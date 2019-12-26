Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске. Танцы на льду. Произвольный танец. Прямая онлайн-трансляция

Второй день чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске откроют спортивные танцы на льду. 14 лучших пар страны представят судьям свой произвольный танец. Прямая трансляция чемпионата на сайте Первого канала. Текстовую трансляцию читайте на kp.ru. Начало соревнований с 13:30 по местному времени, они закончатся в 15:55.

По правилам, при подготовке произвольной программы спортсмены свободны в выборе ритма, темы и музыки. Продолжительность такого танца для взрослых – четыре минуты (плюс/минус 10 секунд).

Обязательные элементы при исполнении произвольного танца: четыре различные поддержки, включая две длинные - до 12 секунд, две дорожки шагов различной степени сложности и одна серия твизлов.

Как заявил ранее на пресс-конференции в Красноярске президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, состав нашей сборной, которая поедет на чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года, определится 29 декабря после завершения национального первенства.

Танцы на льду. Произвольный танец. Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске.Комментирует Тэд Бартон

Список танцевальных пар, представляющих свой произвольный танец:

1. Ксения Конкина – Павел Дрозд

2. Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко

3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов

4. Софья Шевченко – Игорь Еременко

5. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин

6. Софья Евдокимова – Егор Базин

7. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро

8. Елизавета Пасечник – Егор Колосовский

9. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов

10. Мария Игнатьева – Михаил Брагин

11. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин

12. Аннабель Морозова – Андрей Багин

13. Александра Степанова – Иван Букин

14. Екатерина Миронова – Евгений Устенко