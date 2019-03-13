Команда проекта Follow Up Siberia о Сибири: «Здесь гораздо теплее, чем кажется»
Команда блогеров из 9 стран мира проекта Follow Up Siberia провела в Красноярске четыре дня и была поражена современным городом в центре России, где великолепная природа, чудесная погода и гостеприимные жители.
Специально к Зимней универсиаде-2019 компания «Норникель» - генеральный партнёр Студенческих игр - организовала международную кросс-культурную программу Follow Up Siberia.
Тысячи блогеров из 53 стран мира попробовали свои силы, чтобы выиграть призы: поездки в четыре города Сибири и самый главный - приглашение на Студенческие игры! И вот самые активные, прогрессивные и талантливые - победители предыдущих туров из Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Германии, Сербии, Мексики, Канады и Австралии - гости Красноярска и Студенческих игр. Все они - блогеры, фотографы и путешественники.
Удалось ли гостям избавиться от стереотипов о Сибири? Чему они удивлялись и чем удивляли? Что расскажут о Красноярске и Зимней универсиаде-2019 своим подписчикам из разных уголков планеты? Своими впечатлениями они уже делятся в социальных сетях. О них, а также о главных открытиях, которые сделали участники проекта Follow Up Siberia в Сибири, мы сегодня и хотим вам рассказать.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Знакомство со столицей Студенческих игр
Тысячи пассажиров со всего мира, спортивные команды, болельщики - аэропорт Красноярска встречает гостей. Объятия радушной U-лайки, самый настоящий оркестр – команда Follow Up Siberia воодушевлена приемом. Фото и видео – все на бегу, автобус ждет.
Первое фото в Красноярске в аэропорту, конечно, радушной U-лайкой. Фото: Follow Up Siberia
Расписание жесткое. Все четыре дня расписаны по минутам: достопримечательности, спортивные объекты, соревнования Зимней универсиады-2019, концерты и обязательно в вечерней программе - встречи с красноярцами.
Первые сувениры: длинноухие шапки-ушанки с U-лайкой - символом Студенческих игр. Пара минут, и эти веселые шапки уже на страницах блогеров.
- Вау, что это? Где? – откликаются подписчики.
- В России, в Сибири, на Универсиаде!
Гости увидели все, что изображено на «десятке»: часовню Параскевы Пятницы, Коммунальный мост, красноярскую ГЭС, Енисей – их любовь с первого взгляда. Фото: Follow Up Siberia
Ушанки так понравились, что половина команды щеголяла в них повсюду, не снимая. Фотограф и блогер из Индонезии Нала Ринальдо Масур – из особой любви. Он обожает сибирских собак и с 12 лет занимается хаски. Фото с псом по имени Айс принесло ему победу в отборочном туре и приз: поездку в Читу. Дальше - еще интереснее. После путешествия рождается щенок, и Нала называет его Читой, что, кстати, в переводе с индонезийского - «надежда, мечта, идеал». Представляете, сколько человек в мире узнали о сибирской Чите: собаке и городе? Все 700 000 подписчиков Нала! Вот таким идейным и должен быть Амбассадор Сибири - так называют себя участники команды Follow Up Siberia.
Щенок по кличке Чита Нала Ринальдо стал любимчиком всей Читы. Фото: Follow Up Siberia
Настоящие Послы должны хорошо знать свой предмет. Вещи – в гостиницу и в город - гулять, смотреть, знакомиться. Самый оригинальный гид по Красноярску – десятирублевая купюра – в помощь. На ней все символы: часовня Параскевы Пятницы, мост, Енисей. Общее фото – в прыжке на Караульной горе. Приключения начинаются!
Новые встречи и новые знакомства. Команду проекта приветствует Павел Колобков, министр спорта России. Фото: Follow Up Siberia
За день успели много. Эстафета Студенческих игр - ого, размах! Деревня и Парк Универсиады – столько всего интересного. Фигуры из снега и льда - красиво! Эвенкийский чум, тувинская юрта…. В сторис посыпались «интерьеры» и фото с гостеприимными хозяйками Севера.
Знакомств было много и запоминающихся встреч тоже. В шатре «Норникеля» на площади Мира многолюдно, атмосфера праздничная, все в ожидании старта Студенческих игр. Кто это жмет руки нашим парням? Команду Follow Up Siberia приветствует олимпийский чемпион 2000 года, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы в фехтовании на шпагах Павел Колобков. Заслуженный спортсмен, а сейчас министр спорта России, он в дни Студенческих игр в Красноярске. Министр выкладывает фото с командой Follow Up Siberia на личные страницы в социальных сетях. Блогеры не отстают.
Фотограф из Германии Йорг Нихт снимает то, что вокруг, а получаются шедевры. Дома на проспекте Мира, старинные ставни, ночной бариста, Николаевский мост, киоск с мороженым…
У Йорга 527 000 подписчиков. В его Instagram десятки городов и стран мира: родная Германия, осенний Нью-Йорк, завораживающая Исландия, златоглавая Москва и вот теперь Красноярск. Фото: Follow Up Siberia
В итоге Йорг сделал важную вещь. Он показал Красноярск не только иностранцам, но и самим горожанам. Его неожиданные ракурсы - удивительны, и красноярцы благодарны за это:
- Спасибо, люблю видеть свою страну красивой!
— Это новый взгляд на город, мы его никогда таким не видели.
Что вдохновило фотографа больше всего? Настроение.
- Город, который весь бурлит. И, несмотря на прохладную погоду, на главной городской улице много молодежи, музыкантов, они играют и поют. Все люди очень дружелюбны и гостеприимны, - говорит Йорг.
Кстати, уличные группы и саксофонист, играющий вечерами на балконе Мира, 25, стали героями многих сторис гостей города и блогеров в том числе.
- Сибирь не серая и не скучная, - резюме первого дня. ДЕНЬ ВТОРОЙ
ДЕНЬ ВТОРОЙ
Во втором дне должно было быть не 24 часа, а минимум 48! В программе: поход в заповедник «Столбы», мастер-класс в павильоне «Норникеля» и церемония открытия Студенческих игр. Весь план охоты за впечатлениями, эмоциями и классными фотографиями воплотился на 100%.
Поход за снегом
Они так хотели увидеть много снега. В некоторых странах, откуда родом путешественники, он есть только в горах или выпадает очень редко.
Но даже за городом нынче «дефицит».
- Мало, мало снега, - смеются.
Но выше, в заповеднике, - раздолье.
- Три часа на «Столбах» – это так мало, - сокрушаются новообращенные «столбисты». Фото: Follow Up Siberia
Зачем гостям снег? Экзотика! И, конечно, чтобы удивить подписчиков.
Это удается. Сотни отзывов людей из разных стран мира под каждым фото заповедника.
- Потрясающе!
- Какая красота кругом…
- Очень классно, очень красиво, много снега, - восхищается Нанооб Напиан из Таиланда. – Хотел бы вернуться и забраться на скалы.
Стефано Ферро из Австралии тоже впечатлен. И тем, как причудливо «вырезаны» скалы, и стремлением всего живого выжить в суровой природе. На философский лад его настроили деревья на вершине гор, чьи корни проросли в камни.
- Жизнь может быть тяжелой, но мы выносливые. Никогда не сдавайтесь.
Открытие Зимней универсиады-2019
Церемония впечатлила всех! И яркое шоу, и парад спортсменов - участники бурно встречали делегации свои стран и, что приятно, Россию!
- На церемонии мы сидели в первых рядах и прочувствовали всю историю. Никогда не видел вживую ничего подобного. Потрясающе! - передал общие впечатления Стефанос Аддимандо - популярный блогер из Греции.
Церемония открытия потрясла всех! Десятки фото и видео тут же разлетелись по всему миру. Фото: Follow Up Siberia
Яркие эмоции оставили на память множество фото и видео, которые тут же разлетелись по всему миру. Общая аудитория нашей команды – 2 000 000 подписчиков в социальных сетях. Теперь они узнают, что Сибирь яркая и талантливая, с богатой историей и традициями - итог второго дня.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Гигантский слалом в «Бобровом логу»
На улице снова тепло и солнце. В Красноярске шутят: это не Real Winter, это Unreal Spring! Первый день соревнований, а гости уже болеют. И есть причина: на старте слалом-гиганта - 55 горнолыжниц из 21 страны!
Гигантский слалом проходит в Фанпарке «Бобровый лог» - одном из ключевых объектов Студенческих игр. Фанпарк - инвестиционный проект «Норникеля», который компания полностью, на высшем уровне, подготовила к соревнованиям. И все прошло на ура.
Гигантский слалом - в Фанпарке «Бобровый лог» - одном из ключевых объектов Студенческих игр, который компания полностью, на высшем уровне, подготовила к соревнованиям. Фото: Follow Up Siberia
Воодушевленные спортивной атмосферой, блогеры аплодируют спортсменкам из Австрии и России, поднимающимся на пьедестал, снимают в сторис почетный караул церемонии поднятия флагов, дают «пятюню» волонтерам, раздают автографы желающим и интервью телеканалам – настоящие звезды.
Раймонд Уолш из Канады делится эмоциями о проекте и Сибири с корреспондентами канала Вести-24.
