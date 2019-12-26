«За искреннюю любовь к профессии»: аниматоров самой грустной вечеринки, на которую никто не пришел, предложили наградить

- Предложил представить к награждению артистов, участвующих в «грустном дэнсе» на острове Татышев, которые, несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий, честно и добросовестно работают, - написал в своем «Фейсбуке» депутат красноярского Горсовета Роман Крастелев.

А вот и сам документ - обращение депутата. Фото: "Фейсбук" Романа Крастелева

И тут же – копию обращения к Максиму Бархатову (и.о. обязанности директора МАУ «Центр реализации социальных проектов»): «Прошу информировать, какое количество денежных средств израсходовано на проведение данного фан-мероприятие. Дополнительно предлагаю представить артистов «самой грустной вечеринки», исполняющих роли свинки, собаки и слоника, к награждению в Красноярский городской Совет депутатов за большой вклад в формирование культурного кода и спортивного образа города Красноярска. А также за искреннюю любовь к профессии».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751503" frameborder="0"></iframe> Самая грустная новогодняя вечеринка в мире.Видео: Андрей Кочкун

Ну что тут скажешь? Ведь все правда, не прибавить, не отнять.

Напомним, на днях красноярец Андрей Кочкун гулял по дорожкам Татышев-парка и заглянул в парк Универсиады. В марте тут было полно народу, каждый день, с утра до поздней ночи шли мероприятия. Сейчас он увидел, как на ярко освещенной сцене танцуют артисты в нарядах забавных зверушек. Сцена утопает в ярком свете, музыка гремит на всю округу, а из динамиков доносится песня «грустный дэнс мы будем танцевать»...

А зрителей-то нет! Где-то мимо проходят гуляющие, машут рукой, артисты машут им в ответ. Но никто не подходит. Аниматоры пытаются сами себя развеселить, танцуют, особенно старается розовая свинка. Если вы не знаете, как выглядит разочарование – поглядите, это оно и есть. Ребята честно отрабатывали несколько дней с 17 до 20 часов вечера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751650" frameborder="0"></iframe> Самая грустная вечеринка в мире.На этой вечеринке есть и сцена, и музыка, и аниматоры... Но её всё равно окрестили «самой грустной в мире». Почему?

Видео разлетелось по социальным сетям и стало настоящим мемом. О нем рассказали в федеральных новостях. По своей популярности «самая грустная вечеринка» сейчас соперничает с чемпионатом России по фигурному катанию, который в настоящее время проходит в Красноярске.

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Знаете, где проходит самая грустная новогодняя вечеринка в мире? Сообщаем адрес: Красноярск, остров Татышев, парк Универсиады. Что здесь происходит, спросите? А вот что. Каждые выходные на сцену в парке Универсиады выходят аниматоры (подробнее)