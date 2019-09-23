«Этого Диму мы полюбили с первого взгляда»: отец Хворостовского прокомментировал установку памятника певцу

Весь пьедестал в красных и белых розах. А люди несут и несут цветы. Накануне, 22 сентября, в Красноярске открыли памятник Дмитрию Хворостовскому.

Специально для этого в родной город всемирно известного баритона прилетели его родители Александр и Людмила, вдова Флоранс, дети Максим и Нина. Этот памятник (а в нем артист предстает как живой – сплошной порыв, мощь, динамика) выбрали они.

На открытие памятника приехала семья Хворостовского. Фото: Правительство Красноярского края

Напомним, в конкурсе на разработку эскиза участвовали 11 скульпторов. Победу одержал проект, подготовленный группой авторов - заслуженного художника России Владимира Усова и архитектора Андрея Касаткина.

Памятник Дмитрию Хворостовскому находится рядом с Красноярским государственным институтом исскуствФото: Мария ЛЕНЦ

- Этого Диму мы полюбили с первого взгляда, - признается отец артиста. - Это он, его движения, харизма. Очень рад, что событие, о котором мы столько мечтали, свершилось. Наша благодарность за это губернатору края, министерству культуры, друзьям, родственникам. Наконец все так, как было задумано.

Памятник поставили в сквере - на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств. В августе 2018-го там заложили капсула с прахом вокалиста. Место определили родители и вдова певца.

- Я благодарна за этот проект Александру Уссу, Аркадию Зинову, - сказала Флоранс Илли-Хворостовская. – Спасибо за помощь, за памятник. И я очень рада, что мы смогли вместе с моими детьми приехать в Красноярск.

Отметим, установка монумента – один из шагов по увековечиванию памяти сибирского певца. Раньше его имя присвоили театру оперы и балета, детской музыкальной школе №4 и Сибирскому государственному институту искусств. Кроме того, народным голосованием именем Дмитрия Хворостовского назвали аэропорт. А еще в Красноярске решено проводить фестиваль имени Дмитрия Хворостовского, в рамках которого уже с 16 по 26 октября на сценах Большого концертного зала и театра оперы и балета пройдут концерты звезд мирового уровня. Фестиваль стартует в день рождения Дмитрия Хворостовского.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске в 1962 году. Окончил педагогическое училище имени Горького и Красноярский институт искусств.

Хворостовский – один из лучших баритонов современности. Больше 30 лет его имя гремело на отечественной и мировой оперной сцене.

Дмитрий Александрович умер 22 ноября 2017 года после тяжелой болезни. Ему было 55 лет. По завещанию Хворостовского, его прах после кремации разделили на две равные части. 28 ноября 2017 года первую урну захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторую доставили в Красноярск и 24 августа 2018 года заложили на месте будущего памятника.

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УЧАСТВОВАЛИ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА

Своими впечатлениями поделился единственный двоюродный брат Дмитрия Хворостовского Алексей Зархин:

- В семье всем нравится, все прекрасно. Для меня ничего нового, поскольку я сам участвовал в процессе создания памятника от начала до конца, от эскиза до возведения.

И место выбирал, и со строителями много работал, курировал, согласовывал. Семья специально приезжала на открытие памятника, дети и Флоранс уедут сегодня, родители останутся на несколько дней. Возможно, они приедут еще раз на фестиваль Дмитрия Хворостовского в конце октября.

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