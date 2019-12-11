Оригинальные подарки на Новый год 2019-2020: ручной работы

С наступлением декабря многие задаются вопросом, что подарить близким и коллегам на Новый год 2019-2020. Книги, техника и посуда, - да, всегда пригодится, но у многих знакомых и родственников «все уже есть», а в популярных магазинах в основном – одно и то же.

Зато эксклюзивным и красивым подарком ручной работы порадовать и ребёнка, и взрослого легко. Благо, найти мастеров, которые сделают подарок, сейчас нетрудно, - таких объявлений много в интернете. Красноярская мастерица с большим опытом Ирина Пыжева рассказала, какие подарки, сделанные вручную, можно заказать на Новый год.

Подарки ребёнку

- Идей детских новогодних подарков огромное количество, и оно постоянно увеличивается. Примерно пять лет назад из Европы пришла идея адвент-календарей. Сначала они продавались в магазинах как коробки с шоколадом, но потом задумку переняли мастера по изготовлению подарков ручной работы. В основном такие календари делают в виде ёлочек. На контуре размещают ниши, помечают цифрами от 1 до 31, по дням недели в декабре, в них прячут сладости. 10 декабря, например, ребёнок может взять конфетку в соответствующей нише и ждать 11-го декабря, чтобы взять следующую. Это дисциплинирует, проверено! А ещё полезно для тех, кто учится считать. К примеру, некоторые родители заказывают или сами делают адвент-календари, где числа идут не порядку, чтобы ребёнок запоминал порядок чисел.

Календарь своими руками. Фото: Ирина ПЫЖЕВА

А ещё среди детских подарков спросом пользуются коробочки с сюрпризами, - по принципу матрешки.

Внутри каждой коробочки ещё несколько, но поменьше. Когда ребёнок разберёт их все, найдёт игрушку или вкусняшку. Такие подарки можно дарить не только самым маленьким, но и детям постарше. Например, девочке можно подарить коробочку, к стенкам которой изнутри прикреплены, например, помада, деньги или шоколадка. А можно и всё сразу. Чтобы добраться до подарков, нужно поломать голову, как аккуратно разобрать упаковку.

Елочные игрушки. Фото: Ирина ПЫЖЕВА

Если говорить о сладостях, то сейчас популярны необычные пряники. Например, мастера могут сделать лакомство с именем ребёнка, отпечатать его фото. Также сейчас размещают на пряниках рисунки мыши – символа грядущего года. А если доплатить, то кондитер из таких пряников сделает торт и по вашему желанию украсит.

Подарки друзьям и родственникам

- Подарить пряники и торты можно и взрослым, например, родственникам и близким. Сейчас часто покупают и украшенные в стиле символов Нового года пирожные – макаруны (миндальное пирожное с кремом или вареньем). Поскольку 2020-й – год мыши, сейчас раскупают сырные доски (деревянная доска для подачи сыра), их можно подарить родственникам. На них, так же как и на выпечке, мастера могут напечатать изображение мышонка.

Довольно стильным новогодним подарком может стать одна из новинок на рынке – медовая свеча. Она не только красиво выглядит, особенно в красивой деревянной коробочке со стружкой, но и вкусно пахнет, когда горит.

Ещё друга или родственника может порадовать ёлочная игрушка. Конечно, простой никого не удивишь. А вот ёлочный шар, сделанный в технике кимекоми, привлечёт внимание. И не только своим названием, но и внешним видом. Кимекоми – это способ украшение игрушки яркими цветными лоскутками. А если уж начали удивлять, то и не заканчивайте. Можете подарить близким игрушку, связанную крючком.

Подарки коллеге, начальнику или бизнес-партнёру

- Деловые люди ценят практичные подарки. Особым спросом у бизнесменов пользуются... блокноты. Они стараются делать их как раз у мастеров ручной работы, заказывают индивидуальное оформление. При их изготовлении мастера используют премиум-бумагу, по желанию заказчика могут обтянуть кожей высокого качества. Поэтому такие записные книжки стоят дорого. Но зато подчёркивают статус и самовыражение.

Ещё один популярный корпоративный подарок – подставки для книг и гаджетов. Их делают вручную из дерева. Могут украсить орнаментом. Такие подставки – полезное дополнение рабочего стола, а потому – ценный подарок коллеге, партнёру или боссу.

Оригинальные открытки. Фото: Ирина ПЫЖЕВА

КОНКРЕТНО

Где всё это купить и сколько будет стоить

- Мастера ручной работы часто размещают объявления в соцсетях. Реже – в Фейсбуке, чаще – во «Вконтакте» и «Инстаграме». Также есть тематические сайты, где также можно связаться с мастером и заказать нужный товар. Кроме того, производители авторских подарков сотрудничают с сувенирными лавками. Стоить подарок, сделанный вручную, может по-разному. Цена зависит от материала и затраченной работы. Ёлочная игрушка, например, может стоить от 100 до 500 рублей.

Но самая распространенная практика расчета работы, которую делает мастер – удвоенная стоимость потраченных материалов.

НА ЗАМЕТКУ

Поскольку нас ждут долгие выходные, можно подарить другу или подруге сертификат на мастер-классы. Например, по рисованию или изготовлению всё тех же игрушек. Они проходят на крупных арт-площадках и в торговых центрах. На таких мастер-классах самому можно сделать близкому или другу приятный подарок.

КСТАТИ

Несмотря на то, что 2020-й – год Мыши, грызун не в тренде. Подарки с ним – не самые топовые. Однако, говорит Ирина Пыжева, к концу декабря появится много сувениров с милыми мышками.