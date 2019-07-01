«Клиника года-2019»: выбираем самые популярные частные медицинские учреждения Красноярского края и лучших врачей по версии читателей «Комсомолки»
В проекте «Клиника года-2019» читатели сайта смогут отдать голоса лучшим, по их мнению, клиникам региона.
Представляем номинации, в которых будут определены лидеры года среди частных медицинских учреждений Красноярского края:
1. Многопрофильный медицинский центр
2. Детская клиника
3. Стоматология для взрослых
4. Детская стоматология
5. Офтальмологическая клиника
6. Роддом
7. Травмпункт
8. Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
9. Клиника в области лечения аллергии
10. Клиника для лечения ЛОР-заболеваний
11. Клиника для лечения неврологических заболеваний
12. Клиника для лечения эндокринологических заболеваний
13. Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых
14. Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи
15. Клиника для лечения позвоночника и суставов
16. Физиоклиника
17. Клиника для сохранения красоты и молодости
18. Диагностическая лаборатория
19. Клиника для исследования здоровья
20. Клиника для избавления от зависимостей
21. Клиника для лечения кожных заболеваний
22. Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний
23. Клиника в области урологии и проктологии
24. Клиника в области лечения детской гастроэнтерологии
25. Аптека
26. Флебология
Как принять участие в голосовании?
1 способ
Прямо сейчас выбираете «активную» номинацию из предложенного выше списка и проходите по ссылке, где представлены участники конкурса данной номинации. Ознакомьтесь с представленным материалом о клинике, выберите ту, которую готовы порекомендовать другим, и проголосуйте за нее.
2 способ
Позвоните на автоответчик (391) 206-96-57, представьтесь и назовите клинику, за которую отдаете свой голос. Можете сказать несколько слов о клинике, о врачах и о качестве предоставленных вам услуг.
ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: вы можете голосовать за одного или нескольких участников с одного компьютера и с одного номера телефона только один раз в сутки!
Голосование за участников продлится до 17 ноября 2019 года.
В этот период список конкурсантов будет дополняться новыми участниками проекта. Также в разделах проекта «Клиника года-2019» будет добавляться новая информация о работе краевых клиник и о лучших докторах Красноярского края.
Информация об участниках конкурса будет дополнительно размещаться в региональном выпуске газеты «Комсомольская правда», в тематических рубриках на радио «Комсомольская правда» 107,1 FM в Красноярске и в группах «Комсомольская правда Красноярск» в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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