Дров накололи, сено убрали: Агафье Лыковой помогли подготовиться к зиме

Знаменитая таежная отшельница Агафья Лыкова готовится к зиме. В Сибири уже ударили первые заморозки, еще немного, и пойдет снег, поэтому к середине октября все должно быть готово и убрано. В одиночку с большой работой не справиться, но Агафья по-прежнему не остается без помощников. Во время планового облета у нее побывали сотрудники заповедника «Хакасский»; приезжали студенты из московского института радиотехники, электроники и автоматики, порядка 15 человек. Ребята прожили на заимке аж две недели, за это время переделали массу работы.

Окна в доме отшельницы очень старыеФото: Данил БАРАШКОВ

- Вообще, нам поступают сотни заявок от желающих побывать на заимке, помочь отшельнице, - говорит Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский». – Но пропуска мы выписываем очень аккуратно, ответственно подходим к каждой заявке. В частности, тех же студентов сопровождают знакомые Агафье наши инструкторы, потому что к чужакам она относится настороженно. Вот, сейчас общими силами сена накосили, дров нарубили, территорию заимки почистили, одним словом, к зиме Агафью Карповну подготовили. Она просила полог укрыть собранное за сезон сено, основной корм для коз – привезли.

Картошка - основа рациона АгафьиФото: Данил БАРАШКОВ

Осталось доделать еще одну важную работу, о которой просила отшельница: поменять окна в домике, где она живет. Старые «открыты всем ветрам». Уже сделали специальные деревянные заготовки для рам, осталось поставить их до первых морозов. В ближайшее время мы посетим заимку еще раз, все вопросы оставшиеся закроем.

Агафье приходит множество писем со всей страныФото: Данил БАРАШКОВ

Жилье отшельницыФото: Данил БАРАШКОВ

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