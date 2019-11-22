«Это наш районный Хатико – самое преданное сердце»: после смерти хозяина пес Барсик стал хранителем для целого района

Это реальная история, ее рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск местные жители.

Ждал у разрушенного дома

Когда-то у черно-рыжего Барсика был свой человек и свой дом на земле. А точнее, будка при нем. Но хозяин, бывший афганец Никита, умер. Много болел, у него еще с войны была контузия. Их деревянный дом снесли. А на его месте выросли новые многоэтажки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/745442" frameborder="0"></iframe> Барсик стал хранителем целого района.

- Так Барсик и попал на улицу, - вспоминает Евгений Нижегородцев, он живет неподалеку, тоже прошел Афганистан, у него с Никитой были общие друзья. – Хозяина не стало, и пес выл по ночам. Тоскливо невозможно, ощущение было жуткое. Там, где стоял их дом, разбили детскую площадку. А Барсик придет туда сядет и сидит. Дети его обожали – гладили, разговаривали. И родители не боялись. Знали, пес мухи не обидит.

Пока шла большая стройка, пес куда-то пропал. Говорили, его увели цыгане. А через несколько лет объявился снова. Вернулся туда, где был его дом.

И котенка, и ребенка

- Тогда я его и приметил, - продолжает мужчина. – Знаете, почему? Как-то к Барсику подбежал котенок. Ну как обычно реагирует собака? Кидается, может порвать. А этот вдруг стал малыша облизывать, представляете?

Да что там котята, через пару месяцев «парня» узнал весь околоток. Он поселился у остановки «Школа», напротив детской площадки.

- Такое чувство, что хотел быть всем нужным, словно помощником в семье, - поражается жительница района Кристина Иванова. – Около «его» остановки постоянно проходила бабушка с внуком, у мальчика ДЦП. Так Барсик повадился их встречать, переводил мальчишку через дорогу. Гулял с ребенком - тот держался за его холку и потихоньку шел. Приходили к Барсику почти каждый день.

А однажды Барсик показал себя как герой. Недавно дети, как всегда, играли во дворе. И так вышло, что остались одни – мама 4-летнего малыша отлучилась в аптеку, это совсем рядом.

И вдруг на площадке появился мужчина. Было понятно, он не в себе – пьяный, агрессивный. Все кинулись бежать, а малыш замешкался. И тут он как схватит ребенка за руку, куда-то потащил.

Барсик спас детей на детской площадкеФото: соцсети

А дальше – никто такого не ожидал – на площадку пулей вылетел Барсик. Кинулся на незнакомца, повалил на землю. Зарычал, но зубы в ход не пускал. Все равно тот перепугался до смерти – заорал. На его вопли из аптеки выбежала мать мальчика, подоспели и другие прохожие. Еле вытолкали с площадки.

Скинулись всем районом

Так Барсик стал «дозорным» за районом. О нем заботились, подкармливали, даже отправили на стерилизацию.

- Его должны были забрать и привезти обратно, - качает головой Евгений. – А вышло все не так. Барсика высадили на «Родине», это на другом берегу Енисея! Я им звоню: «Как же так? Где он теперь?». А мне в ответ: машина сломалась, вот и отправили своим ходом. Мы думали, ну все, пропал. А он вернулся. Понятно, пешком, через мост. Шел домой полторы недели, только бы прийти на свое место.

Барсик прожил на остановке несколько лет. Встречал людей с работы, играл с детьми, приглядывал за ними. И никогда далеко не уходил. Хотя бывало всякое.

- Прохожие (скорее всего, не местные) иной раз его пинали, - поясняет Кристина. – Один раз пробили голову, кинули камень. Тогда мы действительно испугались, решили забрать с улицы. Нашли платную передержку, люди собрали деньги. И пес переехал. Теперь живет на улице в будке. По крайней мере, сыт, и в безопасности. Только в первый же день, когда мы его привезли, сорвался с цепи. Из ошейника выскользнул, убежал. Но мы его сразу нашли. Сейчас смирился, хотя скучает. Привык к свободе, тяжело ему на цепи. Мы с детьми, которые на этой улице живут, приезжаем его навестить, выгуливаем. Спокойно идет в руки, гуляет на поводке. Радуется, как ребенок! Когда уходим, начинает скулить. Мы тоже по нему скучаем. А забрать никак – у всех свои собаки, кошки, квартиры небольшие. Очень хочется, чтобы Барсик нашел своего хозяина. Ему лучше не в квартиру, а в дом - единственной собакой. Все-таки он у нас не молод, лет 6-8, много пережил. Но таких собак больше нет, верите? Наш районный Хатико – самое преданное сердце.

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