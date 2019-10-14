Коллеги погибшего в ДТП мэра Абакана Николая Булакина: «У него были проблемы с сердцем»

14 октября 2019 года на трассе около Минусинска трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин. Его внедорожник вылетел с трассы и врезался в дерево. По предварительным данным, он ехал на дачу, которая находится под Минусинском.

В кулуарах давно ходили слухи о том, что Булакин собирается в отставку. Говорили – из-за состояния здоровья, у мэра Абакана врачи диагностировали непростое, возрастное заболевание. Сначала хотел уйти этой осенью, потом, после уговоров, перенес отставку на зиму.

ДТП произошло недалеко от Минусинска

Елена Абумова, журналист газеты «Хакасия»

- Сложно выразить словами, в каком шоке сейчас находятся жители Абакана и всей Хакасии. Николая Генриховича, уж если не любили, то уважали, абсолютно все. И Абакан под его рукой, действительно, расцвел: столько скверов у нас, мест для отдыха, уютно и чисто – все это благодаря его умелому руководству. Интеллигентнейший человек, хороший, рачительный хозяйственник… сложно себе представить, как теперь справится город без него.

«Переверстываем завтрашний номер...»

Татьяна Потапова, корреспондент газеты «Хакасия»:

- Время шесть вечера, мы уже должны уйти в печать в типографию, но сейчас переделываем номер. На первой полосе у нас стоял репортаж с открытия нового, современного лицея в Абакане. Буквально утром в понедельник перерезал ленточку глава Абакана. Непредсказуема судьба. Завтра газета должна была бы выйти совсем с другим материалом. Но пришла эта ужасная новость... Мы решили не убирать репортаж о лицее. Но открываем номер с трагического известия.

Номер газеты «Хакасия», который выйдет 15 октября 2019 года

Николай Булакин был особенным человеком и для нас, журналистов. Он создал в Абакане городские СМИ, в ту самую пору, когда стал мэром, 24 года назад. Тогда появилась первая городская газета «Абакан», где я работала, затем ТВ «Абакан» и журнал «Абакан литературный» - целый медиахолдинг. При этом политика мэрии всегда была такова, что журналисты спокойно писали и пишут на любые, даже самые острые темы. Это очень ценно для нашей профессии и для тех, кто читает наши сообщения и новости.

Он был очень демократичным, всегда. Запросто приходил в редакцию. Времена тогда был те еще, для редакции «по всему миру» собирали все, от стульев до первого компьютера. Он с нами ел кильку в томате. И запивал простым чаем из пакетика. Да он и сейчас таким оставался, - демократичным, простым человеком. И конечно, для всего Абакана он останется мэром, который преобразил город. Любой приезжающий в Абакан скажет, какой это патриархальный, уютный, и в то же время современный город. С новыми кварталами, скверами. Для нас это невосполнимая утрата.

МНЕНИЕ

Юрий Москвич, советский и российский политолог, политик, государственный и общественный деятель:

- Очень хорошо был знаком с Николаем Генриховичем. В начале его политического пути помогал ему провести первые выборы на пост главы Абакана. Это был политик от Бога – таких в России очень немного: общительный, обаятельный, трезво, взвешенно принимающий решения. Абакан в свое время по экономическим показателям сильно отставал, скажем, от Красноярска – при его руководстве по некоторым позициям даже опережает. Его мало заботило, что делает республиканская власть – он заботился о городе. Многие политики, депутаты, предприниматели неоднократно заявляли о том, что Абакан – пример здравого управления. Хакасия лишилась невероятно способного руководителя, с прекрасным образованием и политической школой. Сложно сказать, найдется ли достойный приемник, политический наследник – мне кажется, это маловероятно.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким политика.

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