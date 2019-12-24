2019-12-24T16:58:13+03:00
Общество

Аниматоры танцуют, но зрителей нет: «самая грустная новогодняя вечеринка в мире» проходит в Красноярске

На ней совсем нет гостей - одни аниматоры [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Грустная вечеринка Фото: Андрей КочкунГрустная вечеринка Фото: Андрей Кочкун
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Знаете, где проходит самая грустная новогодняя вечеринка в мире? Сообщаем адрес: Красноярск, остров Татышев, парк Универсиады. Что здесь происходит, спросите? А вот что. Каждые выходные на сцену в парке Универсиады выходят аниматоры в костюмах свиньи, слона и собаки, грохочет музыка, аниматоры танцуют, но… зрителей нет. Совсем нет. Никто не приходит. Но аниматоры в Красноярске закаленные, их, как говорится, не возьмешь голыми руками - поэтому танцуют сами по себе. В соцсетях эти странные танцы уже окрестили самой грустной новогодней вечеринкой в мире.

Самая грустная новогодняя вечеринка в мире.Видео: Андрей Кочкун

Зрелище, что что и говорить, душераздирающее. Видео грустной вечеринки активно обсуждают в соцсетях. «Комсомольская правда» - Красноярск пообщалась с его автором Андреем Кочкуном.

- Я два выходных подряд гулял по Татышеву. Во время Универсиады здесь была фан-зона, но сейчас все немножко заброшено, - рассказывает Андрей. – Сейчас здесь очень мало людей. Но на днях в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию, и в честь этого в городе установили три фан-зоны. Одна из них как раз здесь, в парке Универсиады – установлена сцена, экраны для трансляций. С пятницы по воскресенье здесь проводят различные развлекательные мероприятия. Зимой просто в этой части острова нет народу почти. Вот ребята и танцуют сами для себя. Грустно.

Аниматоры работают по-честному, без халявы - взрывают танцпол по выходным с 17.00 до 20.00. Хотя, казалось бы, для кого – народу-то нет. Лишь случайные прохожие машут им, прогуливаясь по заснеженным дорожкам парка.

Правда, все-таки есть свет в конце тоннеля: уже на днях здесь откроется фан-зона чемпионата России по фигурному катанию. Тогда уж наверняка станет многолюдно. Ведь организаторы обещали разыграть более 100 бесплатных билетов на соревнования. Вот и повеселимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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