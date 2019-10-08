«За формальный подход»: начальница отдела опеки уволена после трагедии с убийством ребенка в Красноярске

Этот дикий случай, произошедший 15 августа 2019 года, всколыхнул весь Красноярск (и не только). Обезумевший отец выбросил из окна четвертого этажа общежития 4-месячную дочь, малышка погибла.

Оказалось, семья крайне неблагополучная, и хотя часто об этом никому не известно, кроме соседей, здесь ситуация обратная, и, прямо скажем, вопиющая. Мать пьет, отец наркоман, трое детей уже были изъяты. Забирали и полуторагодовалого мальчика, но потом почему-то вернули. А когда родилась маленькая девочка, никто из социальных служб вообще не вспоминал о ее существовании... И вот результат. Малышка мертва. А на днях лишилась должности начальница красноярского районного отдела опеки Наталья Купреева.

- Да действительно, она у нас больше не работает, - подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в администрации Ленинского района. – На замещение этой должности объявлен конкурс.

Кроме того, допустившие трагедию чиновники пойдут под суд, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека».

Дети росли в аду

Тем не менее в голове не укладывается: как такое возможно? Да, все стряслось в общежитии, да не в самом престижном районе, на улице Автомобилистов в Черемушках.

Но кругом же были люди! Сколько раз соседи слышали доносящиеся из-за двери вопли «убивают», звуки драки. И в этом аду продолжали расти дети. Пока не стало слишком поздно… Как все было в тот роковой день, рассказали в СК.

- По словам матери, она встала утром и решила проветрить окно в комнате, якобы было душно, - пояснила старший помощник руководителя СК России по краю Ольга Шаманская. – В это время муж уже проснулся, ненадолго вышел из комнаты, потом вернулся и стал играть с детьми. Женщина занималась делами и вдруг заметила, как мимо нее что-то промелькнуло и полетело в окно.

Подозреваемый в убийстве дочери. Фото: стоп-кадр ГСУ СК России по Красноярскому краю.

… Когда 44-летнего мужчину (назвать его отцом не поворачивается язык) задержали, он вел себя неадекватно. Раскачивался, прятал лицо в ладонях, бормотал какие-то нелепости:

- Прости меня, Господи... Теперь чего молиться-то? Когда я просил у тебя помощи, ты *** дал. Я сейчас сдохну.

Троих забрали, родила еще двоих

Сразу же было заведено уголовное дело по статье «Убийство». По ходу расследования тут же начали всплывать скандальные факты, все новые и новые. Подозреваемый имел несколько судимостей по «тяжелым» статьям. Говорили, он сидит на наркотиках. И в день убийства, 15 августа, был в состоянии опьянения.

Что касается матери, та регулярно прикладывалась к бутылке. У женщины трое детей от первого брака. Ее лишили прав, передали ребят отцу.

Она сошлась с другим. Родила от него сына, а потом и дочку. Есть сведения, что в прошлом году мужчина уже пытался вышвырнуть в окно малыша, ребенка забрали. А потом – внимание – снова вернули в семью. Каким образом родители умудрились доказать, что исправились, загадка.

У мужчины не одна судимость по "тяжелым" статьям. Фото: стоп-кадр ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Финал истории вы знаете. 4-месячная кроха погибла от рук родного отца. Рассказывают, узнав об этом, мать проронила: «Все-таки он ее выбросил».

Нужны кадровые решения

После трагедии глава Красноярска Сергей Еремин потребовал разобраться с чиновниками, из-за бездействия которых погиб ребенок.

- Считаю, проблема здесь комплексная, - подчеркнул он. - Виновных, конечно, определят. Но при этом я ни в коей мере не снимаю ответственности с социальных служб. Именно они работали с этой неблагополучной семьей, и у матери уже забрали троих детей от первого брака. Да, начались проверки. Но уверен, что система социальных служб не должна работать равнодушно, спустя рукава, и потом посыпать голову пеплом, дождавшись беды. Она должна работать на опережение, не допуская таких вопиющих случаев. Дал поручение провести срочное совещание органов опеки, выявить причины и принять кадровые решения.

В итоге решения было приняты, начальница отдела опеки уволена. Правда, ребенка уже не вернешь. Больше добавить тут нечего.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

СПЕЦИАЛИСТУ ВЫГОВОР, НАЧАЛЬНИК УВОЛЕН

- В связи с произошедшей трагедией начальник отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних уволена по статье 81 ТК РФ и в связи с формальным подходом к работе. По этой причине в администрации объявлен конкурс на замещение вакантной должности, - прокомментировали в пресс-службе администрации Ленинского района Красноярска. - По результатам заседания комиссии был выработан ряд мер, направленных на исключение возможности таких происшествий. Так, специалистам поручено в вечернее время и в выходные организовать внеочередные патронажи семей, находящихся в социально опасном положении, если в семье воспитываются дети дошкольного возраста, не посещающие детский сад. В случае если семья, находящаяся в социально опасном положении, меняет место пребывания, информация о переезде должна быть передана в органы внутренних дел по новому месту жительства. Также принято решение разработать типовое положение о комиссии по возврату детей в семью – сейчас оно у каждого района свое.

По итогам районной проверки специалисту отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних объявлен выговор, начальник отдела уволен.

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