисты каждый вечер. Давайте поддержим. Адрес – тот же: Красноярск, остров Татышев, парк Универсиады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/752279" frameborder="0"></iframe> Грустная вечеринка в Красноярске-3, видео Михаил Кириллов.

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