2019-10-14T15:46:57+03:00
Происшествия

Коллеги погибшего в ДТП мэра Абакана Николая Булакина: «У него были проблемы с сердцем»

По предварительной версии, мэру Абакана стало плохо за рулем, и его машина вылетела с трассы [Эксклюзив kp.ru]
Мария МИШКИНАНадежда ИЛЬЧЕНКО
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Николай Булакин погиб в ДТП 14 октября 2019 годаНиколай Булакин погиб в ДТП 14 октября 2019 годаФото: Личная страница Вконтакте
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14 октября 2019 года на трассе около Минусинска трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин. Его внедорожник вылетел с трассы и врезался в дерево. По предварительным данным, он ехал на дачу, которая находится под Минусинском.

В кулуарах давно ходили слухи о том, что Булакин собирается в отставку. Говорили – из-за состояния здоровья, у мэра Абакана врачи диагностировали непростое, возрастное заболевание. Сначала хотел уйти этой осенью, потом, после уговоров, перенес отставку на зиму.

ДТП произошло недалеко от Минусинска

ДТП произошло недалеко от Минусинска

Елена Абумова, журналист газеты «Хакасия»

- Сложно выразить словами, в каком шоке сейчас находятся жители Абакана и всей Хакасии. Николая Генриховича, уж если не любили, то уважали, абсолютно все. И Абакан под его рукой, действительно, расцвел: столько скверов у нас, мест для отдыха, уютно и чисто – все это благодаря его умелому руководству. Интеллигентнейший человек, хороший, рачительный хозяйственник… сложно себе представить, как теперь справится город без него.

«Переверстываем завтрашний номер...»

Татьяна Потапова, корреспондент газеты «Хакасия»:

- Время шесть вечера, мы уже должны уйти в печать в типографию, но сейчас переделываем номер. На первой полосе у нас стоял репортаж с открытия нового, современного лицея в Абакане. Буквально утром в понедельник перерезал ленточку глава Абакана. Непредсказуема судьба. Завтра газета должна была бы выйти совсем с другим материалом. Но пришла эта ужасная новость... Мы решили не убирать репортаж о лицее. Но открываем номер с трагического известия.

Номер газеты «Хакасия», который выйдет 15 октября 2019 года

Номер газеты «Хакасия», который выйдет 15 октября 2019 года

Николай Булакин был особенным человеком и для нас, журналистов. Он создал в Абакане городские СМИ, в ту самую пору, когда стал мэром, 24 года назад. Тогда появилась первая городская газета «Абакан», где я работала, затем ТВ «Абакан» и журнал «Абакан литературный» - целый медиахолдинг. При этом политика мэрии всегда была такова, что журналисты спокойно писали и пишут на любые, даже самые острые темы. Это очень ценно для нашей профессии и для тех, кто читает наши сообщения и новости.

Он был очень демократичным, всегда. Запросто приходил в редакцию. Времена тогда был те еще, для редакции «по всему миру» собирали все, от стульев до первого компьютера. Он с нами ел кильку в томате. И запивал простым чаем из пакетика. Да он и сейчас таким оставался, - демократичным, простым человеком. И конечно, для всего Абакана он останется мэром, который преобразил город. Любой приезжающий в Абакан скажет, какой это патриархальный, уютный, и в то же время современный город. С новыми кварталами, скверами. Для нас это невосполнимая утрата.

МНЕНИЕ

Юрий Москвич, советский и российский политолог, политик, государственный и общественный деятель:

- Очень хорошо был знаком с Николаем Генриховичем. В начале его политического пути помогал ему провести первые выборы на пост главы Абакана. Это был политик от Бога – таких в России очень немного: общительный, обаятельный, трезво, взвешенно принимающий решения. Абакан в свое время по экономическим показателям сильно отставал, скажем, от Красноярска – при его руководстве по некоторым позициям даже опережает. Его мало заботило, что делает республиканская власть – он заботился о городе. Многие политики, депутаты, предприниматели неоднократно заявляли о том, что Абакан – пример здравого управления. Хакасия лишилась невероятно способного руководителя, с прекрасным образованием и политической школой. Сложно сказать, найдется ли достойный приемник, политический наследник – мне кажется, это маловероятно.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким политика.

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Пока нет основной версии о том, как произошло ДТП, в котором 14 октября 2019 года погиб мэр Абакана Николай Булакин. Он мог не справиться с управлением, могло произойти другое: по неофициальным данным, Николаю Булакину стало плохо за рулем. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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