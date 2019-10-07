Мнение ученых: голубые ели в Красноярске начали гибнуть еще 15 лет назад

Красноярцы по-прежнему обсуждают вырубку деревьев возле здания краевого правительства. Напомним, в минувшую субботу утром там появилась бригада рабочих, они спилили все до единой голубые ели и выкорчевали все пни. А спустя несколько часов начали высаживать там же, на перекопанной земле, новые деревья.

В администрации города поясняли: старые деревья конечно жалко, но они были больными. Еще весной этого года специалисты брали пробы, чтобы проверить жизнеспособность елей, определили, можно ли их вылечить. Видимо, шансов на оздоровление не было. И поэтому решили вопрос таким вот радикальным способом.

Новые деревья привезли из питомника, который находится в Краснодарском крае. Их посадили вместе с комом родной земли. Выглядят они привлекательно – пушистые и аккуратные. Сколько времени понадобится новым молодым елям, чтобы дорасти до тех, которые были спилены возле здания краевой администрации. И что нужно, чтобы не повторилась судьба старых деревьев. На эти вопросы «Комсомольской правде»-Красноярск отвечает научный сотрудник Института леса им. В.Сукачева Валерий МУЛЯВА:

- Единственный отрицательный нюанс – новые ели завезены из другой климатической зоны. Вегетация наших, сибирских деревьев заканчивается во второй половине сентября. А в Краснодарском крае, откуда их и привезли, в декабре. Деревья были выкопаны слишком рано, они еще не готовы к зиме, которая у нас наступит уже скоро. Как последствия, в начале лета на них могут быть термические ожоги. И если почки недостаточно созрели, то на будущий год у деревьев просто не будет прироста.

Деревья не погибнут, но желательно бы их было года два – три подержать в карантине. Высадить где-нибудь в защищенном месте, чтобы они привыкли, понаблюдать за ними и поухаживать. Из каких соображений их привезли издалека, я не знаю. У нас достаточно голубых елей и если бы нам сделали заказ, мы бы в своем питомнике нашли подходящие деревья.

Однозначно, на следующий год существенного прироста у них не будет – скажутся потрясения, связанные с пересадкой. Однако при правильном питании, поливе и уходе они могут вырастать до 1 метра в год. Через 60 лет они могли бы достигнуть до 45 метров, но в городе им достаточно 14 – 15 метров.

Вокруг елей на этом месте создается агрессивная среда. Они не могут дышать из-за пыли, которая оседает на них. Поэтому их надо омывать специальным раствором. Хотя бы несколько раз за лето, весной – обязательно. Нельзя выметать опавшую хвою на земле под деревьями, как это делают дворники, потому что это пополнение питания. Нужно проработать комплексную подкормку, чтобы хватило удобрений для роста и для жизни.

Если вы спросите, можно ли было спасти старые ели? Об этом надо было думать лет 10 – 15 назад. Не проводили должного ухода, не подкармливали, а обычной подкормки для корней не было и почва истощилась. Дилетантский подход.

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