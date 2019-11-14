Отстояли! Деревянный квартал в центре Красноярска признали памятником

Квартал с деревянными домами, построенными в XIX - начале XX веков в центре Красноярска, официально признали памятником культуры регионального значения. Поясним: в реестр внесли застройку, находящуюся в границах улиц Перенсона, Вейнбаума, Марковского и Ленина (а именно – ее восточную часть).

На днях служба по охране объектов культурного наследия приняла приказ, где говорится, что у квартала теперь новый статус – это памятник градостроительства и архитектуры. Он носит название «Фрагмент Казачьей слободы».

Кстати, состояние домов здесь довольно удручающее – они сильно обветшали. Причем рядом – в западную часть квартала – уже заходила техника, часть зданий пошла под снос. Место освобождали для постройки многоэтажки с подземной парковкой. Однако местные жители высказались против, тогда проект отправили на доработку.

И вот стало известно: у восточной части исторического квартала – новый статус. А, значит, «Казачью слободу» удалось отстоять. Теперь главное – чтобы восстановили.

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