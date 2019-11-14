2019-11-14T04:19:06+03:00
Общество

Отстояли! Деревянный квартал в центре Красноярска признали памятником

Речь идет о застройке на участке Марковского – Вейнбаума
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
А это - еще один исторический квартал Красноярска, сейчас его возрождают. Фото: пресс-служба мэрии.А это - еще один исторический квартал Красноярска, сейчас его возрождают. Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

Квартал с деревянными домами, построенными в XIX - начале XX веков в центре Красноярска, официально признали памятником культуры регионального значения. Поясним: в реестр внесли застройку, находящуюся в границах улиц Перенсона, Вейнбаума, Марковского и Ленина (а именно – ее восточную часть).

На днях служба по охране объектов культурного наследия приняла приказ, где говорится, что у квартала теперь новый статус – это памятник градостроительства и архитектуры. Он носит название «Фрагмент Казачьей слободы».

Кстати, состояние домов здесь довольно удручающее – они сильно обветшали. Причем рядом – в западную часть квартала – уже заходила техника, часть зданий пошла под снос. Место освобождали для постройки многоэтажки с подземной парковкой. Однако местные жители высказались против, тогда проект отправили на доработку.

И вот стало известно: у восточной части исторического квартала – новый статус. А, значит, «Казачью слободу» удалось отстоять. Теперь главное – чтобы восстановили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый облик исторического квартала показали красноярцам

Две тысячи деревьев и кустарников, велодорожки, деревянный тротур… Красноярцам показали, как изменится исторический квартал до конца года.

Если точнее, речь идет об улицах Горького и Карла Маркса (частично), прилегающих к историческому кварталу. Их также планируют гармонично вписать в пространство проекта (Подробности).

Исторический квартал передают краю

«Исторический квартал» станет из городского краевым. Как сообщил newslab, решение о переходе компании-реставратора было озвучено на заседании Горсовета (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Психанул! В Норильске сняли на видео песца, который просится в теплое помещение
Погибший на Столбах мужчина оказался одним из старейших лесничих заповедника
26-летняя девушка держала в Красноярском крае ОПГ по торговле наркотиками
Четырехметровые светящиеся звезды установили на правобережье Красноярска
Из-за морозов в Енисейском районе сломался паром: водители уже сутки в пробке
«Зашел погреться в супермаркет»: в Красноярске нашли пропавшего 13-летнего мальчика
«Это не вспышка»: в Красноярске из-за пневмонии школу закрыли на карантин
«Им плевать на машины и обувь»: красноярцев возмутила подсыпка улиц «Бионордом»
Красноярские спасатели свернули поиски трех пропавших без вести работников золоторудного прииска
В Железногорске 14-летний подросток тайком от родителей на карманные деньги купил себе машину
По пути в Красноярск пропала молодая мама с трехлетней дочерью
В Туве под суд отправился продавец шаурмы, по вине которого отравились более 60 человек
В Красноярске открыли третий «Макдональдс», но прокуратура сомневается в законности
Это был чистый хайп: жительница Красноярска лихо прокатилась по городу
В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров – их пустят по Спандаряна и Березина
По факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае завели уголовное дело
Красноярцам пообещали безлимитные проездные в маршрутках
В Красноярске пропал ребенок с диабетом: нужна помощь в поисках
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
В красноярском зоопарке спасли побывавшего в капкане снежного барса
Банк УРАЛСИБ в Красноярске проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Красноярске из окна 4 этажа выпала девушка
Красноярцы сдают пятачков и десятиков на миллионы рублей
В Хакасии осудили хулигана, убившего собаку ради забавы
Власти Красноярска планировали сдать в аренду берега Базаихи – прокуратура не позволила