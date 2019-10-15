В Абакане объявлен траур в связи с трагической гибелью в ДТП Николая Булакина

Прощание с погибшим в ДТП главой Абакана Николаем Булакиным состоится в среду, 16 октября, в столице Хакасии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/737825" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП мэра Абакана.

Напомним, Николай Булакин трагически погиб 14 октября, разбившись на своем Ford Explorer неподалеку от Минусинска. Авария произошла около 15.00 по местному времени. Известно, Булакин ехал на дачу. Как рассказали позднее в ГИБДД Минусинска, на трассе Р-257 «Енисей» движение всегда довольно оживленное, но ни гололеда, ни накатов не было. Николай Генрихович по какой-то причине не смог удержать машину на трассе – внедорожник буквально вылетел с нее в кювет и упал в нескольких метрах от дороги, врезавшись в два дерева. Булакин скончался до приезда «скорой».

Гибель мэра стала шоком и для абаканцев, и для жителей всей Хакасии. Не будет преувеличением сказать, что Николая Генриховича очень любили и уважали люди. Именно абаканцы более 20 лет переизбирали его на пост главы года. Конечно, у мэра были и недоброжелатели. Его рейтингу (а по результатам многочисленных исследований Николай Булакин был одним из самых популярных мэров в стране) завидовали другие политики – добиться такой всенародной любви в регионе удалось немногим. Тем не менее, смерть Николая Булакина шокировала всех.

Сегодня к зданию администрации Абакана горожане несут цветы и свечи – в память о мэре и в знак скорби. 16 октября объявлен день траура.

- Прощание состоится в среду, в Драматическом театре имени Лермонтова с 9 до 13.00. Отпевание Николая Генриховича состоится пройдет в Градо-абаканском храме Константина и Елены, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации Абакана. – Похоронят Николая Генриховича на территории храма.

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