2019-12-25T12:26:05+03:00
Спорт

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков: «В Красноярске решится, кто от нас будет выступать на чемпионатах Европы и мира»

Окончательное решение будет принято 29 декабря в Красноярске после окончания Чемпионата России по фигурному катанию 2019.
Татьяна АРОНОВА
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Александр Горшков: "Желаю всем спортсменам счастливого красноярского льда!"Александр Горшков: "Желаю всем спортсменам счастливого красноярского льда!"Фото: Мария ЛЕНЦ
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Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, в прошлом – легендарный фигурист, рассказал, что накал борьбы на чемпионате России всегда был очень высоким и как бывший спортсмен он это отлично помнит!

Александра Трусова не расстается со своей любимицей! Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра Трусова не расстается со своей любимицей!Фото: Мария ЛЕНЦ

С годами ничего не изменилось, и причина проста: именно здесь формируется состав сборной, которая будет выступать на чемпионатах Европы и мира. Чемпионат Европы пройдет с 20 по 26 января 2020 года в австрийском Граце, чемпионат мира – в Монреале с 16 по 20 марта.

И кто туда поедет – решится в Красноярске в ближайшие дни. И решится не только на льду, интрига все же остается.

Фото: Мария ЛЕНЦ

— Федерация и я лично стараемся придерживаться спортивного принципа, насколько это возможно, - рассказал на пресс-конференции перед началом чемпионата России в Красноярске Александр Горшков. – Но в определенных случаях возможны отступления от этого правила. Спортсмены — живые люди, есть болезни, травмы и поэтому неудачные выступления. Бывает и так, что есть явный лидер и он не может принять участие в чемпионате. В таких случаях свое решение по поводу третьего номера в сборной может принять тренерский совет. Его решение рассматривает исполком ФФКР. Исполком может не согласиться, но, как правило, мы доверяем тренерскому совету. Пока таких предположений у нас нет, в последние годы все было по спортивному принципу. На чемпионат Европы поедут три призера чемпионата России.

Окончательное решение будет принято в Красноярске после окончания соревнований, 29 декабря.

Первые тренировки в Красноярске. Фигуристы пробуют лед. Уже завтра на этой арене начнутся соревнования. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые тренировки в Красноярске. Фигуристы пробуют лед. Уже завтра на этой арене начнутся соревнования.Фото: Мария ЛЕНЦ

Самое пристальное внимание – к соревнованиям в женском катании.

- Для этого есть несколько причин, - объяснил Александр Горшков. – Во-первых, в этом виде у нас самые большие успехи. Впервые в истории весь пьедестал Гран-при 2019 года заняли российские спортсменки, Алена Косторная, Анна Щербаковой и Александра Трусова. С 2015 года чемпионками мира стали Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, дважды – Евгения Медведева. В-вторых, девчонки делают фантастические вещи: четверные прыжки, каскады из четверных прыжков. Но у нас есть хорошие перспективы и в парном катании, и в танцах, мы надеемся вернуть лидирующие позиции в мире. И. конечно, хотелось бы больших успехов от мужчин.

Встреча спортсменов в аэропорту Красноярска. Новый талисман Евгении Медведевой? Фото: Мария ЛЕНЦ

Встреча спортсменов в аэропорту Красноярска. Новый талисман Евгении Медведевой?Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, чемпионат России пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.

"Мягкие игрушки чемпионам" - в "Платинум. Арене" готовятся к соревнованиям! Фото: Мария ЛЕНЦ

"Мягкие игрушки чемпионам" - в "Платинум. Арене" готовятся к соревнованиям!Фото: Мария ЛЕНЦ

Как отметил Александр Горшков:

- Наши соревнования постепенно продвигаются на восток, и вот теперь мы добрались до географического центра нашей страны.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске впервые будет проходить за Уралом. Расписание соревнований можно посмотреть здесь.

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По итогам чемпионата по фигурному катанию в Красноярске будет сформирована сборная России, которая примет участие в чемпионате Европы в Австрии и мировом первенстве в Канаде. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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