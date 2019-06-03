Еще одна победа: 12-летний сирота Денберел Ооржак стал лучшим на детской «Новой волне»

Об этом мальчишке слышала вся страна. Сирота, 12 лет, родом из затерянной в Саянах Тувы. Денберел Ооржак стал настоящим открытием в этом музыкальном сезоне: сначала своим вокалом он поразил жюри конкурса «Ты -супер!» на телеканале НТВ (это была настоящая победа), теперь стал лучшим на детской «Новой волне». И это при том, что за спиной у мальчишки нет богатых родителей. В его активе только талант - уникальный голос.

На детской «Новой волне» (конкурс проходил в 12-й раз) в Артеке собрались сильные участники. В финал музыкальной битвы вышли 11 талантливых ребят из 9 стран мира - Великобритания, Мальта, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан... Но он - вновь оказался лучшим. 3-тысячная аудитория артековцев встречала каждого конкурсанта бурей аплодисметов. Но выступление Денберела было словно тайфун - настолько мощный у паренька голос! И так сильно он «раскачал» публику.

- Уровень участников конкурса всегда достаточно высок, бывает год чуть сильнее, чуть слабее, но постоянно высокий уровень исполнительского мастерства, - рассказал о конкурсе Игорь Крутой.

По его словам, и критерии оценки непростые, с заковыкой. Оценивает жюри не только вокальные данные, но и талант, артистизм, репертуар и даже личность певца. Этот экзамен Денберел Ооржак выдержал блестяще. Лучше других.

- Каждый жест и каждая его нота настолько продуманы! Продуманы от природы, от души, от сердца. Я просто обожаю твое творчество, ты мой любимый певец, - поздравил с победой Денберела Игорь Крутой.

Но призовых места на конкурсе три - второе завоевал представитель Белоруссии Ярослав Сокольников, на третьем оказалась участница из Узбекистана Милана Пак.Конечно победителей ждали призы. Денберел, например, помимо первого места получил приз зрительских симпатий и путевку в Артек.Поздравляем с победой, Денберел, пусть у тебя их будет еще много-много! Белой дороги!

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рудно описывать словами выступление артиста, если есть возможность – советуем всем посмотреть хотя бы фрагмент того, как поет 12-летний Денберел Ооржак. Невероятный – пластичный, с уникальным голосом, улыбчивый, харизматичный, он «раскачал» всю страну на шоу «Ты супер!» (подробнее)