«Клиника года-2019»: выбираем самые популярные государственные медицинские учреждения Красноярского края и лучших врачей по версии читателей «Комсомолки»
В проекте «Клиника года-2019» читатели сайта смогут отдать голоса не только лучшим, по их мнению, клиникам региона, но и врачам, которым готовы доверить свое здоровье.
Представляем номинации, в которых будут определены лидеры года среди государственных медицинских учреждений Красноярского края:
1. Достижения в медицине
2. Герой года
3. Любимый доктор
4. Династия года
5. Старт в профессии
6. Доктор в объективе
7. Мобильный доктор
8. Прорыв года
9. Добрая поликлиника
10. «Северный доктор»
11. Верность профессии
Как принять участие в голосовании?
1 способ
Прямо сейчас выбираете «активную» номинацию из предложенного выше списка и проходите по ссылке, где представлены участники конкурса данной номинации. Ознакомьтесь с представленным материалом о клинике, выберите ту, которую готовы порекомендовать другим, и проголосуйте за нее.
2 способ
Позвоните на автоответчик (391) 206-96-57, представьтесь и назовите клинику, за которую отдаете свой голос. Можете сказать несколько слов о клинике, о врачах и о качестве предоставленных вам услуг.
ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: вы можете голосовать за одного или нескольких участников с одного компьютера и с одного номера телефона только один раз в сутки!
Голосование за участников продлится до 17 ноября 2019 года.
В этот период список конкурсантов будет дополняться новыми участниками проекта. Также в разделах проекта «Клиника года-2019» будет добавляться новая информация о работе краевых клиник и о лучших докторах Красноярского края.
Информация об участниках конкурса будет дополнительно размещаться в региональном выпуске газеты «Комсомольская правда», в тематических рубриках на радио «Комсомольская правда» 107,1 FM в Красноярске и в группах «Комсомольская правда Красноярск» в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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