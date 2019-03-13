Команда проекта Follow Up Siberia о Сибири: «Здесь гораздо теплее, чем кажется»

Команда блогеров из 9 стран мира проекта Follow Up Siberia провела в Красноярске четыре дня и была поражена современным городом в центре России, где великолепная природа, чудесная погода и гостеприимные жители.

Специально к Зимней универсиаде-2019 компания «Норникель» - генеральный партнёр Студенческих игр - организовала международную кросс-культурную программу Follow Up Siberia.

Тысячи блогеров из 53 стран мира попробовали свои силы, чтобы выиграть призы: поездки в четыре города Сибири и самый главный - приглашение на Студенческие игры! И вот самые активные, прогрессивные и талантливые - победители предыдущих туров из Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Германии, Сербии, Мексики, Канады и Австралии - гости Красноярска и Студенческих игр. Все они - блогеры, фотографы и путешественники.

Удалось ли гостям избавиться от стереотипов о Сибири? Чему они удивлялись и чем удивляли? Что расскажут о Красноярске и Зимней универсиаде-2019 своим подписчикам из разных уголков планеты? Своими впечатлениями они уже делятся в социальных сетях. О них, а также о главных открытиях, которые сделали участники проекта Follow Up Siberia в Сибири, мы сегодня и хотим вам рассказать.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Знакомство со столицей Студенческих игр

Тысячи пассажиров со всего мира, спортивные команды, болельщики - аэропорт Красноярска встречает гостей. Объятия радушной U-лайки, самый настоящий оркестр – команда Follow Up Siberia воодушевлена приемом. Фото и видео – все на бегу, автобус ждет.

Первое фото в Красноярске в аэропорту, конечно, радушной U-лайкой. Фото: Follow Up Siberia

Расписание жесткое. Все четыре дня расписаны по минутам: достопримечательности, спортивные объекты, соревнования Зимней универсиады-2019, концерты и обязательно в вечерней программе - встречи с красноярцами.

Первые сувениры: длинноухие шапки-ушанки с U-лайкой - символом Студенческих игр. Пара минут, и эти веселые шапки уже на страницах блогеров.

- Вау, что это? Где? – откликаются подписчики.

- В России, в Сибири, на Универсиаде!

Гости увидели все, что изображено на «десятке»: часовню Параскевы Пятницы, Коммунальный мост, красноярскую ГЭС, Енисей – их любовь с первого взгляда. Фото: Follow Up Siberia

Ушанки так понравились, что половина команды щеголяла в них повсюду, не снимая. Фотограф и блогер из Индонезии Нала Ринальдо Масур – из особой любви. Он обожает сибирских собак и с 12 лет занимается хаски. Фото с псом по имени Айс принесло ему победу в отборочном туре и приз: поездку в Читу. Дальше - еще интереснее. После путешествия рождается щенок, и Нала называет его Читой, что, кстати, в переводе с индонезийского - «надежда, мечта, идеал». Представляете, сколько человек в мире узнали о сибирской Чите: собаке и городе? Все 700 000 подписчиков Нала! Вот таким идейным и должен быть Амбассадор Сибири - так называют себя участники команды Follow Up Siberia.

Щенок по кличке Чита Нала Ринальдо стал любимчиком всей Читы. Фото: Follow Up Siberia

Настоящие Послы должны хорошо знать свой предмет. Вещи – в гостиницу и в город - гулять, смотреть, знакомиться. Самый оригинальный гид по Красноярску – десятирублевая купюра – в помощь. На ней все символы: часовня Параскевы Пятницы, мост, Енисей. Общее фото – в прыжке на Караульной горе. Приключения начинаются!

Новые встречи и новые знакомства. Команду проекта приветствует Павел Колобков, министр спорта России. Фото: Follow Up Siberia

За день успели много. Эстафета Студенческих игр - ого, размах! Деревня и Парк Универсиады – столько всего интересного. Фигуры из снега и льда - красиво! Эвенкийский чум, тувинская юрта…. В сторис посыпались «интерьеры» и фото с гостеприимными хозяйками Севера.

Знакомств было много и запоминающихся встреч тоже. В шатре «Норникеля» на площади Мира многолюдно, атмосфера праздничная, все в ожидании старта Студенческих игр. Кто это жмет руки нашим парням? Команду Follow Up Siberia приветствует олимпийский чемпион 2000 года, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы в фехтовании на шпагах Павел Колобков. Заслуженный спортсмен, а сейчас министр спорта России, он в дни Студенческих игр в Красноярске. Министр выкладывает фото с командой Follow Up Siberia на личные страницы в социальных сетях. Блогеры не отстают.

