«Лада Калина» пошла на обгон»: стали известны подробности ДТП, где погибла семья из 5 человек

В полиции рассказали подробности жуткой аварии под Уяром в Красноярском крае. Напомним, утром 30 ноября, в 08.10 по местному времени, на 935 километре трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись грузовик и «Лада Калина», в которой ехала семья из 5 человек. Эта авари произошла буквально следом за другой: тремя часами ранее, в трех километрах на выезде с заправки столкнулись «Хонда» и «Ниссан» - этом ДТП погибли три человека, еще три ранены. Их доставили в больницу Уяра. Что каксается аварии с грузовиком, то, к сожалению, в ней вся семья погибла на месте. В ГУ МВД по Красноярскому краю официально подтвердили: водитель «Лада Калина» пошел на обгон на участке дороги, где это запрещено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746983" frameborder="0"></iframe> ДТП 30.11.2019 под Уяром. Погибли пять человек.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

Очевидцы аварии сообщают, что отечественная легковушка влобовую столкнулась с фурой. Поначалу свидетели надеялись, что в машине имеются живые люди, бросились к ним.

В легковушке погибли все Фото: соцсети

Но все пять человек, в том числе и трое ребятишек до 10 лет, погибли на месте. Дети находились в автокреслах, но это не спасло их от гибели - слишком мощным был удар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/747006" frameborder="0"></iframe> Комментарий по ДТП под Уяром.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

-- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке полиции.

Погибших пришлось доставать с помощью автогена Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Для выяснения причин и обстоятельств аварии назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинской, трассологической и автотехнической. Подробностей о погибшей семье не сообщается. Обсуждая аварию, водители отмечают, что дорожная обстановка на трассах в крае сложная - низовая метель и очень скользко.

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Погибла семья из 5 человек: в Красноярском крае «Лада Калина» столкнулась с грузовиком

Уже вторая тяжелая авария за сутки случилась в Уярском районе Красноярского края. Напомним, минувшей ночью при выезде с заправки столкнулись «Хонда» и «Ниссан» - погибли 3 человека, еще трое ранены! А спустя несколько часов рядом, всего в трех километрах - «Лада Калина» вылетела на встречную полосу, где была буквально смята грузовиком. Погибли два взрослых и трое детей...(подробности).