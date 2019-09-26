Красноярский чемпион по пощечинам Василий Пельмень Камоцкий, наконец, исполнил свою мечту. Он стал обладателем новенького комбайна «Полесье». О чем несколько часов назад оповестил своих поклонников и подписчиков на странице в «Инстаграме»: «Всем огромное спасибо без Вас этого бы не было. Вот и почти сбылась мечта осталось подождать 3 недели. Надеюсь он не примет участие в уборочной компании 2019 ! Надо убрать все раньше!» (орфография сохранена).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/734275" frameborder="0"></iframe> Красноярский чемпион по пощечинам Василий Пельмень Камоцкий купил себе долгожданный комбайн.

Напомним, что силач из Иланского района занимается фермерством. Засеивает поля, разводит мясных поросят. Без комбайна фермеру – не работа, поэтому идею купить мощную машину Василий лелеял давно. Но стоит он за 5 миллионов, таких денег накопить самостоятельно очень сложно.

В марте этого года, когда в МВДЦ «Сибирь» проводился первый чемпионат по мужским пощечинам, колоритный бородач выстоял против всех соперников. С тех пор начались поездки на различные силовые шоу. На одном из них он колоритно отправил в нокаут синтолового качка Кирилла Руки-базуки Трешина. Организаторы таких состязаний выставляли немалый призовой фонт победителям: где-то 50 тысяч рублей, где-то 100. Вот так и набрал наш Пельмень почти 1,3 миллиона рублей. Заодно подписался на участие в муниципальной программе и получил из бюджета еще почти 4,5 миллиона рублей.

В скором времени новенький комбайн придет сибирскому фермеру прямиком из Беларуси.

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