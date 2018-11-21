В Красноярске женщина засудила соседа за курение на балконе, а потом установила видеослежку, чтобы поймать его с сигаретой

Эту историю (а она происходит в одной из типовых пятиэтажек Дивногорска Красноярского края прямо сейчас) уже признали прецедентом и растащили по соцсетям. Еще бы! 43-летнему Ивану Бобрякову через суд запретили курить на собственном балконе. Причем его же соседка, 70-летняя Тамара Хомич, они всю жизнь в одном подъезде. Женщина с мужем, Алексеем Мулюкиным, на третьем этаже, Иван – как раз под ними.

Все было нормально, но три года назад началась катавасия, разводит руками мужчина. Соседи вдруг начали бороться с курением.

- У мамы сильная аллергия, - рассказывает дочь Тамары Евгения Русакова (она вела дело в суде). - Начинает задыхаться от малейшего запаха табака.

Пробовали договориться – бесполезно. В конце концов, пошли по судам. Последний (куда обращались от имени внучки Тамары, у нее есть доля в квартире) все-таки выиграли. Три года баталий – и вот оно решение: запретить.

- Исходили из интересов обеих сторон, - пояснили в краевом суде. – Соседи курили – женщина страдала. А, по закону, она имеет право на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, в данном случае – от воздействия табачного дыма.

«Все законно»

Казалось, живи себе да радуйся. Тем более через неделю после окончания процесса Иван уехал на вахту – в Эвенкию, но…

Семья так вдохновилась успехом, что решила установить камеру на фонарном столбе прямо напротив его квартиры. Люди были в шоке: это что, слежка? В тот же день на подъездах появились объявления: «Уважаемые соседи! Если вы не в курсе, то знайте: с сегодняшнего дня, 8.11, за вашими окнами и балконами КРУГЛОСУТОЧНО следят и записывают из квартиры 29. Если кто сомневается, посмотрите на столб напротив 2 подъезда. Как вам это нравится?».

- Действительно, камеру установили мы как взыскатели, - признает Евгения Русакова. – И стоит она законно. Статья 152-я часть первая ГК РФ допускает установку наблюдения - в целях исполнения решения суда, то есть в публичных интересах. И получать согласие на это не требуется. Опора, кстати, принадлежит МУПЭС Дивногорска. Камера смонтирована с одобрения собственника.

Тамара Бобрякова, мать ответчика. Фото: телекомпания Прима

Представитель истца уверяет: в окна заглядывать не собирается - оно им надо? К тому же происходящее в квартирах камера не фиксирует вообще. А вот если ответчик попробует еще раз хоть спичку поднести к сигарете на балконе, сразу «прижмет к ногтю», - за неисполнение решения суда.

Понятно, соседи не в восторге. Особенно курящие. Посматривают косо даже те, у кого окна выходят на другую сторону. «Я - один в поле воин, кто бы поддержал? - вздыхает Евгения. – Маме соседка угрожает: попробуй только тронь».

Дымит за 1000 километров

А как насчет ответчиков? Кстати, это не только Иван, но и его сосед из смежной квартиры на втором этаже.

Дмитрий Щ. (фамилию свою он просил не называть) перестал дымить на балконе, как только решение суда вступило в силу. Стал выходить на улицу. А Иван уехал на вахту через неделю после окончания процесса. Сейчас он в Эвенкии, работает монтажником на стройке, нам удалось до него дозвониться:

- Знаю ли о камере? А то! Мама уже звонила! Приеду после нового года, точно буду в суд подавать. Меня-то постоянно нет, я в году дома нахожусь месяца четыре.

И, получается, травля идет против моей матери. Сколько можно терпеть уже? Те самые соседи к маме ходят через день да каждый день. К приставам тоже: дескать, они меня видели, как я курю на балконе. Я на вахте – за тысячу километров, а дымом моим они травятся! Считаю, это вторжение в частную жизнь.

До смешного доходило: вызвали полицию, потому что она якобы задыхается от пепельницы на балконе. И как раз меня не было. От пустой пепельницы задыхается? А от мужа она не задыхается, когда он с улицы приходит покуривший?!

Камера установлена прямо напротив дома. Фото: телекомпания Прима

С ними весь подъезд не разговаривает, затюкали всех. Получается, как суд выиграли, с ума посходили. Я приеду - займусь этим делом.

P.S. Примечательно, что камера раздора работала всего несколько дней. «Она быстро вышла из строя, буквально вчера айтишник приходил, ее запустил, - говорит Евгения Русакова. - Сбора информации как такового не было ни разу.

Трансляция идет онлайн, выводится на экран, который находится дома. Идет фиксация нашего балкона и балконов нарушителей.

А, если я увижу, что Иван или Дмитрий будут курить, тогда зафиксирую, кину на флэш-носитель, принесу приставу. Это будет нарушение решения суда».

Благодарим телеканал «Прима» за предоставленные фотоматериалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Верховный суд РФ присудил сибиряку компенсацию за курящего на лоджии соседа

- О таком решении знаю, буду обжаловать, - коротко заявил Фрицлер «Комсомольской правде» - Новосибирск», добавив, что судебная тяжба уже порядком ему надоела, как и внимание СМИ к его персоне (Подробности)