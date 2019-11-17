«Клиника года - 2019» в Красноярском крае: голосование почти завершено

Завершилось голосование в рамках проекта «Клиника года - 2019» в номинациях, которые представляют частные клиники Красноярского края. Сейчас идет обработка данных, подсчитываются голоса.

Голосование за государственные медицинские учреждения продолжается. Оставить свой голос за самых лучших участников, по мнению читателей «Комсомолки», можно по 24 ноября (включительно). В номинациях присутствуют и явные фавориты, и те, кто еще может вырваться вперед.

Например, в номинации «Верность профессии» сейчас с большим отрывом лидирует Наталья Лукашенко, заведующая больничной аптекой КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона». На нее проголосовали на сегодняшний день 3042 раза.

В номинации «Доктор в объективе» уверенно лидирует Андрей Зима, врач-рентгенолог КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона». В его копилке 317 голосов.

Маргарита Беляева, врач - неонатолог в КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2» пока побеждает в номинации «Старт в профессии». У нее 1033 голоса.

Сразу два доктора - Ольга Тоначева, заведующая отделением онкоурологической хирургии и Андрей Мазаев, врач-онколог (Красноярский краевой клинический онкологический диспансер) претендуют на победу в номинации «Любимый доктор». За них отдали 95 голосов.

Ирина Ермакова, врач акушер-гинеколог КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2» - настоящий «Прорыв года» и ее 385 голосов.

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3» (Центра общественного здоровья) в номинации «Добрая поликлиника». Почти за неделю за этого участника отдали 467 голосов.

В номинации «Достижения в медицине» представлено Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2». Пока 34 голоса. Но большие шансы на победу!

За неделю еще многое может измениться!

Напомним, что после того, как закончится народное голосование на сайте «Комсомолки», наступит очередь экспертного жюри. Им предстоит оценить медучреждения, участвующие в конкурсе, по собственным критериям.

Окончательные итоги и имена победителей станут известны 25 ноября. Далее состоится церемония награждения с фуршетом, вручением памятных дипломов, статуэток «Клиника года – 2019». Время и место будет озвучено после объявления результатов. Добавим, что финалисты смогут использовать фирменный знак победителя проекта «Клиника года - 2019» на сайте клиники и в информационной рекламной продукции.