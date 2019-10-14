«Это оживленная трасса»: в ГИБДД рассказали о месте, где погиб мэр Абакана

Пока нет основной версии о том, как произошло ДТП, в котором 14 октября 2019 года погиб мэр Абакана Николай Булакин. Он мог не справиться с управлением, могло произойти другое: по неофициальным данным, Николаю Булакину стало плохо за рулем.

newskhakasia Видео с места ДТП

«Комсомольская правда» - Красноярск выяснила, что за участок трассы, где произошла трагедия. Насколько он сложный, и какими был погодные условия в день, когда произошло роковое ДТП.

В ГИБДД Минусинского района рассказали, что 433-й километр трассы Р-257 «Енисей» - участок дороги, где погиб мэр Абакана Николай Булакин, не является очагом аварийности. Да, ДТП здесь случаются, однако сказать, что постоянно – нет такого. Более того, в соцсетях прошел слух, что незадолго до аварии с Булакиным здесь же произошло еще одно ДТП. В госавтоинспекции это отрицают.

ДТП произошло недалеко от Минусинска

- Нет, авария сегодня на данном участке дороги только одна, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГИБДД Минусинского района. – При этом дорожная обстановка была относительно стабильной – ни гололеда, ни наката нет. Движение здесь всегда оживленное – дорога является объездной Минусинска и соединяет Хакасию с Красноярским краем.

«Удар был такой сильный, что вырвало двигатель»

Анзор Сабанов, наш коллега, корреспондент ТВ «Абакан» с места трагических событий:

- Погода сегодня хорошая, солнечная, то есть, видимость была хорошей, и у нас еще нет заморозков, трасса не скользкая. Но это сложная дорога, один поворот сменяется другим. Машина Николая Булакина по непонятным пока причинам вылетела с трассы, и врезалась в два дерева. Самый сильный, лобовой удар пришелся как раз в то место, где сидел Николай Булакин. Машина сильно искорежена, удар был такой сильный, что вырвало двигатель. двигатель. Было очень много спецслужб, и, знаете, останавливались машины простых людей, спрашивали, что случилось, можно ли чем-то помочь. И плакали, когда узнавали, кто погиб в этом ДТП...

Машина мэра Николая БулакинаФото: соцсети

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким политика.

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