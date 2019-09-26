Глава Красноярска прокомментировал скандал со сносом забора вокруг Троицкого кладбища
Глава Красноярска Сергей Еремин накануне прокомментировал скандал со сносом старинного забора вокруг Троицкого кладбища. Он пояснил, что старое кирпичное ограждение сильно обветшало, местами покосилось и держалось «на честном слове». Вот и решено было привести аварийный забор в надлежащее состояние, чтобы оно не обрушилось на посетителей кладбища.
Чиновники, по словам градоначальника, принялись наводить порядок в прямом смысле слова: старое – убрать, новое – поставить. А между тем, кирпичное декоративное ограждение вокруг Троицкого кладбища – это объект культурного наследия, он был построен еще в 19 веке, с самого начала основания погоста, пишет 7 канал.
- Надо было наверное поглубже специалистам нашим сделать оценку того, является ли он объектом охраны. Сейчас служебная проверка у нас проводится и компетентные органы тоже разбираются, - сказал Сергей Еремин.
Добавим, что служба по охране объектов культурного наследия собирается обратиться в прокуратуру. И городской администрации придется восстановить его.
ИСТОЧНИК KP.RU