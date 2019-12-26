2019-12-26T15:45:40+03:00
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске. Танцы на льду. Произвольный танец. Прямая онлайн-трансляция

Представляем онлайн-трансляцию произвольных танцев чемпионата России по фигурному катанию 2020 в Красноярске
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Софья Евдокимова и Егор БазинСофья Евдокимова и Егор БазинФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Второй день чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске откроют спортивные танцы на льду. 14 лучших пар страны представят судьям свой произвольный танец. Прямая трансляция чемпионата на сайте Первого канала. Текстовую трансляцию читайте на kp.ru. Начало соревнований с 13:30 по местному времени, они закончатся в 15:55.

По правилам, при подготовке произвольной программы спортсмены свободны в выборе ритма, темы и музыки. Продолжительность такого танца для взрослых – четыре минуты (плюс/минус 10 секунд).

Обязательные элементы при исполнении произвольного танца: четыре различные поддержки, включая две длинные - до 12 секунд, две дорожки шагов различной степени сложности и одна серия твизлов.

Как заявил ранее на пресс-конференции в Красноярске президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, состав нашей сборной, которая поедет на чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года, определится 29 декабря после завершения национального первенства.

Танцы на льду. Произвольный танец. Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске.Комментирует Тэд Бартон

Список танцевальных пар, представляющих свой произвольный танец:

1. Ксения Конкина – Павел Дрозд

2. Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко

3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов

4. Софья Шевченко – Игорь Еременко

5. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин

6. Софья Евдокимова – Егор Базин

7. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро

8. Елизавета Пасечник – Егор Колосовский

9. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов

10. Мария Игнатьева – Михаил Брагин

11. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин

12. Аннабель Морозова – Андрей Багин

13. Александра Степанова – Иван Букин

14. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Танцы. Произвольный танец. Чемпионат России по фигурному катанию 2019 в Красноярске..

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат по фигурному катанию в Красноярске - 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сурово, но справедливо: в Туве педофила осудили на 18 лет
После прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае суд приостановил деятельность компании «Сисим»
Новый хирургический центр построят для красноярской больницы № 20
В Красноярском крае установили барьеры для машин с отрывной консолью
Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске начался с четверных прыжков
В Красноярском крае экс-депутат попался на незаконной рубке леса
ДТП под Красноярском: столкнулись влобовую два грузовика, водители в больнице
В Туве хулиган с особой жестокостью убил мужчину на глазах его жены и ребенка
Нетрезвых красноярцев в новогоднюю ночь не пустят на городские елки
ВТБ запускает цифровую карту
В Красноярске на Каче снесут несколько деревянных домов ради постройки новой высотки
Анна Щербакова готовится прыгнуть три четверных на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
В Красноярске нашли одиннадцать опасных горок и засыпали песком
Красноярцам рассказали, чем опасен маникюр и педикюр
Елизавета Туктамышева покажет 11 тройных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Новым руководителем пресс-службы губернатора Красноярского края назначили политтехнолога Максима Кудрявцева
Алена Косторная не заявила четверные прыжки на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
В Красноярске суд продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову
В Красноярске третий день ищут пропавшую девочку-тинейджера