Из 15 человек при падении вертолета на севере Красноярского края сильнее всех пострадал командир

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-25T14:12:31+03:00

Из 15 человек при падении вертолета в Красноярском крае сильнее всех пострадал командир. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по красноярскому краю.

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Количество пострадавших при аварии вертолета Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15 человек. Новые данные озвучили в краевом минздраве со ссылкой на оперативный штаб центра медицины катастроф.

Напомним, ЧП произошло в среду, 25 декабря. Вертолет компании «Красавиа», который отправлялся из поселка Байкит на нефтяное месторождение, совершил вынужденную посадку из-за того, что попал в снежный вихрь. На борту было 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа. После случившегося возбуждено уголовное дело – по признакам статьи «Нарушение эксплуатации воздушного судна». Проверку начала транспортная прокуратура.

При аварии никто не погиб. Сначала говорили, что пострадали трое, потом их количество увеличилось в два раза. А теперь – 15 пострадавших.

- Всех осмотрели, 13 отпустили домой, у них ссадины, ушибы и синяки. Еще двое (пассажир и пилот) госпитализированы с переломами. У них травмы средней степени тяжести, угрозы жизни нет, - прокомментировали в пресс-службе минздрава корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск. - Пока речь не идет о том, чтобы перевезти пострадавших в краевой центр. Врачи в течение суток хотят понаблюдать за их состоянием. А потом будет принято окончательное решение – нужно ли транспортировать больных в Красноярск или продолжать лечение на месте.

По предварительным данным, вертолет попал в снежный вихрь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по красноярскому краю.

Тем временем происшествие обсуждают пилоты на профильных форумах. Обсуждают, мог ли стать причиной аварии снежный вихрь:

- Странно, что этому экипажу не приписали туман: вертолет в процессе взлета не «ловит» снежный вихрь, а освобождается от него! Снежный вихрь его накрывает в момент зависания перед взлетом, а в процессе разгона скорости вихрь пропадает (остается сзади). Это, во-первых, а во-вторых, при неуверенности взлета, что уточняется экипажем на контрольном зависании, в Байките есть отличная полоса для самолетов, с которой вертолет имеет возможность взлета безо всякого снежного вихря.

И последнее: по внутренним данным пользователей сильнее всех из 15 человек пострадал командир воздушного судна.

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- Если бы вертолет поднялся метров на 5-10, жертв было бы не избежать, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск источник, знакомый с ситуацией (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU