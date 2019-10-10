2019-10-10T13:22:17+03:00
Происшествия

Дома под угрозой обрушения. В Минусинске ввели режим ЧС из-за подтопления

Без крыши над головой могут остаться 158 человек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дома под угрозой обрушения. В Минусинске ввели режим ЧС из-за подтопленияДома под угрозой обрушения. В Минусинске ввели режим ЧС из-за подтопленияФото: Мария ЛЕНЦ
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В преддверии заморозков в Минусинске введен режим ЧС. Причиной стало то, что 42 жилых дома в городке подтоплены грунтовыми водами в течение нескольких месяцев. Холодов дома ппосто не перенесут. О ситуации рассказали и в администрации Минусинска.

- Пприродное явление повлекло за собой значительные материальные потери и ухудшение условий жизнедеятельности людей, - сообщает администрация. - Непригодными для проживания признаны 42 жилых дома, в которых проживают 158 человек, из них 29 несовершеннолетних и 10 инвалидов.

Добавим, что вода во дворах минусинцев стоит почти все лето. Причиной многие жители считают местную временную дамбу, которую строили на период паводка, а потом не разобрали. Теперь она способствует накоплению грунтовых вод. Сейчас власти распорядились построить канализационный коллектор для отведения дренажных вод. Воду будут откачивать туда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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