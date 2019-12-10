График открытия всех елок Красноярска в Новом году 2019-2020

Середина декабря – самое время планировать последние дни уходящего 2019 года, которые будут наполнены новогодними концертами, акциями, праздниками на свежем воздухе. Сегодня, с открытия новогодних елок, мы начинаем новогоднюю афишу, которую продолжим 18 и 15 декабря.

Открытие елок

17 декабря, 18.00 - ул. 60 лет Октября, 46 на площади им. Свердлова.

18 декабря, 18.00 - сквер Универсиады, по ул. Свердловская, 101

19 декабря, 18.00 - Железнодорожный район, ул. Железнодорожников, 19

20 декабря

15.00 - ул. Карла Маркса, 151

17.30 - пл. Революции

18.00 - ул. Менжинского, 18

18.00 - парк «Каменка»

19.20 - Театральная площадь

19.30 – Солнечный

21 декабря, 18.00

скверы «Паниковка» и «Космонавтов».

23 декабря

17.00 - ул. Высотная, 15

18.00 - площадь им. ДК 1 Мая

18.30 - парк им. Гагарина

19.00 - сквер им. Чернышевского

24 декабря

17.00 - микрорайон Академгородок (ул. Академгородок, 50)

18.00 - ул. Калинина, 15

18.00 - микрорайон Торгашино (ул. Тимошенкова, 77).

25 декабря, 16.30 – 21.00 – открытие главной елки в Красноярске на о. Татышев

26 декабря, 18.00 - ул. Ломоносова, 29

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