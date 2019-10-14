Не удержал машину на трассе: в ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин

Трагические новости пришли из Хакасии: в ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин. Авария произошла в понедельник, 14 октября, в Красноярском крае, неподалеку от Минусинска. Еще несколько часов назад он присутствовал на открытии нового здания лицея В Абакане (1-я очередь, начальные классы), о чем сделал запись на своей страничке в социальных сетях с большой подборкой фотографий, часть из которых сделал сам.

newskhakasia Видео с места ДТП

В ГИБДД Красноярского края рассказали, что Николай Генрихович ехал по трассе Р-257 из Абакана в сторону Кызыла на своем Ford Explorer и потерял управление.

- Водитель допустил съезд в левый кювет по ходу движения автомобиля, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого ГИБДД. – В дальнейшем – на скорости врезался в дерево.

ДТП произошло недалеко от Минусинска

К сожалению, удар был страшной силы, что выжить ему не удалось. В данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они установят все обстоятельства произошедшего. Пока сложно сказать, почему именно глава Абакана не смог удержать машину на трассе – это выяснится после комплекса следственных действий.

Добавим, что жители Хакасии шокированы случившимся. Николай Булакин – не только один из самых видных, но и по-настоящему любимых народом политиков республики.

Фото: ЧП Красноярск (https://vk.com/kraschp)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Абакана Николая Булакина в ДТП.

- Мужества и сил родным и близким, - написал Коновалов в соцсетях.

Напомним, Николай Булакин погиб на кольцевой развязке в районе Топольков Минусинского района.

ВЕРСИЯ

Анна Подоплелова, редактор службы новостей ТВ «Абакан»:

- Наша съемочная группа сейчас работает на месте трагедии. ДТП только что произошло, не все далеко жители города знают, что случилось. Но, конечно, это шок, и пока наш оператор с корреспондентом не позвонили с места ЧП в редакцию, не подтвердили все, не верилось.

Как передает наша группа, машина сильно искорежена. Тело еще не достали из салона, от водительского места практически ничего не осталось. Работают спасатели, полиция и следователи. Предварительно, в машине больше никого не было. Возможно, что-то случилось с сердцем, мгновенно ухудшилось состояние и привело к роковой трагедии.

СПРАВКА «КП»

Николай Генрихович Булакин рoдился 17 декабpя 1952 гoдa в Тoмске. Окончил в 1976 году мехмат MГУ им. M.B. Имел ученую степень - кaндидaт теxническиx наук (Aвтомaтизирoванные cиcтемы пеpеpабoтки инфoрмaции и упpавления).

Карьера: с 1976 года - инженер кoнстpуктopcкoго бюpo HПО «Энергия», Москва; с 1982 - пpепoдaвал в вузах Хакасии; с 1984– зaведовал «Выcшей и пpиклaдной мaтемaтики» в Пoлитеxническoм институте (Aбaкaн); с 1988 – 1991 – зaвкaфедрoй «Инфоpмaтики и вычиcлительной теxники» AГПИ (Абакан); в 1992 года первый зампpедcедaтеля Веpxoвногo Coветa Хакасии; с 1995 – глава Абакана. Женат, две дочери.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким политика.

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