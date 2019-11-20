2019-11-20T11:41:53+03:00
Происшествия

Новое жилье купят минусинским подтопленцам из признанных непригодными домов

Средства решено выделить из резервного фонда правительства края [фото]
Ася ЖУКОВА
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Новое жилье купят минусинским подтопленцам из признанных непригодными домов. Фото: соцсети.Новое жилье купят минусинским подтопленцам из признанных непригодными домов. Фото: соцсети.
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Вода-вода, кругом вода… После летнего подтопления Минусинска Красноярского края признано непригодными сразу 42 дома. Хозяева 41-го получат деньги на покупку нового жилья. Средства решено выделить из резервного фонда правительства края, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, в середине августа один из микрорайонов города фактически ушел под воду – из-за сильных ливней. Были подтоплены и дома, в них сейчас живут 158 человек, и огороды. Эвакуироваться люди не захотели, опасались за свое добро.

В домах и огородах стояла вода. Фото: соцсети.

В домах и огородах стояла вода. Фото: соцсети.

Накануне в правительстве края подвели итоги ликвидации последствий ЧП. Совещание провел зампредседателя Анатолий Цыкалов:

- По поручению губернатора Александра Усса из резервного фонда региона выделено 38 миллионов рублей на строительство коллектора по откачке дренажных вод. Материальную помощь получили 469 граждан, речь идет о сумме в 3 миллиона 157 тысяч рублей.

Вещи буквально плавали. Фото: соцсети.

Вещи буквально плавали. Фото: соцсети.

В Минусинске построили коллектор длиной в 3,8 километра, пояснил глава города Андрей Первухин. Скоро привезут насосы и необходимое оборудование. И с 5 декабря из Цыганского болота будут откачивать воду в систему городской канализации. Эти 450-500 тысяч кубометров позволят опустить грунтовых вод ниже критических отметок.

- Теперь предстоит подготовить меры, направленные на защиту Минусинска от угроз природного и техногенного характера. Необходимо предпринять все меры, чтобы такая ситуация в городе больше не повторилась, - подчеркнул Анатолий Цыкалов.

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В Минусинске микрорайон «Дружба» оказался подтопленным: в домах и на приусадебных участках у жителей стоит вода. По официальной информации администрации Минусинска, городские службы приведены в режим повышенной готовности, а подтопление вызвано проливными осадками. Из-за дождей вышло из берегов Цыганское болото. На участках жителей идет откачка воды (Подробности).

Дома под угрозой обрушения. В Минусинске ввели режим ЧС из-за подтопления

В преддверии заморозков в Минусинске введен режим ЧС. Причиной стало то, что 42 жилых дома в городке подтоплены грунтовыми водами в течение нескольких месяцев. Холодов дома ппосто не перенесут. О ситуации рассказали и в администрации Минусинска (Подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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