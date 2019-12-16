Впервые увидели снег, замёрзли, встали на лыжи, сходили в баню – таким увидели Заполярье иностранные гости

В апреле 2018 года, за год до начала XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, Норникель начал конкурс Follow Up Siberia, чтобы с помощью популярных блогеров всего мира рассказать о Сибири и разрушить стереотипы, с ней связанные.

Проект FusioNNow, продолжение этого конкурса, пошел дальше, - это уже не просто знакомство с российским Севером, но и совместные проекты на территории Таймыра и Мурманской области. Как это все было в 2019 году, мы сегодня и расскажем!

Март 2019: «Здесь гораздо теплее, чем кажется!

Специально к Зимней универсиаде-2019 компания «Норникель» - генеральный партнёр Студенческих игр - организовала международную кросс-культурную программу Follow Up Siberia.

Тысячи блогеров из 53 стран мира попробовали свои силы, чтобы выиграть призы: поездки в четыре города Сибири и самый главный - приглашение на Студенческие игры! И вот самые активные, прогрессивные и талантливые - победители предыдущих туров из Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Германии, Сербии, Мексики, Канады и Австралии - гости Красноярска и Студенческих игр. Все они - блогеры, фотографы и путешественники.

Фото проекта Follow Up Siberia.

Они не только были поражены современным городом в центре России, великолепной природой, чудесной погодой и сибирским гостеприимством, но и поделились впечатлениями со своим подписчиками, а их у некоторых блогеров несколько сот тысяч! «Комсомольская правда»-Красноярск подробно рассказывала об этом событии, подробности здесь

Ноябрь-2019: «Так много эмоций, что не хватает слов!»

Победителями первого тура FusioNNow стали восемь человек из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России, это тревел-блогеры, известные фотографы, писатели, художники, дизайнеры.

Все они отправились в Ethno Fashion Tour – это путешествие на Таймыр с 15 по 18 ноября, как раз в это время в Норильске и Дудинке проходил этнический фестиваль «Большой Аргиш».

Экскурсия по Норильску, дегустация северных блюд, северные сказки, древние шаманские ритуалы, футбол по-таймырски, катание на ледоколе и на оленьих упряжках – три дня были настолько заполнены яркими впечатлениями, что гости признавались: «не хватает слов!».

Фото проекта FusioNNow.

Ethno Fashion Tour – не просто эмоции, но и сотрудничество и создание новых совместных проектов гостей и северян.

- Я планирую создать новую коллекцию, вдохновленную потрясающими деталями, которые увидела в Норильске. Традиционные для Таймыра узоры будут объединены с духом и материалами Египта. Чтобы получить фьюжн в результате, я оживлю две культуры и соединю их вместе. Я планирую, что некоторые предметы коллекции будут вышиты и изготовлены мастерицами Таймыра, так как они владеют уникальными техниками рукоделия.

Завершить проект я хочу модными показами как в России, стране, которая вдохновила меня на размышления об этой коллекции, так и в Египте, стране, в которой мне впервые пришла идея работать с этническими культурами, - говорит египетская художница и дизайнер Хадиджа Мостафа.

Специальный гость Ethno Fashion Tour - Себастьян Паоа Агила, разработавший туристическую стратегию острова Пасхи:

- Традиционные культуры острова Пасхи и Таймыра в каком-то смысле схожи, так как обе территории были изолированы от основной цивилизации. Расположенные в противоположных концах земли, оба региона тем не менее хотят одного и того же: сохранить свою культурную идентичность. И совместная работа может стать невероятно продуктивной для обеих сторон.

Он также отметил, что важно вовлекать в развитие туризма местное население: «Они лучше знают особенности территории, чем приглашённые консультанты».

- Я придумала и уже нарисовала эскизы своей будущей выставки живописных картин акварелью и акрилом с пейзажами Норильска, где хочу, в числе прочего, изобразить разнообразные отражения на снегу. А также уже придумала коллекцию текстильных украшений с символичными изображениями представителей животного мира Таймыра — оленями, лисами, птицами и рыбами, - говорит Лили Карийо, художник, дизайнер, музыкант, волонтер из Мексики.

Александра Калошина, основатель группы компаний Solstudio Textile Group, планирует изучить орнамент долган и нганасан, чтобы использовать в своём творчестве.

Жуау Бернардино, известный в Португалии и других европейских странах дизайнер и фотограф, у которого больше 100 тысяч подписчиков, о России узнал в детстве из рассказов бабушки и дедушки, которые ездили в Москву на Олимпиаду–80. А благодаря подарку из нашей страны, фотоаппарату «Зенит», увлёкся фотографией и снимал на эту камеру 20 лет. В Норильске он сделал индустриальные снимки на медном заводе, которыми восхищаются его подписчики.

