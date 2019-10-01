Женщина засудила соседей за курение на балконе и установила за ними видеослежку

С 1 октября в России вступили в силу новые изменения в «Правила противопожарного режима» - о запрете разведения открытого огня на балконах квартир, общежитий, гостиниц (нарушение грозит штрафом до 3 000 рублей). В народе их загодя окрестили «Законом о запрете курения на балконах». Поскольку, хотя не оговорено напрямую курение, но «запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях». Собственно, мало кому придет в голову разводить на балконе костер или жарить шашлыки. А вот зажигалку для прикуривания сигареты, скажем, недовольные соседи вполне могут преподнести как «открытый огонь» и нажаловаться участковому.

Нетривиальная история, как говорится, «в тему» уже произошла в городе Дивногорске (Красноярский край). Местная жительница устроила «сладкую жизнь» соседям-курильщикам, вынудив одного из них даже... съехать! Даже без нововведений в законодательстве.

Евгения отстаивала интересы матери, страдающей аллергией на дым, в суде Фото: предоставлено Евгенией Русаковой

70-летняя Тамара Хомич и ее муж Алексей в конце прошлого года победоносно выиграли иск против курящих соседей и по сей день ревностно следят за исполнением его решения. А было все так. На втором этаже, аккурат под квартирой Тамары Хомич, дымил один несознательный сосед. А на пятом - другой. Некоторое время Хомичи с ними просто ругались, а потом подали в суд, представителем выступила дочка Хомич, Евгения Русакова (по профессии – юрист).

- Мама не «вздорная женщина». У нее сильная аллергия на табачный дым, - рассказывает Евгения. – Она задыхается от малейшего запаха табака!

Баталии в судах шли три года. Истцы апеллировали ст. 42 Конституции РФ «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью», и законом «Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма и последствий употребления табака». Ответчики – тем фактом, что балкон – это частная территория. Но он оказался вовсе не приоритетным. Ведь табачный дым, - расценили в суде, - втягивается в квартиру этажом выше. А там живут люди, у которых это может напрямую отразиться на здоровье.

В ноябре прошлого года ответчиков оштрафовали на 5 000 рублей каждого, суд также вынес решение о запрете курения на балконах их квартир. Правда, яркая история на этом еще не закончилась.

Сейчас идут новые баталии. Хомичи в разных местах вешают видеокамеру, чтобы наблюдать за балконами – ибо следить за исполнением решения должен судебный пристав, однако не будет же он сутками дежурить возле дома. Но разные службы по жалобам соседей заставляют камеру снимать: сначала прокуратура, потому что камера висела на столбе, принадлежащем энергетикам. Потом следком – поскольку Хомичи установили камеру на собственном балконе, и она в упор стала «бить» в окна соседей, - а это уже вторжение в частную жизнь. Сейчас непримиримые борцы с курением изыскивают для камеры новое место...

Татьяна Бобрякова, мама Ивана, сама не курит, но регулярно общается с полицией по поводу курения Фото: СТС-Прима

Мужики, меж тем, испсиховались.

- Да я давным-давно не курю на балконе, себе дороже связываться, - признается один из них, Иван Бобряков (сосед со второго этажа, работает вахтовиком, живет с мамой). - Тем более, что месяцами по работе не бываю дома. Когда соседи установили камеру у себя на балконе и направили ее на наш с мамой балкон, это уже было ни в какие ворота... Мы с уважением относимся к тем, кто не курит и не хочет дышать дымом. Но и они порой в своей непримиримости перегибают палку.

- Я очень устала от этого, - признается и Татьяна Бобрякова. – Да, сын у меня курит, но дома он в лучшем случае месяца три в году – вахтовым методом работает в Эвенкии. Нет его, и курить он не может здесь ну никак – и ведь доказать ничего не можем. Полиция у меня при этом, можно сказать, завсегдатаи уже. Как только запах соседка чувствует, видимо, тут же наряд вызывает. Вдруг мы решение суда не соблюдаем.

Камеру выигравшая суд сторона установила на столбе, принадлежащем энергетикам, и ее демонтировали Фото: предоставлено Евгенией Русаковой

Иван, кстати, курить-то не бросил. Но из дома пришлось съехать.

- Ситуация абсурдная, но мне действительно пришлось уехать от матери, - разводит руками Иван Бобряков. – Теперь, когда приезжаю с вахты, живу в съемной квартире. Лишь бы отстали они уже и от матери, и от меня. До этого, когда начались все эти судебные дела, курить выходил на улицу. В общем, решение суда я соблюдаю и даже с избытком – дома не живу. Но что будет, теперь с этими новыми правилами по разведению открытого огня на балконе, и даже боюсь представить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МЧС напрямую не связывает изменения в правила противопожарного режима с курением на балконе. Однако не отрицает, что пожары, которые начинаются с балконов и лоджий, - не редкость. И часто начинается именно от не потушенной сигареты. За последний год в России число погибших от пожаров на балконе составило 12 человек, 135 человек получили травмы. Причина пожара: 60% случаев – неосторожность при курении, 40% - запуск петард, использование мангала, неисправности с проводкой или электроприборами

Согласно статистике в 2016 году произошло 907 пожаров на балконах и лоджиях, в 2017 - 1478, в 2018 - 1964, в 2019 году с начала года уже произошло 1823 пожара. Цифра растет ежегодно. В пятерке лидеров: Москва – 211 случаев, Санкт-Петербург – 111, Московская область – 104, Республика Башкортостан – 69, Челябинская область – 62. В Красноярском крае за последние несколько лет пожаров, которые начались с балконов и лоджий, не было.

КОММЕНТАРИЙ

«При желании можно любую норму подогнать под ситуацию»

Александр Громцев, адвокат:

- Вообще, изменения в правила противопожарного режима к курению на балконе никакого отношения не имеют. Однако, к сожалению, практика показывает, что у нас, при наличии очень справедливых законов (это, кстати, даже за рубежом признают юристы), любую норму умудряются подогнать под ту или иную ситуацию. Поэтому иногда приходится сталкиваться, скажем так, с перегибами. Не исключено, что и эти изменения могут стать лазейкой для тех, кому выгодно просто испортить отношения с соседями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Красноярском женщина засудила соседа за курение на балконе, а потом установила за ним видеослежку, чтобы поймать с сигаретой

Эту историю (а она происходит в одной из типовых пятиэтажек Дивногорска Красноярского края прямо сейчас) уже признали прецедентом и растащили по соцсетям. Еще бы! (Подробности).

Верховный суд РФ присудил сибиряку компенсацию за курящего на лоджии соседа

- О таком решении знаю, буду обжаловать, - коротко заявил Фрицлер «Комсомольской правде» - Новосибирск», добавив, что судебная тяжба уже порядком ему надоела, как и внимание СМИ к его персоне (Подробности)