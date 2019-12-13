Новый год 2019-2020 в Красноярске: где встретить, куда сходить, что посмотреть

Первое, что приходит в голову, когда твоя лучшая половина ставит задачу найти место, где можно достойно встретить Новый год 2019-2020 в Красноярске - ресторан, клуб, кафе. Вариант действительно хороший: тепло, светло, праздничный стол готовить не нужно, есть возможность «выгулять» новое платье и развлекательная программа уже готова. После застолья вызвал такси и домой, где тишина и полный порядок.

Подводные камни также известны: что-нибудь несвежее в праздничном меню, некачественный алкоголь, «не такая» музыка, скучные конкурсы. Поэтому выбирать ресторан нужно крайне внимательно.

Рестораны, бары

К сожалению, в этом году многие неплохие рестораны Красноярска в новогоднюю ночь работать не будут. «Балкан-гриль», James Shark, вся сеть Bellini group…

Впрочем, тот же «Распутин» работает, но свободных мест уже нет. Цена вполне достойная: 4 тыс. рублей с человека за столик и еще 2,5 тыс. – за развлекательную программу.

В «Булгакове», когда мы готовили этот текст, оставалось два свободных столика (3 тыс. рублей с человека) и места за барной стойкой (1,5 тыс.). Праздничных конкурсов и ди-джея не будет. В Harley's был только один столик – 3 тыс. рублей за место и 1 тыс. за музыку и развлечения.

Еще в интернете какое-то невероятное количество предложений от различных кафе, а также банкетных залов различных конфигураций и разных ценовых категорий – от вполне бюджетных 1,3 тыс. рублей за место до купеческой роскоши за 3,8 тыс.

Локации в городе

Новый год по давней традиции можно встретить на главной городской елке. В этом году на острове Татышева с 23.00 до 3.00 пройдет большая концертно-развлекательная программа: песни, танцы, конкурсы, караоке, много-много живой музыки. В 23.50 на большом экране покажут праздничное видеообращение мэра Красноярска Сергея Еремина и новогоднее поздравление президента России Владимира Путина. После боя курантов праздничную эстафету подхватят Дед Мороз и Снегурочка. Точку в новогодних торжествах в Татышев-парке поставит большой фейерверк. Организаторы праздника заявили, что 1 января 2020 года автобусы будут ходить до 4 часов утра.

Как в кино (в бане)

Можете не верить, но новогоднюю ночь в Красноярске можно встретить в бане. Например, в «Банной заимке» это стоит от 1,8 тыс. до 2,5 тыс. рублей за час. Еще 2 тыс. рублей с человека нужно заплатить за праздничный стол. Брать нужно не меньше 6 часов (отсчет с 22.00), крепкий алкоголь - если надо - с собой.

Базы отдыха

Как насчёт того, чтобы отметить не дома, а где-нибудь на озере, в лесу или горах? Чтобы не вздрагивать от холода под бой курантов, базы отдыха в Красноярске на Новый год 2019-2020 предлагают как номера для влюблённых пар, так и целые коттеджи для шумных компаний. (Подробности)

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