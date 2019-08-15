2019-08-15T12:43:18+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали отца, выбросившего из окна 4-месячную дочь

Возбуждено уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске задержали отца, выбросившего из окна 4-месячную дочьВ Красноярске задержали отца, выбросившего из окна 4-месячную дочьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске задержали отца, предположительно выбросившего из окна 4-месячную дочь. Напомним, сегодня, 15 августа, приблизительно в начале девятого утра на улице Автомобилистов, 70а (здание общежития) было обнаружено тело 4-месячного ребенка. Оно лежало прямо на асфальте, под окнами высотки.

Когда на место прибыла оперативная группа, соседи рассказали, что ребенок упал с высоты из окна одной из комнат. Семья неблагополучная, постоянные скандалы. В семье двое детей: погибший младенец и второй ребенок в возрасте 1 год 3 месяца. Есть еще старший сын, но он не живет с ними, его изъяли органы опеки.

- На причастность к совершению преступления проверяется 44-летний отец погибшего ребенка, который в момент преступления находился предположительно в состоянии опьянения, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», назначен целый ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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