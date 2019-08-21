Цыганское болото вышло из берегов: из-за проливных дождей топит Минусинск

В Минусинске микрорайон «Дружба» оказался подтопленным: в домах и на приусадебных участках у жителей стоит вода. По официальной информации администрации Минусинска, городские службы приведены в режим повышенной готовности, а подтопление вызвано проливными осадками. Из-за дождей вышло из берегов Цыганское болото. На участках жителей идет откачка воды.

Из берегов вышло Цыганское болото Фото: соцсети

- Выравнивание объемов откачанной и прибывающей воды происходит в связи с естественными фильтрационными свойствами грунта, - рассказали в администрации. - Откачка дождевых и грунтовых вод продолжается: за сутки 20 августа откачано более 5 тысяч кубометров воды, уровень Цыганского болота снизился на 7 сантиметров.

Пока люди отказываются эвакуироваться Фото: соцсети

Сами горожане винят в подтоплении временную дамбу: ее построили несколько лет назад, чтобы спасти город от паводка. Однако когда вода отступила, дамбу не разобрали, и теперь из-за нее в Цыганском болоте накапливается и разливается вода. Так, по словам местных, происходит после каждого дождя. Как рассказал накануне глава краевого МЧС Игорь Лисин, в Минусинске работает группировка спасателей.

- Развернута база для возможного проведения аварийно-спасательных работ, проводится перекачка воды двумя мобильными насосными станциями, подготовлен пункт временного размещения, - сообщил Лисин.

В домах жителей вода Фото: соцсети

Жители подтопленных домов пока решили не эвакуироваться и переждать паводок у себя. Однако, согласно прогнозам синоптиков, дожди на юге края пока продолжатся. Власти готовятся к возможному ухудшению ситуации.