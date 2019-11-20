Приключения иностранцев на Таймыре: ресницы в инее, песцы на улицах и самые потрясающие закаты

- Мои ресницы замерзли! Кругом так много снега, - восхищается в своем инстаграме художница из Египта Хадиджа Мостафа.

- В тундре все белое, но жизнь здесь яркая, - вторит ей Джемма Бейкер, тревел-блогер из Великобритании. И в подтверждение выкладывает снимок потрясающего заката. – Вот они, цвета Арктики.

Уникальные места и реликвии

... Середина ноября, на Таймыре -30. Как раз в это время здесь побывали победители первого тура проекта FusioNNow, «десант» сразу из восьми стран. Причем большинство из них – жаркие: Саудовская Аравия, Оман, Мексика, Египет, Киргизия, Португалия, а еще Великобритания и Россия. Это писатели и художники, дизайнеры, фотографы и тревел-блогеры, победившие в творческом конкурсе за право стать частью команды Ethno Fashion Tour, который посвящен культуре и традициям Таймыра.

На улице минус 30, зато какой теплый прием! Фото: FusioNNow, соцсети.

Проект FusioNNow оказался логичным продолжением конкурса Follow Up Siberia, запущенного накануне Универсиады компанией «Норникель». Его назначение - погружение в загадочный мир Таймыра. Победители FusioNNow получили уникальную возможность –стали специальными гостями этнического фестиваля «Большой Аргиш» в Норильске и Дудинке. Попали на территорию самого северного города в мире, ощутили его дух. Пообщались с представителями коренных народов Севера, познакомились с мастерами, развивающими традиции аутентичных ремесел, своими глазами увидели древние реликвии в запасниках музеев.

А вот и совместное селфи! Фото: FusioNNow, соцсети.

Итогом поездки стало появление целой серии творческих работ – фотографий, постов в блогах, набросков… Но главное – участники FusioNNow нашли единомышленников в России и не только, получили незабываемые впечатления и готовы рассказать о Русском Севере в разных странах, на разных языках.

Первый дом и самая северная мечеть

Неожиданности начались практически сразу. Конечно, ребята утеплились, как могли. И уже в аэропорту Норильска пытались предсказать, сколько там на улице, неужели – 20? Оказалось, на 10 градусов холоднее. Такого они даже представить не могли. А тут еще прямо на трассе по дороге в Норильск заметили двух песцов! Восторгу не было предела: а что потом?

Это были незабываемые три дня. Фото: FusioNNow, соцсети.

Дальше – больше. Блогеры увидели самый первый дом, построенный в Норильске еще в 1921-м году. Небольшой, бревенчатый, в нем пережил свою первую зиму на Севере геолог Николай Урванцев. Исследователь пытался понять, способен ли человек выдержать такие условия… Сейчас в этом доме находится музей.

После участники отправились в самую северную мечеть мира Нурд-Камал. Изящное здание мятного цвета возвели еще в 1998-м году. Лили Карийо из Мексики была так впечатлена его красотой, что попросила разрешения помолиться в мечети, хотя ничего не знает об исламе. – Бог един, конечно, можно, - поддержал ее участник из Омана Анас Альдхиб.

Примерили национальные костюмы коренных народов Севера. Фото: FusioNNow, соцсети.

- Ярким финалом экскурсии стал подъем на крышу Заполярного филиала Норникеля, - рассказывают в официальном паблике проекта FusioNNow. - Отсюда открывается прекрасный вид на город. В тот момент, когда ребята поднялись, на башне корпорации зажглась бегущая строка с приветствием участников тура. Сюрприз удался - гости были в восторге!

Санки, хаски и халва

Ничуть не меньше эмоций вызвала, казалось бы, обычная для России картина: родители, везущие детей на санках. Как выяснилось, зарубежные участники тура знать не знают о таком средстве передвижения.

Все в диковинку, все впитывали, как губка. С любопытством рассматривали этностойбище: пять чумов, выставленных прямо посреди города – на фестивале «Большой Аргиш». Расспрашивали хозяек кочевых жилищ об их житье-бытье. Гладили хаски и северных оленей (катание на них устроили неподалеку от чумов). Пробовали национальные блюда и напитки.

Это было настоящее погружение. На фото - традиционный танец представителей одного из таймырских этносов. Фото: FusioNNow, соцсети.

А заодно угощали новых друзей привезенными с собой лакомствами. Так, Анас прихватил оманскую халву (из меда, шафрана, куркумы и корицы). Дегустация была, что надо! Вот такой вышел культурный обмен, шутили ребята.

Север вдохновляет

Также участников пригласили в особое место, хранилище Таймырского музея. Там им показали идола, которому жители поклонялись сотнями лет. Шанс увидеть его выпадает далеко не каждому!

Позже дорога лежала в главный чум полуострова, Таймырский дом народного творчества. Мастерицы открыли гостям секреты своего дела, продемонстрировали национальные орнаменты и узоры. В ответ Лили из Мексики представила сделанные ею аксессуары из бисера и мулине, а Хадиджа – платки, украшенные принтами, и жилет с аппликацией.

- Меня так покорила эта встреча, что после тура я хочу создать коллекцию с северными этническими элементами! - призналась египетская художница и дизайнер.

Море впечатлений! Фото: FusioNNow, соцсети.

А еще было грандиозное световое шоу, множество творческих встреч и мастер-классов, идей и планов. Того, ради чего и затевался проект FusioNNow. Плюс всех гостей из жарких стран посвятили в настоящие таймырцы!

Главное, что продолжение следует – участники второго тура проекта Polar Night Tour уже определены. В декабре художники, музыканты и общественные деятели из пяти стран отправятся в свое путешествие. На Кольский полуостров, где в поселке Никель находится самая северная арт-резиденция, созданная энтузиастами при поддержке «Норникеля».

На этот раз гости увидят уникальные арт-инсталляции на территориях, куда практически не добираются туристы, познакомятся с захватывающей дух природой в заповеднике Пасвик… А «Комсомолка» обязательно об расскажет!

СКАЗАНО

«В СУРОВЫХ КРАЯХ ЖИВУТ ДУШЕВНЫЕ ЛЮДИ»

- Проект FusioNNow - это возможность рассказать широкой международной аудитории о Русском Севере, - рассказал директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. - Мы рады, что именно в Норильске, во время фестиваля «Большого Аргиша» гости узнали о культурных особенностях этносов Таймыра, убедились, что в этих суровых краях живут открытые и душевные люди. Для нас важно, чтобы участники Ethno Fashion Tour смогли найти единомышленников среди местных сообществ, реализовать творческие проекты и просто получить незабываемые впечатления.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РАДУШНЫЙ, СУРОВЫЙ, ЖИВОЙ - СЕВЕР

Татьяна Воротникова (Киргизия), дизайнер-модельер, художник:

- Вот он какой Север - радушный, суровый, познавательный, красноречивый, индустриальный, живой - с веселыми праздниками, где люди умеют ценить свой край, наслаждаться жизнью и дарить тепло своего сердца!

Норильск - самая дальняя точка севера, встретил нас отличной погодой -32. Хорошее настроения у всех, организация на высоком уровне, люди – профессионалы, знают, что делают. Окружили нас своей заботой, тёплом и вниманием. Мы, участники, впервые на севере. Все здесь для нас ново - холод, кухня, красивая архитектура города, похожая на Питер - с суровым климатом. Люди гуляют с детьми, ученики со здоровым румянцем спешат из школы домой, чтобы поиграть на улице, горожане строят новые проспекты с величавыми зданиями. Много света на улицах, внутри любого помещения очень тепло, чему мы очень душевно рады!

Джоао Бернардино (Португалия), дизайнер, индустриальный фотограф:

- Некоторые мечты сбываются! Посещение огромного завода «Норникель» в Норильске. Спасибо команде FusioNNow и всем, кто сделал это возможным! Вы крутые.

Абдулла Альджума (Саудовская Аравия), блогер, писатель и ведущий:

- «Север» по-арабски – «шамаль». Я участвую в проекте FusioNNow, потому что действительно хочу изучить эту часть Света, его людей и культуру. Первые эмоции просто невероятные! Я не ожидал, что мне так понравится и захочется узнать еще больше.

Анас Альдхиб (Оман), обладатель более чем 55 международных и национальных наград за фото- и видеоработы в стиле «Искусство о жизни»:

- Я решил стать участникам проекта, потому что хочу исследовать наш удивительный мир. Также я хочу делиться своим опытом и получать эти знания от других людей. Первое впечатление от Таймыра – морозно, потрясающе, удивительно!

Лили Карийо (Мексика), художник, дизайнер, музыкант, волонтер:

- Я участвую в проекте, так как мне нравится культура Севера, давно мечтала познакомиться с традициями древних этносов. Мои первые впечатления от Таймыра – очень цветная одежда и магическая энергетика местных людей.

Хадиджа Мостафа (Египет), художница и дизайнер, владелица модного бренда Dija Mo:

- Проект FusioNNow – это крутая возможность проверить себя на прочность в мороз. Также здесь можно познакомиться с разными дизайнерами. Мне нравятся северные узоры, национальные мотивы. Люди здесь удивительные. У меня было много причин приехать!