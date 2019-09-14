Приехал найти невесту и попал в тюрьму: в Красноярске старообрядца из Орегона задержали как незаконного мигранта

Сначала громкая история русского бразильца Ханофера Ефимова де Кейрос, старообрядца из Туруханского района, которого год назад едва не депортировали в Южную Америку из-за отсутствия российского гражданства. При этом его чуть-чуть не разлучили с семьей – супругой и тремя детьми. К счастью, для них все закончилось хорошо: вступились общественность и суд учел все обстоятельства.

Затем была история русского американца Григория Косачева. Он родом из штата Орегон, США, но большую часть из своих 40 лет прожил в глухом старообрядческом поселке Сандакчес в том же Туруханском районе. В начале 2018 года его выдворили с территории России, запретив возвращаться пять лет. Мужчина планировал жениться, встретил девушку, но, видимо, не судьба – когда приехал в Красноярск за свадебным платьем для невесты, его задержали по причине отсутствия российского паспорта и гражданства.

И вот в подобном положении оказался еще один старообрядец – Эвгений Фролоф. Сейчас он находится в центре временной изоляции иностранных граждан (попросту, незаконных мигрантов), которую из-за решеток на окнах называет тюрьмой.

Эвгений – гражданин США, из штата Орегон, как и Григорий Косачев. Там живет довольно большая община русских старообрядцев, около 10 тысяч человек. От своей семьи Эвгений получил благословение: «Ты – русский по крови и духу, найди себе невесту нашей, истинной веры». С таким напутствием он и приехал в Россию. Приехал, отметим, легально, по закону – получил визу на три года.

Сначала поселился в одном из скитов на реке Дубчес (приток Енисея в Туруханском районе). Нашел себе девушку по сердцу. Сговорились, получили согласие от старших. Но заканчивался срок пребывания на территории России, и Эвгений решил: нужно подзаработать денег, вернуться в Америку и продлить визу.

Почему не забрал девушку с собой сейчас? Без свадьбы ей нельзя уезжать с ним. Да и если бы поженились, все равно массу формальностей нужно соблюсти, в том числе ей получить американскую визу. Как бы то ни было, в июле Эвгений приехал в Красноярск, а в конце августа его задержали за нарушение миграционного режима. Ему грозит депортация. Парень еще плохо говорит по-русски, но надеется на понимание: «Помогите» - обращается он.

Общественница Ольга Суворова вновь решила принять участие в его судьбе. Свою позицию она озвучила так:

- Я помогаю не незаконным мигрантам, а нашим соотечественникам, исторически по вере, имеющим отношение к Красноярскому краю. И там, где находятся их монастыри на реке Дубчес, нет миграционной службы, чтобы сделать хотя бы временные документы, и с транспортом крайне плохо. Прошу помочь.

Суд первой инстанции состоялся уже на второй день после задержания Эвгения. Сразу же последовала апелляция в краевой суд. Какое решение там примут? Напомним, что именно в краевом суде нашла свою правду семья Ханофера Ефимова де Кейрос.

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