Базы отдыха в Красноярске 2019-2020: где отдохнуть на Новый год

Новый год наступит совсем скоро. Пора задуматься, как и где провести любимый праздник и целую неделю каникул. Как насчёт того, чтобы отметить не дома, а где-нибудь на озере, в лесу или горах? Чтобы не вздрагивать от холода под бой курантов, базы отдыха в Красноярске на Новый год 2019-2020 предлагают как номера для влюблённых пар, так и целые коттеджи для шумных компаний. А пока все места не раскупили, известные туристические сервисы подготовили топ лучших мест отдыха. Все они недалеко от Красноярска.

Гостевые дома

«Dars»

Посетители хвалят «Dars» за расположение. Он находится всего в 11 километрах от центра Красноярска, а от аэропорта можно доехать примерно за час. Оставить машину отдыхающие могут на на бесплатной парковке, а заселиться, в зависимости от компании, в двух- или шестиместные номера. Действует доставка еды в апартаменты. В распоряжении гостей крытый бассейн, терраса для отдыха , бар и лаундж. Рядом – Бобровый лог и Красноярские Столбы.

Адрес: Сибирская, 55; телефон: +7 902 941-53-43;

Цена: от 600 до 5000 рублей в сутки.

«Добр Бобр»

Этот гостевой. По версии сервиса - хорошее место для пар. Туристы хвалят его за чистоту, приветливый персонал и уютную атмосферу. Расстояние от аэропорта до «Добр Бобр» - 50 километров, а от центра до гостевого дома – 10 километров. Здесь есть бесплатная парковка, номера от двух до четырёх мест. В семейном номере могут жить до пяти человек, ванная общая. Здесь также можно оставить лыжи в специальном хранилище. Рядом с гостевым домом – канатные дороги Бобрового лога и Столбы.

Адрес: переулок Уральский, 16; телефон: +7 923 360-01-22

Цена: от 1200 до 10 000 рублей в сутки

«Турист»

Посетителей этот гостевой дом привлекает близостью к нацпарку «Красноярские Столбы». До них идти всего 5 минут. А если потратить ещё 20 минут, то можно добраться до Бобрового лога с его канатными дорогами. С аэропорта доехать можно меньше, чем за час. Здесь есть бесплатная парковка, места для шашлыков , хранилище для лыж. Номера здесь на два-четыре места. Есть семейные и люкс варианты.

Адрес: Туристская, 110; телефон: +7 902 940-46-66

Цена: от 1500 до 12000 рублей в сутки

Базы отдыха

«Мана»

Загородные базы отдыха тоже ждут гостей на Новый год и подготовили праздничные прайсы. Так, база отдыха «Мана» предлагает с 23 по 30 декабря и со 2 по 10 января снять коттеджи на 6 и 8 мест за 9500 и 14500 соответственно. Двухместный номер в сутки будет стоить 3500 рублей. В новогодние празднки (с 31 декабря по 2 января) цены вырастут. Шестиместный коттедж – 21500, восьмиместный – 29 тысяч. За эти деньги хозяева базы предлагают двух- и трехэтажные коттеджи, а также настоящую усадьбу с чучелом медведя внутри. А желающие отдохнуть по полной могут расслабиться в русской бане, покататься на квадроцикле, сыграть в пейнтбол или просто погулять в живописных местах.

Адрес: п. Усть-Мана, ул. Манский плес, д. 1; телефон: 8 (391) 296-05-15

Цены: от 3500 до 75000 в сутки

«Бузим»

Загородный клуб «Бузим» входит в десятку рейтинга портала «Apartos.ru». Здесь коттеджей не предлагают, зато гостиничные номера с видом на озеро. Можно найти двух- и трёхместные номера. Есть возможность выбрать апартаменты подешевле либо люкс. Гостям, заявляют организаторы, скучать не придётся. Есть квесты, тематические вечра, аниматоры для детей. Работают шашлычные, кафе, ресторан и бар. А для любителей активного отдыха – футбольное поле, зона пейнтбола, прокат лодок, снегоходов и квадроциклов.

Адрес: село Сухобузимское; телефон: +7 902 927-76-48

Цена: от 790 до 1590 рублей в сутки

«Ергаки»

Многие любители гор отправятся в новогодние каникулы в Ергаки. Находятся они в 610 километрах от Красноярска, но для настоящих горцев это не расстояние. Одна из лучших местных баз, по версии турсервисов, носит такое же название. Прогулявшись по хребтам Западного Саяна, можно будет отдохнуть в туристических домиках на берегу озера Ойского либо заселиться в гостиницу. Здесь есть и многоместные номера – на 8 человек. В новогодние каникулы там будут проводиться концерты и шоу-программы. Можно будет спеть в караоке. А для тех, кому ближе не песни, а горное эхо, могут прокатиться со склонов на горных лыжах, для удобства на базе оборудованы подъёмники.

Адрес: Ермаковский район, Ергаки, телефон: 8-800-707-62-70,

Цена: от 3700 до 26000 в сутки

Наш край огромен, а потому найти базу на Новый год и каникулы, которая подходила бы под любой запрос, не составит труда. Ну, а тем, кто уже определился, где хочет встретить 2020-й, стоит поспешить - места на топовых базах отдыха раскупаются как новогодние мандарины.