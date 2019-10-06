2019-10-06T07:34:59+03:00
Общество

Молодые ели высаживают на месте срубленных у здания правительства Красноярского края

Рубка настолько возмутила красноярцев, что заболевшие деревья спешат заменить на новые
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Молодые ели высаживают на месте срубленных у здания правительства Красноярского края Фото: Мария ЮфереваМолодые ели высаживают на месте срубленных у здания правительства Красноярского края Фото: Мария Юферева
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На месте вырубленных у здания краевого правительства елей высаживают новые - невысокие, молодые и пушистые деревца.

Напомним, накануне утром у здания правительства спилили все голубые ели. Их было 56. Снос елей, мягко скажем, красноярцы не приветствовали, несмотря на то, что ранее неоднократно заявлялось, что деревья больные и долго не простоят. Работники управления зеленого строительства даже заказывали исследования в институте леса, подтверждающие этот факт, да и сами красноярцы обратили внимание на то, что у деревьев желтая хвоя и сухие ветки. Причиной гибели голубых елей стала агрессивная городская среда (хвойные породы ее тяжело переносят, теснота - деревьям не хватило пространства, паразиты - за ними не ухаживали в достаточной тепени).Рубка вызвала огромный резонанс, в соцсетях здание правительства назвали облысевшим и заявили, что это выглядит дико.

Однако уже вчера на месте вырубленных голубых лелей начали высаживать новые. Это тоже ели, их привезли из питомника в Нальчике. Как рассказали в департаменте горхозяйства, на месте 56 елей появится только 40 - чтобы деревьям не было тесно. Работы по высадке будут продолжаться в течение всего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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