Красноярец Василий Пельмень пощечиной отправил в нокаут Кирилла Руки-базуки Терешина

Полная тишина в зале, зрители в напряжении замерли, наблюдая за участниками поединка, которые вот-вот обменяются увесистыми затрещинами. По одну сторону – небезысвесный Кирилл Трешин по прозвищу Руки-базуки. По другую – красноярец Василий Камоцкий, более известный как Пельмень.

Пельмень уложил Руки Базуки. Нахер ЗАПРЕТИТЬ эти пощечины! Хоть они мне нравились и нравятся, но такие поединки с разницей в весе соперников в 100кг - это капец. WWW.GENERATIONIRON.RU

Первым размахивается Кирилл... Увесистый шлепок по уху соперник принял спокойно. Коснулся пальцами ушибленного места, а на лице разочарование: «и что, это все?» Затем сам прицелился, примерился... Кирилл так-то напрягся, даже схватился обеими руками за стойку стола (отчего его синтоловые мышцы вздулись еще больше).

Сибирский фермер свое дело знает – Василий так шлепнул парня, что тот отлетел в сторону и упал на пол, к ногам зрителей, и ненадолго потерял сознание. Пришлось приводить его в чувство нашатырем.

После Трешина вызов Василию бросил еще один участник, блогер Сергей «Сатанист». Вес Сергея – 110 кг против 160 кг Василия. Так что мужики изрядно друг другу «навесили». А раз оба устояли на ногах, то и призовой фонд в 100 тысяч разделили поровну.

Остается добавить, что все это происходило в рамках ютуб-шоу «Каменные лица», автором которого является Амиран Сардаров («Дневник Хача»). Выпуск загрузили на официальный канал 28 мая, а у него уже почти 3 миллиона просмотров и более 16,5 тысяч комментариев.

О фермере из Иланского района Василии Камоцком заговорили в марте этого года, когда в Красноярске прошел первый чемпионат по мужским пощечинам. Он влегкую раздал пощечины всем своим соперникам и выиграл главный приз. Правда, участники и зрители тогда говорили: надо бы правило ввести по весовым категориям. А то ведь когда разница в весе 100 килограмм, и гадать не нужно, кто победит.

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