- Быть здесь — очень крутая возможность. Разные люди, страны и культуры собраны вместе. Я считаю, что это настоящее счастье.
Для индийца Васудевана, в стране которого нет ни снега, ни лыж, все впервые: и горы, и соревнования. А вот уже знакомый вам грек Стефанос в теме.
- Мне очень понравился «Бобровый лог». В Греции масса хороших горнолыжных центров, но они находятся далеко, а в Красноярске все рядом, легко добраться. Это здорово, вам повезло!
Воодушевленные спортивной атмосферой Фанпарка, блогеры дают «пятюню» волонтерам, раздают автографы желающим и интервью телеканалам – настоящие звезды. Фото: Follow Up Siberia
Кстати, буквально все иностранцы по-хорошему нам завидуют. Они, конечно, обратили внимание и на отличную связь, технику, и на хорошие машины на дорогах, разные другие атрибуты большего города: «Живя в мегаполисе, вы пользуетесь всеми его преимуществами и при этом в черте города имеете горы, лес, реки, озера — это редкость в мире».
Сибирь – не отсталая, она – современная, с большими возможностями, - первый вывод этого дня.
«Мир Сибири»
Люди? Атмосфера? Все это в избытке на фестивале «Мир Сибири». Выставки, народные промыслы и кухня, концерт. Гости в восторге. Столько открытий в одном месте. Хочется все посмотреть, зал, еще один и… сюрприз! В чуме старые знакомые: Светлана, Белла, Андрей - нганасаны из Дудинки, с которыми Раймод Уолш и Милош Петрович уже встречались во время их поездки на север края. Импровизированная фотосессия, вместо слов – улыбки и жесты.
- Я очень рад встрече с коренными народами Сибири, такие милые люди, - признается Нала своим подписчикам.
Светлана Жовницкая – редкая женщина. Она - коренная нганасанка, представитель древнейшего народа Таймыра, в мире их осталось не более 700. У портрета Светланы в Instagram Нала Риналдо - 3800 «лайков». Фото: Follow Up Siberia
Они благодарят фотографа за прекрасные снимки и даже завидуют выпавшему на его долю шансу.
Портрет Светланы Жовницкой, коренной нганасанки, и ее сородичей в Instagram Нала Риналдо за пару дней собрал 3800 «лайков».
Глядя на цифры, понимаешь, насколько прав Васудеван Рагавачари, говоря о своем главном открытии:
- Больше всего меня поражает разнообразие и многонациональность Сибири.
Стефанос Аддимандо подхватывает разговор о людях, разрушая еще один старый как мир миф.
- В моей стране есть стереотип, что Сибирь - далекая и холодная страна, что люди здесь серьезные и держат дистанцию. Теперь я знаю, что в Сибири, оказывается, гораздо теплее. Я сейчас не про погоду... А про людей и атмосферу.
Ломая стереотипы
Эта история – не игра в одни ворота. Меняя мир, мы меняемся сами. Путешественники ломали стереотипы о Сибири и даже свои собственные.
Стефано Ферро, если и делает портреты, то в своей ленте их не выкладывает, но в Красноярске он впервые нарушил это правило.
Портреты Стефано Ферро для проекта «Люди Сибири». Фото: Follow Up Siberia
У Фото юной сибирячки в песцовой шапке сотни лайков. Подписчиков потрясли глаза девочки:
- Словно ледяное море, но не холодное.
- Голубое озеро, спокойное и безмятежное.
Кстати, у Стефано точно такие же глаза. Яркие, голубые, живые. Вот такое получилось «сибирское зеркало».
Знакомство с девочкой и ее семьей тоже останется в памяти Стефано. Как и его портреты сибирячек. Сибирь – это люди» - эта фраза к концу путешествия станет его лейтмотивом.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Покорение Сибири
На четвертый день в поисках впечатлений и кадров, которые сразят наповал избалованных подписчиков, команда «Follow Up Siberia!» побывала на Красноярском море. Всем шлемы, и вперед, на снегоходах, минус 8, скорость 25 км/час. Полетели! К Царским вратам и гротам, которым позавидует сама Снежная королева.
Фотографы проекта сделали изумительной красоты фотографии грота, гигантских «ледяных ступеней» и мини-ликбез:
Вот такими увидел сказочные гроты Сибири фотограф Стефано Ферро. Фото: Follow Up Siberia
- Многие думают, что Сибирь вся закована во льды, но это не так. Сибирь граничит с Китаем, Монголией, Казахстаном, и ее южная часть – «зеленая страна», - уточняет Фрэнк Коронадо для своих мексиканских читателей.
