График открытия всех елок Красноярска в Новом году 2019-2020
Середина декабря – самое время планировать последние дни уходящего 2019 года, которые будут наполнены новогодними концертами, акциями, праздниками на свежем воздухе. Сегодня, с открытия новогодних елок, мы начинаем новогоднюю афишу, которую продолжим 18 и 15 декабря.
Открытие елок
17 декабря, 18.00 - ул. 60 лет Октября, 46 на площади им. Свердлова.
18 декабря, 18.00 - сквер Универсиады, по ул. Свердловская, 101
19 декабря, 18.00 - Железнодорожный район, ул. Железнодорожников, 19
20 декабря
15.00 - ул. Карла Маркса, 151
17.30 - пл. Революции
18.00 - ул. Менжинского, 18
18.00 - парк «Каменка»
19.20 - Театральная площадь
19.30 – Солнечный
21 декабря, 18.00
скверы «Паниковка» и «Космонавтов».
23 декабря
17.00 - ул. Высотная, 15
18.00 - площадь им. ДК 1 Мая
18.30 - парк им. Гагарина
19.00 - сквер им. Чернышевского
24 декабря
17.00 - микрорайон Академгородок (ул. Академгородок, 50)
18.00 - ул. Калинина, 15
18.00 - микрорайон Торгашино (ул. Тимошенкова, 77).
25 декабря, 16.30 – 21.00 – открытие главной елки в Красноярске на о. Татышев
26 декабря, 18.00 - ул. Ломоносова, 29
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ИСТОЧНИК KP.RU