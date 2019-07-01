«Клиника года-2019»: выбираем самые популярные государственные медицинские учреждения Красноярского края и лучших врачей по версии читателей «Комсомолки»

В проекте «Клиника года-2019» читатели сайта смогут отдать голоса не только лучшим, по их мнению, клиникам региона, но и врачам, которым готовы доверить свое здоровье.

Представляем номинации, в которых будут определены лидеры года среди государственных медицинских учреждений Красноярского края:

1. Достижения в медицине

2. Герой года

3. Любимый доктор

4. Династия года

5. Старт в профессии

6. Доктор в объективе

7. Мобильный доктор

8. Прорыв года

9. Добрая поликлиника

10. «Северный доктор»

11. Верность профессии

Как принять участие в голосовании?

1 способ

Прямо сейчас выбираете «активную» номинацию из предложенного выше списка и проходите по ссылке, где представлены участники конкурса данной номинации. Ознакомьтесь с представленным материалом о клинике, выберите ту, которую готовы порекомендовать другим, и проголосуйте за нее.

2 способ

Позвоните на автоответчик (391) 206-96-57, представьтесь и назовите клинику, за которую отдаете свой голос. Можете сказать несколько слов о клинике, о врачах и о качестве предоставленных вам услуг.

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: вы можете голосовать за одного или нескольких участников с одного компьютера и с одного номера телефона только один раз в сутки!

Голосование за участников продлится до 17 ноября 2019 года.

В этот период список конкурсантов будет дополняться новыми участниками проекта. Также в разделах проекта «Клиника года-2019» будет добавляться новая информация о работе краевых клиник и о лучших докторах Красноярского края.

Информация об участниках конкурса будет дополнительно размещаться в региональном выпуске газеты «Комсомольская правда», в тематических рубриках на радио «Комсомольская правда» 107,1 FM в Красноярске и в группах «Комсомольская правда Красноярск» в социальных сетях.

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