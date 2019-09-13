«Исторический квартал» передают краю

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-13T17:46:32+03:00

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«Исторический квартал» станет из городского краевым. Как сообщил newslab, решение о переходе компании-реставратора было озвучено на заседании Горсовета.

Итак, до 31 января 2020 года акции «Исторического квартала» передадут в собственность региона. Это поручение губернатора Александра Усса. Такой переход необходим для того, чтобы повысить «эффективность деятельности по сохранению культурного наследия», рассказала глава департамента муниципального имущества Наталья Павлович. Ведь с 2016-го по 2018-й годы финансово-хозяйственные показатели общества были отрицательными. То есть дохода в казну оно не приносило.

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Две тысячи деревьев и кустарников, велодорожки, деревянный тротуар… Красноярцам показали, как изменится исторический квартал до конца года.

Если точнее, речь идет об улицах Горького и Карла Маркса (частично), прилегающих к историческому кварталу. Их также планируют гармонично вписать в пространство проекта (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU