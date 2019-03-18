Уноси готовенького. Чемпионат по мужским пощечинам впервые прошел в Красноярске

- Ой-е-е-е-ей, как жестко! – не сдерживает восторга ведущий. Только что здоровый бородач по прозвищу Василий Пельмень одним ударом отправил соперника в мощный нокаут.

Накануне в Красноярске (на фестивале Siberian Power Show) прошел первый чемпионат… по мужским пощечинам. Пока участники соревновались в бодибилдинге, силовом экстриме и не только, у стойки для армрестлинга устроили состязания по «затрещинам».

Для многих может показаться странным, но… За приз в 30 тысяч рублей охотников получить по щекам оказалось немало. Сначала удары были щадящими. Минута за минутой – и бойцы «разошлись» - пощечины становились все весомее.

Все нокауты по пощечинам..

- В финал вышел тот самый Василий Пельмень, - делятся очевидцы поединков. – Он отправлял в нокаут одного за другим участников. Если у Васи 168 кг веса, то у какого-то его соперника было 70. Почти 100 кг разницы, представляете? У одних от ударов шла носом кровь. Других шатало, их уводили врачи, откачивали. Словом, зрелище было то еще.

А вот что пишут в соцсетях:

- Лихо мужик с бородой всем раздает!

- Весовку надо сделать. А то 160 кг против 80 - это неспортивно

- Нужно правила ударов ввести, чтоб это пощечины действительно были. Допустим, при замахе не отводить руку больше 90 градусов, корпус не разворачивать и так далее.

- Страшно становится от того на, что люди готовы ради денег. Да еще каких-то 30 тысяч. То есть любой может дать денег, придумать ерунду, и найдутся люди, которые будут на это вестись. Уважайте себя и не теряйте голову, оно того не стоит.

А вы как думаете?

Видео предоставлено Siberian Power Show.