Фотограф из Германии Йорг Нихт снимает то, что вокруг, а получаются шедевры. Дома на проспекте Мира, старинные ставни, ночной бариста, Николаевский мост, киоск с мороженым…

У Йорга 527 000 подписчиков. В его Instagram десятки городов и стран мира: родная Германия, осенний Нью-Йорк, завораживающая Исландия, златоглавая Москва и вот теперь Красноярск. Фото: Follow Up Siberia

В итоге Йорг сделал важную вещь. Он показал Красноярск не только иностранцам, но и самим горожанам. Его неожиданные ракурсы - удивительны, и красноярцы благодарны за это:

- Спасибо, люблю видеть свою страну красивой!

— Это новый взгляд на город, мы его никогда таким не видели.

Что вдохновило фотографа больше всего? Настроение.

- Город, который весь бурлит. И, несмотря на прохладную погоду, на главной городской улице много молодежи, музыкантов, они играют и поют. Все люди очень дружелюбны и гостеприимны, - говорит Йорг.

Кстати, уличные группы и саксофонист, играющий вечерами на балконе Мира, 25, стали героями многих сторис гостей города и блогеров в том числе.

- Сибирь не серая и не скучная, - резюме первого дня. ДЕНЬ ВТОРОЙ

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Во втором дне должно было быть не 24 часа, а минимум 48! В программе: поход в заповедник «Столбы», мастер-класс в павильоне «Норникеля» и церемония открытия Студенческих игр. Весь план охоты за впечатлениями, эмоциями и классными фотографиями воплотился на 100%.

Поход за снегом

Они так хотели увидеть много снега. В некоторых странах, откуда родом путешественники, он есть только в горах или выпадает очень редко.

Но даже за городом нынче «дефицит».

- Мало, мало снега, - смеются.

Но выше, в заповеднике, - раздолье.

- Три часа на «Столбах» – это так мало, - сокрушаются новообращенные «столбисты». Фото: Follow Up Siberia

Зачем гостям снег? Экзотика! И, конечно, чтобы удивить подписчиков.

Это удается. Сотни отзывов людей из разных стран мира под каждым фото заповедника.

- Потрясающе!

- Какая красота кругом…

- Очень классно, очень красиво, много снега, - восхищается Нанооб Напиан из Таиланда. – Хотел бы вернуться и забраться на скалы.

Стефано Ферро из Австралии тоже впечатлен. И тем, как причудливо «вырезаны» скалы, и стремлением всего живого выжить в суровой природе. На философский лад его настроили деревья на вершине гор, чьи корни проросли в камни.

- Жизнь может быть тяжелой, но мы выносливые. Никогда не сдавайтесь.

Открытие Зимней универсиады-2019

Церемония впечатлила всех! И яркое шоу, и парад спортсменов - участники бурно встречали делегации свои стран и, что приятно, Россию!

- На церемонии мы сидели в первых рядах и прочувствовали всю историю. Никогда не видел вживую ничего подобного. Потрясающе! - передал общие впечатления Стефанос Аддимандо - популярный блогер из Греции.

Церемония открытия потрясла всех! Десятки фото и видео тут же разлетелись по всему миру. Фото: Follow Up Siberia

Яркие эмоции оставили на память множество фото и видео, которые тут же разлетелись по всему миру. Общая аудитория нашей команды – 2 000 000 подписчиков в социальных сетях. Теперь они узнают, что Сибирь яркая и талантливая, с богатой историей и традициями - итог второго дня.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Гигантский слалом в «Бобровом логу»

На улице снова тепло и солнце. В Красноярске шутят: это не Real Winter, это Unreal Spring! Первый день соревнований, а гости уже болеют. И есть причина: на старте слалом-гиганта - 55 горнолыжниц из 21 страны!

Гигантский слалом проходит в Фанпарке «Бобровый лог» - одном из ключевых объектов Студенческих игр. Фанпарк - инвестиционный проект «Норникеля», который компания полностью, на высшем уровне, подготовила к соревнованиям. И все прошло на ура.

Гигантский слалом - в Фанпарке «Бобровый лог» - одном из ключевых объектов Студенческих игр, который компания полностью, на высшем уровне, подготовила к соревнованиям. Фото: Follow Up Siberia

Воодушевленные спортивной атмосферой, блогеры аплодируют спортсменкам из Австрии и России, поднимающимся на пьедестал, снимают в сторис почетный караул церемонии поднятия флагов, дают «пятюню» волонтерам, раздают автографы желающим и интервью телеканалам – настоящие звезды.

Раймонд Уолш из Канады делится эмоциями о проекте и Сибири с корреспондентами канала Вести-24.

