2019-09-13T17:46:32+03:00
Общество

«Исторический квартал» передают краю

Компания-реставратор переходит из собственности города
Ася ЖУКОВА
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«Исторический квартал» передают краю. Фото: Город Красноярск.«Исторический квартал» передают краю. Фото: Город Красноярск.
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«Исторический квартал» станет из городского краевым. Как сообщил newslab, решение о переходе компании-реставратора было озвучено на заседании Горсовета.

Итак, до 31 января 2020 года акции «Исторического квартала» передадут в собственность региона. Это поручение губернатора Александра Усса. Такой переход необходим для того, чтобы повысить «эффективность деятельности по сохранению культурного наследия», рассказала глава департамента муниципального имущества Наталья Павлович. Ведь с 2016-го по 2018-й годы финансово-хозяйственные показатели общества были отрицательными. То есть дохода в казну оно не приносило.

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Если точнее, речь идет об улицах Горького и Карла Маркса (частично), прилегающих к историческому кварталу. Их также планируют гармонично вписать в пространство проекта (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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