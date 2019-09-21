Василий «Пельмень» Камоцкий выиграл очередной турнир по пощечинам, выдержав удары 135-килограммового москвича

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-21T12:15:42+03:00

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Чемпион по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий в очередной раз показал богатырскую силушку. Популярный силач снялся в Youtube-шоу «Битва за хайп». На этот раз оплеухи друг другу тяжеловесы отвешивали прямо в московском метро. По видео на канале «Дневник Хача» сразу понятно: Василий в хорошей форме. Ведь он неплохо «отоварил» 135-килограммового москвича Михаила Демчука

ВАСИЛИЙ КАМОЦКИЙ Жизнь фермера без пощёчин.Василий Камоцкий - 29-летний фермер из города Иланский. Приехал на Siberian Power Show 2019 посмотреть силовой экстрим, а в итоге принял участие в Чемпионате по пощёчинам и выиграл. Об этом успехе Василия писали во всём мире и стали снимать пародии на его выступление и реакции на победу. После чемпионата жизнь Васи стала ярче =) А его Instagram за несколько недель собрал огромное число подписчиков. До "пощёчин" на его странице было около 400 человек, зато сейчас - 81 тысяча ! Вот что значит парень побывал на SPS =)

Впрочем, без нарушений не обошлось. Оба соперника так и норовили то по шее друг другу надавать, то в висок прицеливались, - а это фол. При этом Василий все же оказался лучше соперника: он ни разу не попытался уйти от удара. А вот у соперника некоторые пощечины выходили очень уж по-женски. «Кто так бьет?! Телочки так бьют», - подначивал москвича ведущий. В итоге, победа у Пельменя.

Кстати, ведущим Василий рассказал, что уже в конце сентября он купит долгожданный комбайн на свою ферму. На него Василию помогали собрать деньги всем миром - 1 280 тысяч рублей набрали. Теперь Вася- Пельмень участвует в муниципальной программе и и трактор получит по субсидии. Государство добавит еще 4 460 тысяч.

- 20 процентов я плачу, 80 - государство, - пояснил Василий. - Потом я людям работу даю.

В общем, комбайн на подходе!

ИСТОЧНИК KP.RU