Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске. Мужчины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляци

Второй день чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске продолжать мужчины. 17 лучших фигуристов страны представят судьям и зрителям свою произвольную программу. Прямая трансляция чемпионата на сайте Первого канала. Текстовую трансляцию читайте на kp.ru.

Мужчины при исполнении произвольной программы обязаны показать не более восьми прыжков, не больше трех вращений, дорожку шагов (учитывается уровень сложности) и хореографическую дорожку, где комбинируются любые связующие элементы.

После первого дня чемпионата России призовые места в соревнованиях среди мужчин занимают Макар Игнатов (88,88 балла), Андрей Мозалев (88,34 балла) и Петр Гуменников (88,06 баллов). Все спортсмены представляют школу фигурного катания Санкт-Петербурга.

Самый юный участник чемпионата России-2019 среди мужчин – 14-летний Даниил Самсонов из Москвы, который по итогам исполнения короткой программы занимает седьмое место (80,88 балла). Самый титулованный спортсмен – Сергей Воронов, который ранее дважды выигрывал российское первенство.

Как заявил ранее на пресс-конференции в Красноярске президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, состав нашей сборной, которая поедет на чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года, определится 29 декабря после завершения национального первенства.

Мужчины. Произвольная программа. Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске.Комментирует Тэд Бартон

Список фигуристов, выступающих в произвольной программе:

1. Артур Даниелян

2. Илья Яблоков

3. Петр Гуменник

4. Леонид Свириденко

5. Глеб Лутфуллин

6. Александр Самарин

7. Владислав Катичев

8. Егор Мурашов

9. Сергей Воронов

10. Даниил Самсонов

11. Андрей Лазукин

12. Макар Игнатов

13. Андрей Зубер

14. Андрей Мозалев

15. Антон Шулепов

16. Владимир Самойлов

17. Дмитрий Алиев