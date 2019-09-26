Красноярский чемпион по пощечинам Василий Пельмень Камоцкий купил себе долгожданный комбайн
Красноярский чемпион по пощечинам Василий Пельмень Камоцкий, наконец, исполнил свою мечту. Он стал обладателем новенького комбайна «Полесье». О чем несколько часов назад оповестил своих поклонников и подписчиков на странице в «Инстаграме»: «Всем огромное спасибо без Вас этого бы не было. Вот и почти сбылась мечта осталось подождать 3 недели. Надеюсь он не примет участие в уборочной компании 2019 ! Надо убрать все раньше!» (орфография сохранена).
Красноярский чемпион по пощечинам Василий Пельмень Камоцкий купил себе долгожданный комбайн.
Напомним, что силач из Иланского района занимается фермерством. Засеивает поля, разводит мясных поросят. Без комбайна фермеру – не работа, поэтому идею купить мощную машину Василий лелеял давно. Но стоит он за 5 миллионов, таких денег накопить самостоятельно очень сложно.
В марте этого года, когда в МВДЦ «Сибирь» проводился первый чемпионат по мужским пощечинам, колоритный бородач выстоял против всех соперников. С тех пор начались поездки на различные силовые шоу. На одном из них он колоритно отправил в нокаут синтолового качка Кирилла Руки-базуки Трешина. Организаторы таких состязаний выставляли немалый призовой фонт победителям: где-то 50 тысяч рублей, где-то 100. Вот так и набрал наш Пельмень почти 1,3 миллиона рублей. Заодно подписался на участие в муниципальной программе и получил из бюджета еще почти 4,5 миллиона рублей.
В скором времени новенький комбайн придет сибирскому фермеру прямиком из Беларуси.
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ИСТОЧНИК KP.RU