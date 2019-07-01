«Клиника года-2019»: выбираем самые популярные частные медицинские учреждения Красноярского края и лучших врачей по версии читателей «Комсомолки»

В проекте «Клиника года-2019» читатели сайта смогут отдать голоса лучшим, по их мнению, клиникам региона.

Представляем номинации, в которых будут определены лидеры года среди частных медицинских учреждений Красноярского края:

1. Многопрофильный медицинский центр

2. Детская клиника

3. Стоматология для взрослых

4. Детская стоматология

5. Офтальмологическая клиника

6. Роддом

7. Травмпункт

8. Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

9. Клиника в области лечения аллергии

10. Клиника для лечения ЛОР-заболеваний

11. Клиника для лечения неврологических заболеваний

12. Клиника для лечения эндокринологических заболеваний

13. Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых

14. Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи

15. Клиника для лечения позвоночника и суставов

16. Физиоклиника

17. Клиника для сохранения красоты и молодости

18. Диагностическая лаборатория

19. Клиника для исследования здоровья

20. Клиника для избавления от зависимостей

21. Клиника для лечения кожных заболеваний

22. Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний

23. Клиника в области урологии и проктологии

24. Клиника в области лечения детской гастроэнтерологии

25. Аптека

26. Флебология

Как принять участие в голосовании?

1 способ

Прямо сейчас выбираете «активную» номинацию из предложенного выше списка и проходите по ссылке, где представлены участники конкурса данной номинации. Ознакомьтесь с представленным материалом о клинике, выберите ту, которую готовы порекомендовать другим, и проголосуйте за нее.

2 способ

Позвоните на автоответчик (391) 206-96-57, представьтесь и назовите клинику, за которую отдаете свой голос. Можете сказать несколько слов о клинике, о врачах и о качестве предоставленных вам услуг.

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: вы можете голосовать за одного или нескольких участников с одного компьютера и с одного номера телефона только один раз в сутки!

Голосование за участников продлится до 17 ноября 2019 года.

В этот период список конкурсантов будет дополняться новыми участниками проекта. Также в разделах проекта «Клиника года-2019» будет добавляться новая информация о работе краевых клиник и о лучших докторах Красноярского края.

Информация об участниках конкурса будет дополнительно размещаться в региональном выпуске газеты «Комсомольская правда», в тематических рубриках на радио «Комсомольская правда» 107,1 FM в Красноярске и в группах «Комсомольская правда Красноярск» в социальных сетях.

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