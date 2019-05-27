2019-05-27T13:42:06+03:00
Общество

Специалисты проверят состояние голубых елей у здания правительства края

Уже не первый год красноярцы говорят о том, что деревья выглядят болезненно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
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Сотрудники Управления зеленого строительства сегодня взяли пробы с голубых елей, расположенных у здания правительства края. Напомним, несколько лет назад деревья начали болеть – иголки пожелтели, затем начали опадать. Сейчас вид у елей также нездоровый. Специалисты проведут анализ, чтобы определить, в чем причина такого состояния деревьев.

В мэрии Красноярска пояснили, что ели, которые расположены ближе к входу здания, старше. Те, что ближе к дороге, - моложе и другой породы. Однако нелегко приходится и тем, и другим.

- В природе ели могут жить до 200 лет, однако в агрессивной городской среде этот возраст значительно сокращается, — говорят специалисты.

Добавим, что голубые ели стали высаживать у здания правительства в 50-х годах прошлого века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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