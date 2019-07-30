2019-07-30T09:17:56+03:00
Общество

Новый облик исторического квартала показали красноярцам

Работы должны завершиться до конца года
Ася ЖУКОВА
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Новый облик исторического квартала показали красноярцам. Фото: Город Красноярск.Новый облик исторического квартала показали красноярцам. Фото: Город Красноярск.
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Две тысячи деревьев и кустарников, велодорожки, деревянный тротур… Красноярцам показали, как изменится исторический квартал до конца года.

Если точнее, речь идет об улицах Горького и Карла Маркса (частично), прилегающих к историческому кварталу. Их также планируют гармонично вписать в пространство проекта.

Поясним: улица Горького (участок от Маркса до Бограда) станет пешеходной. Здесь, как раньше, сделают деревянный тротуар. А еще появятся новые светильники, причем провода спрячут под землю; асфальт, разнообразная брусчатка.

Кроме того, поставят современную уличную мебель: скамейки и столы. Смонтируют также велопарковки. Но главное – высадят сразу две тысячи деревьев и кустарников. И, разумеется, разобьют газоны и цветники.

На Маркса таким же образом преобразится участок от Горького до Декабристов. Старые деревья тоже заменят на новые. Планируется высадить 727 кустарников и большемеров.

Цена вопроса – 59,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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