- Быть здесь — очень крутая возможность. Разные люди, страны и культуры собраны вместе. Я считаю, что это настоящее счастье.

Для индийца Васудевана, в стране которого нет ни снега, ни лыж, все впервые: и горы, и соревнования. А вот уже знакомый вам грек Стефанос в теме.

- Мне очень понравился «Бобровый лог». В Греции масса хороших горнолыжных центров, но они находятся далеко, а в Красноярске все рядом, легко добраться. Это здорово, вам повезло!

Воодушевленные спортивной атмосферой Фанпарка, блогеры дают «пятюню» волонтерам, раздают автографы желающим и интервью телеканалам – настоящие звезды. Фото: Follow Up Siberia

Кстати, буквально все иностранцы по-хорошему нам завидуют. Они, конечно, обратили внимание и на отличную связь, технику, и на хорошие машины на дорогах, разные другие атрибуты большего города: «Живя в мегаполисе, вы пользуетесь всеми его преимуществами и при этом в черте города имеете горы, лес, реки, озера — это редкость в мире».

Сибирь – не отсталая, она – современная, с большими возможностями, - первый вывод этого дня.

«Мир Сибири»

Люди? Атмосфера? Все это в избытке на фестивале «Мир Сибири». Выставки, народные промыслы и кухня, концерт. Гости в восторге. Столько открытий в одном месте. Хочется все посмотреть, зал, еще один и… сюрприз! В чуме старые знакомые: Светлана, Белла, Андрей - нганасаны из Дудинки, с которыми Раймод Уолш и Милош Петрович уже встречались во время их поездки на север края. Импровизированная фотосессия, вместо слов – улыбки и жесты.

- Я очень рад встрече с коренными народами Сибири, такие милые люди, - признается Нала своим подписчикам.

Светлана Жовницкая – редкая женщина. Она - коренная нганасанка, представитель древнейшего народа Таймыра, в мире их осталось не более 700. У портрета Светланы в Instagram Нала Риналдо - 3800 «лайков». Фото: Follow Up Siberia

Они благодарят фотографа за прекрасные снимки и даже завидуют выпавшему на его долю шансу.

Портрет Светланы Жовницкой, коренной нганасанки, и ее сородичей в Instagram Нала Риналдо за пару дней собрал 3800 «лайков».

Глядя на цифры, понимаешь, насколько прав Васудеван Рагавачари, говоря о своем главном открытии:

- Больше всего меня поражает разнообразие и многонациональность Сибири.

Стефанос Аддимандо подхватывает разговор о людях, разрушая еще один старый как мир миф.

- В моей стране есть стереотип, что Сибирь - далекая и холодная страна, что люди здесь серьезные и держат дистанцию. Теперь я знаю, что в Сибири, оказывается, гораздо теплее. Я сейчас не про погоду... А про людей и атмосферу.

Ломая стереотипы

Эта история – не игра в одни ворота. Меняя мир, мы меняемся сами. Путешественники ломали стереотипы о Сибири и даже свои собственные.

Стефано Ферро, если и делает портреты, то в своей ленте их не выкладывает, но в Красноярске он впервые нарушил это правило.

Портреты Стефано Ферро для проекта «Люди Сибири». Фото: Follow Up Siberia

У Фото юной сибирячки в песцовой шапке сотни лайков. Подписчиков потрясли глаза девочки:

- Словно ледяное море, но не холодное.

- Голубое озеро, спокойное и безмятежное.

Кстати, у Стефано точно такие же глаза. Яркие, голубые, живые. Вот такое получилось «сибирское зеркало».

Знакомство с девочкой и ее семьей тоже останется в памяти Стефано. Как и его портреты сибирячек. Сибирь – это люди» - эта фраза к концу путешествия станет его лейтмотивом.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Покорение Сибири

На четвертый день в поисках впечатлений и кадров, которые сразят наповал избалованных подписчиков, команда «Follow Up Siberia!» побывала на Красноярском море. Всем шлемы, и вперед, на снегоходах, минус 8, скорость 25 км/час. Полетели! К Царским вратам и гротам, которым позавидует сама Снежная королева.

Фотографы проекта сделали изумительной красоты фотографии грота, гигантских «ледяных ступеней» и мини-ликбез:

Вот такими увидел сказочные гроты Сибири фотограф Стефано Ферро. Фото: Follow Up Siberia

- Многие думают, что Сибирь вся закована во льды, но это не так. Сибирь граничит с Китаем, Монголией, Казахстаном, и ее южная часть – «зеленая страна», - уточняет Фрэнк Коронадо для своих мексиканских читателей.

