В Черемушках отец выкинул из окна многоэтажки 6-месячную дочь

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-15T08:16:20+03:00

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На правобережье Красноярска большое ЧП – из окна многоэтажки в Черемушках отец выкинул 6-месячного ребенка, сообщает ТВК. Произошло все на Автомобилистов, 70а, в начале девятого утра.

Очевидцы говорят, что семья неблагополучная, а сам мужчина, вероятно, увлекается наркотиками. В квартире, по словам соседей, постоянные скандалы, слышны крики женщины и ругань. Соседи семьи утверждают, что мужчина собирался выкинуть и второго ребенка – ему всего 1,3 месяца. Однако мать детей не дала сделать этого. Всего в семье трое ребятишек. Старший не живет с матерью и отцом: его изъяли органы опеки.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранители - они установят все обстоятельства случившегося, в частности, в каком именно состоянии находятся родители малышей, и была ли возможность избежать трагедии. Мужчину обезвредили.

ИСТОЧНИК KP.RU