Прощальный вечер закончился в уже знакомом блогерам барбер-лофте Yushin Brothers. Любопытно наблюдать повседневность чужой страны, тем более в интересном месте. Вот зашел саксофонист и начал играть, просто так, пока сцена свободна. К нему присоединился барабанщик. Тут же барбер занят очередной стильной стрижкой…
Yushin Brothers и его создателя Дениса Юшина знают многие красноярцы. Строитель по специальности, однажды он решил изменить жизнь: стал парикмахером, начал путешествовать, практически без денег. Меняя стрижки на еду и ночлег, он объехал 11 стран и постриг более 600 человек. Многие из них впервые узнали о России и Сибири от необычного парикмахера. Поэтому он полностью разделяет и поддерживает идею проекта - знакомство со страной от человека к человеку. Денис близок по духу участникам Follow Up Siberia. Большинство из них тоже круто изменили свою жизнь, предпочли творчество и путешествия должностям профессора в университете или специалиста IT. И это здорово, правда? Иначе не было бы 9 таких неординарных Послов Сибири в мире. Послов, которые расскажут все о нас, нашей Зимней универсиаде-2019, наших улыбках, своих приключениях и чувствах, как это сделал, прощаясь с Сибирью, на отличном русском, Нанооб Напиан:
- Я вас люблю!
Эмоции через край, фото на память: «снежинка» участников команды Follow Up Siberia загорает на льду Енисея! Фото: Follow Up Siberia
Справка «КП»
Производственная деятельность «Норникеля» неразрывно связана с Сибирью, с севером Красноярского края. Поэтому компания как генеральный партнер оказала Студенческим играм в Красноярске всестороннюю поддержку: от модернизации в соответствии с самыми высокими международными стандартами комплекса «Бобровый лог», где прошли соревнования по горнолыжным дисциплинам, до подготовки кадров и многочисленных проектов по продвижению Зимней универсиады-2019 в России и за рубежом.
В компании «Норникель» уверены, что Сибирь достойна, чтобы ее знали во всем мире, знали настоящую, современную, открытую, спортивную.
Follow Up Siberia был запущен в апреле 2018 года. В основе проекта онлайн-конкурс «Уголок Сибири в моем городе». Любой житель планеты мог попробовать найти общие черты между местом, где он живет, и Сибирью и выложить в Интернете фото или видео на эту тему с хештегом #followupsiberia.
За все время проекта к онлайн-конкурсу присоединились жители 53 стран. Суперфотографии можно увидеть на интерактивном глобусе на сайте www.followupsiberia.com
В туры поехал 31 фотограф и трэвел-блогер из 19 стран. Их общая аудитория в социальных сетях – более 3,5 миллиона человек.
Авторы самых креативных постов побывали в Норильске и Дудинке, Красноярске, Чите и Белокурихе — знаменитом курорте Алтая. Лучшие из них по итогам всех четырех туров приехали в Красноярск на Студенческие игры.
МНЕНИЕ
Юлия Верхушина, руководитель агентства по развитию туризма Красноярского края.
О Follow Up Siberia и продвижении региона
- На самом деле, я считаю, что современный мир – он в социальных сетях. Мне нравится проект Follow Up Siberia, нужно продвигать регион сегодня в социальных сетях. Огромное количество людей распространяет информацию через других людей. Мы живем в глобальном мире и, находясь в одном уголке планеты, можем легко узнать, что происходит в другом. Я поддерживаю на 100 процентов этот проект. Сама стараюсь вести социальные сети, рассказывать про самые интересные места Красноярского края и могу сказать по своему опыту: эта тема работает.
Мастер-классы от гостей
У компании «Норникель» множество образовательных проектов. Делиться знаниями – часть идеи и проекта «Следуй за Сибирью». По вечерам участники Follow Up Siberia встречались с красноярцами. Лекции и мастер-классы проходили в павильоне «Норникеля» в Парке Универсиады, и каждый раз он был заполнен до отказа.
Лекции и мастер-классы участников команды Лекции и мастер-классы проходили в павильоне «Норникеля» в Парке Универсиады каждый вечер. После ответов на вопросы – фото на память. Фото: Follow Up Siberia
Очень эмоциональной и яркой получилась встреча с Васудеван Рагавачари из Индии. Он рассказал о том, как совмещать путешествия и волонтерство. Аншлаг был и на других встречах: Стефанос Аддимандо дал «рецепты» успешного блога в Instagram, а три профессиональных фотографа — Йорг Нихт, Стефано Ферро и Нала Ринальдо Масур — советы, как сделать идеальные фотографии.
Потрясающее фото красноярского заката Стефано Ферро: Енисей словно море, корабль у пристани, вдали, над высотками, садится солнце. Фото: Follow Up Siberia
ИСТОЧНИК KP.RU
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