Прощальный вечер закончился в уже знакомом блогерам барбер-лофте Yushin Brothers. Любопытно наблюдать повседневность чужой страны, тем более в интересном месте. Вот зашел саксофонист и начал играть, просто так, пока сцена свободна. К нему присоединился барабанщик. Тут же барбер занят очередной стильной стрижкой…

Yushin Brothers и его создателя Дениса Юшина знают многие красноярцы. Строитель по специальности, однажды он решил изменить жизнь: стал парикмахером, начал путешествовать, практически без денег. Меняя стрижки на еду и ночлег, он объехал 11 стран и постриг более 600 человек. Многие из них впервые узнали о России и Сибири от необычного парикмахера. Поэтому он полностью разделяет и поддерживает идею проекта - знакомство со страной от человека к человеку. Денис близок по духу участникам Follow Up Siberia. Большинство из них тоже круто изменили свою жизнь, предпочли творчество и путешествия должностям профессора в университете или специалиста IT. И это здорово, правда? Иначе не было бы 9 таких неординарных Послов Сибири в мире. Послов, которые расскажут все о нас, нашей Зимней универсиаде-2019, наших улыбках, своих приключениях и чувствах, как это сделал, прощаясь с Сибирью, на отличном русском, Нанооб Напиан:

- Я вас люблю!

Эмоции через край, фото на память: «снежинка» участников команды Follow Up Siberia загорает на льду Енисея! Фото: Follow Up Siberia

Справка «КП»

Производственная деятельность «Норникеля» неразрывно связана с Сибирью, с севером Красноярского края. Поэтому компания как генеральный партнер оказала Студенческим играм в Красноярске всестороннюю поддержку: от модернизации в соответствии с самыми высокими международными стандартами комплекса «Бобровый лог», где прошли соревнования по горнолыжным дисциплинам, до подготовки кадров и многочисленных проектов по продвижению Зимней универсиады-2019 в России и за рубежом.

В компании «Норникель» уверены, что Сибирь достойна, чтобы ее знали во всем мире, знали настоящую, современную, открытую, спортивную.

Follow Up Siberia был запущен в апреле 2018 года. В основе проекта онлайн-конкурс «Уголок Сибири в моем городе». Любой житель планеты мог попробовать найти общие черты между местом, где он живет, и Сибирью и выложить в Интернете фото или видео на эту тему с хештегом #followupsiberia.

За все время проекта к онлайн-конкурсу присоединились жители 53 стран. Суперфотографии можно увидеть на интерактивном глобусе на сайте www.followupsiberia.com

В туры поехал 31 фотограф и трэвел-блогер из 19 стран. Их общая аудитория в социальных сетях – более 3,5 миллиона человек.

Авторы самых креативных постов побывали в Норильске и Дудинке, Красноярске, Чите и Белокурихе — знаменитом курорте Алтая. Лучшие из них по итогам всех четырех туров приехали в Красноярск на Студенческие игры.

МНЕНИЕ

Юлия Верхушина, руководитель агентства по развитию туризма Красноярского края.

О Follow Up Siberia и продвижении региона

- На самом деле, я считаю, что современный мир – он в социальных сетях. Мне нравится проект Follow Up Siberia, нужно продвигать регион сегодня в социальных сетях. Огромное количество людей распространяет информацию через других людей. Мы живем в глобальном мире и, находясь в одном уголке планеты, можем легко узнать, что происходит в другом. Я поддерживаю на 100 процентов этот проект. Сама стараюсь вести социальные сети, рассказывать про самые интересные места Красноярского края и могу сказать по своему опыту: эта тема работает.

Мастер-классы от гостей

У компании «Норникель» множество образовательных проектов. Делиться знаниями – часть идеи и проекта «Следуй за Сибирью». По вечерам участники Follow Up Siberia встречались с красноярцами. Лекции и мастер-классы проходили в павильоне «Норникеля» в Парке Универсиады, и каждый раз он был заполнен до отказа.

Лекции и мастер-классы участников команды Лекции и мастер-классы проходили в павильоне «Норникеля» в Парке Универсиады каждый вечер. После ответов на вопросы – фото на память. Фото: Follow Up Siberia

Очень эмоциональной и яркой получилась встреча с Васудеван Рагавачари из Индии. Он рассказал о том, как совмещать путешествия и волонтерство. Аншлаг был и на других встречах: Стефанос Аддимандо дал «рецепты» успешного блога в Instagram, а три профессиональных фотографа — Йорг Нихт, Стефано Ферро и Нала Ринальдо Масур — советы, как сделать идеальные фотографии.