Фотограф Анас Альдхиб из Омана, снимающий в стиле «искусство о жизни», назвал путешествие на Таймыр одним из самых экстремальных и ярких в своей жизни: «У меня была возможность сделать множество фантастических снимков, совершенно отличных от всего, что я фотографировал до этого. Я хочу сделать выставку из 20 фотографий, в которых посетители смогут увидеть север моими глазами. После того, как она будет представлена в России, я планирую показать её в Омане в сотрудничестве с российским посольством. Кроме того, я хотел бы провести несколько дистанционных творческих мастер-классов для Норильского фотоклуба, рассказать об обработке фотографий и проведении фотопрогулок».

Подробности этого путешествия здесь.

Декабрь 2019: «Нас пустили в рай!»

Polar Night Tour, заключительная часть проекта FusioNNow в 2109 году, прошла с 9 по 12 декабря на Кольском полуострове в небольшом посёлке Никель на границе с Норвегией.

Фото проекта FusioNNow.

Первый день художники, путешественники, известные люди из 5 стран мира, Японии, Австралии, Италии, Дании, России провели в заповеднике «Пасвик».

- Нас пустили в рай, не знаю за какие заслуги, но мы здесь, и мы счастливы! Мы были настоящими учеными-исследователями, на лыжах, кто бы мог подумать! – говорит Галя Моррелл.

- Это невероятно — мы сейчас в России, по правую руку здесь Финляндия, а слева — Норвегия! Это север, он един. Яркий пример, что границ не существует, - делится эмоциями Оле Йорген Хаммекен.

Примечательно, что Галя и Оле живут в Гренландии, что же говорить о тех, кто впервые на севере!

Участники Polar Night Tour побывали в самой северной арт-резиденции, созданной энтузиастами при поддержке средств грантовой программы компании «Норникель». Дважды в год арт-резиденция принимает художников со всего мира для создания удивительных арт-объектов, художественных произведений, выставок, презентаций, театральных постановок или мастерских. К слову, в России всего семь арт-резиденций.

Также гости провели серию мастер-классов в арт-центре «Вторая школа» в Никеле.

Художник из Японии Юкио Кондо рассказал участникам об уникальной технике живописи нихонга и вместе с никельчанами изобразил зимнее небо полярной ночи.

- Никель оказался холодным городом с очень горячим сердцем. Мне показалось, что все жители и главное предприятие посёлка, «Норникель», сосуществуют в одной связке, которая называется «ответственность». Создание «Второй школы» доказывает мою мысль. Арт-резиденция произвела самое позитивное впечатление. Надеюсь, что я смогу вернуться сюда ещё уже со своей выставкой, - рассказал Кондо-сан.

Медиаархитектор Леа Бруньоли организовала воркшоп по мэппингу и визуальным проекциям и вместе с молодёжью создала световые проекции самых узнаваемых в посёлке зданий.

- Впечатляет, насколько хорошо оборудован центр «Вторая школа»: комфортные помещения, гибкие пространства. Сотрудники креативные, увлеченные и открыты новому. Думаю, их культурные проекты могут стать магнитом для туристов, - считает Леа.

Творческий семейный союз полярных исследователей из Гренландии, Галя Моррелл и Оле Йорген Хаммекен, рассказали, как они живут в главном «холодильнике» планеты, Гренландии. Они научили детей балансировать на дрейфующих льдинах.

- Молодёжь Никеля не отличается от молодёжи прогрессивных городов мира — она активна, любопытна, но у неё есть своя арктическая прелесть. У ребят есть планы по переустройству посёлка. С таким потенциалом можно делать чудеса, - уверена Галя.

Родившийся в Конго и живущий в Австралии музыкант и композитор Монга Мукаса впервые оказался в Северном полушарии и сразу — за полярным кругом: «Я первый раз в жизни потрогал снег, прокатился на лыжах и увидел северное сияние. Если назвать мои впечатления одним словом, то это «вау!».

Монга Мукаса провёл музыкальный мастер-класс, в результате которого на свет появилась новая песня — «Beautiful Africa, Russia and Australia», подарок для жителей Никеля!

Фото проекта FusioNNow.

Итог 2019 года: FusioNNow познакомил сотни тысяч человек в разных странах мира с Заполярьем, душевным и гостеприимным, а благодаря победителям, которые приехали в Норильск и Никель, в этих городах появились новые необычные проекты, которые станут началом новых идей.

FusioNNow важен тем, что абсолютно вписывается в современный тренд передачи информации от человека к человеку: общение во всех странах перемещается в социальные сети и люди все больше интересуются мнением своих хороших друзей, пусть даже и виртуальных. Победители FusioNNow как раз лидеры таких сообществ по интересам, их слово весомо, их эмоции заражают, их суждения ценятся. И кто знает, насколько больше стало во всем мире людей, которые навсегда избавились от стереотипов, и слова «Сибирь», «Мороз», «Север» для них теперь связаны с желанием увидеть их своими глазами!