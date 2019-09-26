Глава Красноярска прокомментировал скандал со сносом забора вокруг Троицкого кладбища

СЕГОДНЯ 05:01 2019-09-26T05:01:17+03:00

Он пояснил, что ограждение было в аварийном состоянии

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Глава Красноярска Сергей Еремин накануне прокомментировал скандал со сносом старинного забора вокруг Троицкого кладбища. Он пояснил, что старое кирпичное ограждение сильно обветшало, местами покосилось и держалось «на честном слове». Вот и решено было привести аварийный забор в надлежащее состояние, чтобы оно не обрушилось на посетителей кладбища.

Чиновники, по словам градоначальника, принялись наводить порядок в прямом смысле слова: старое – убрать, новое – поставить. А между тем, кирпичное декоративное ограждение вокруг Троицкого кладбища – это объект культурного наследия, он был построен еще в 19 веке, с самого начала основания погоста, пишет 7 канал.

- Надо было наверное поглубже специалистам нашим сделать оценку того, является ли он объектом охраны. Сейчас служебная проверка у нас проводится и компетентные органы тоже разбираются, - сказал Сергей Еремин.

Добавим, что служба по охране объектов культурного наследия собирается обратиться в прокуратуру. И городской администрации придется восстановить его.

ИСТОЧНИК KP.RU