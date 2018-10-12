«Россия же моя родина»: краевой суд отменил решение о депортации сибирского старовера в Бразилию

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-12T14:55:06+03:00

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С человеческой точки зрения историю, произошедшую в Красноярском крае, иначе как абсурдной не назовешь. Здесь развернули целую спецоперацию по депортации старовера, прожившего не один десяток лет в сибирской глухомани на родину... в Бразилию. Общественники, правозащитники и журналисты, - а скандал прогремел на всю страну, - призывали силовиков и чиновников к здравому смыслу: да, нелегал, - человек с экзотической фамилией и не менее причудливой биографией. Да, по определенным причинам нет паспорта. Но у него семья, и дети (трое), да и кому он мешает, живя тихо в тайге? Полицейские держали оборону: «Мы не звери, все по закону!». В перипетиях этой запутанной истории разбиралась «Комсомолка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/673059" frameborder="0"></iframe> Антонида с детьми приехала на свидание к Ханоферу.Видео: Мария ЛЕНЦ

ЧАСТЬ 1

«Помогите нам!»

...Антонида Москвичева – молодая, красивая 28-летняя женщина, вот уже неделю живет в Красноярске, куда приехала из крохотного поселка Чулково в Туруханском районе Красноярского края. С ней трое детей: шестилетняя Наташа, четырехлетний Никита и Зоя, которой всего два. Широкие брови, выразительные глаза, - без капли косметики, волосы уложены в тугой «пучок» на голове, прикрытый косынкой, так носят все жены старообрядцев. Дети освоились в городе махом, а ей - все дико. Но здесь она не по своей воле. Всей семьей приехали вслед за главой, - Ханофером ди Кейросом. Его доставили в Красноярск под конвоем, спецрейсом, - как нелегала, подлежащего депортации по решению суда. В четверг разрешено свидание в спецприемнике, где содержат Ханофера. У его ворот мы с семьей и встречаемся. Журналистов внутрь не пускают. Женщина с детьми проходит внутрь. А когда возвращается, не может ответить ни на один вопрос: плачет, уткнувшись в мягкую детскую игрушку. Дает нам номер сотового мужа: Ханоферу можно разговаривать по телефону: «Звоните. И... помогите нам!».

Самая главная мечта Тони, - чтобы их с Ханофером и детьми отпустили домойФото: Мария ЛЕНЦ

«Я родился в русском духе»

История Ханофера такая – хоть кино снимай.

- Когда мне было 12 лет, я вместе с мамой, Натальей, приехал в Россию из Бразилии, мы там жили в городе Примавера ду-Лести, штат Мату-Гросу, - голос у Ханофера тягучий, а выговор характерный, особенный. - Это примерно 600 километров от столицы. Даже не в самом городе жили, а в староверской деревушке Масапе. Единственное более-менее яркое воспоминание о тех днях – то, как мы с мальчишками купаемся в реке, целые дни там проводили.

В Бразилии предки Ханофера оказались, как и все прочие староверы, в начале 20 века - бежали от гражданской войны. Здесь его мать познакомилась с местным, влюбилась, родился сын. Но семья не сложилась. Когда Ханоферу исполнилось 4 года, мать с отцом расстались.

- Мама со мной вернулась в Россию, потому что она староверка, и для нее важно было сберечь тот уклад, образ жизни, который мы ведем, - продолжает Ханофер. – А там, в Бразилии, цивилизация больше внедряется в нашу жизнь. К тому же, все наши предки из России… Об отце совсем ничего почти не помню, знаю его лицо по фотографиям, насколько я знаю, он оставил нас еще до того, как мы с мамой уехали. Я всегда считал Россию своей родиной. По крещению я русский. В Бразилии мне все чужое.

Ребятишки тоже ждут встречи с тятейФото: Мария ЛЕНЦ

После приезда в Россию Ханофер с мамой поселились в Сандакчесе (поселок в Туруханском районе), который негласно именуют столицей старообрядцев края. В школу Ханофер не ходил, хотя грамоте и счету обучен.

- У нас школы как таковой не было, - вспоминает о своем детстве старовер. – Просто выбирается грамотный человек, который обучает всему, что нужно. Читаю я хорошо, с письмом маленько хуже.

Ханофер и Антонида

В 2011 году Ханофер перебрался в соседнее Чулково, чтобы подыскать себе жену (чаще всего староверы берут себе жен не из тех деревень, в которых живут, едут порой за сотни километров –чтобы кровь не смешивалась). Сразу обратил внимание на 21-летнюю Тоню – симпатичная, хозяйственная, набожная.

- Сначала просто общались с ней, - улыбается Ханофер, - потом любовь пошла: гуляли вместе иногда, до дома я ее провожал, цветы дарил… Как у всех, наверное. Два месяца за ней ходил. Мама ее Ирина сразу меня приняла, с отцом, его Сергей зовут, сложнее было. У них 12 детей, и старшую отдавать в жены ему, как любому отцу, было непросто, поэтому он присматривался ко мне долго, разговоры вел со мной. Сейчас Тонины родители – это моя семья, ведь своего отца-то у меня, считай, и не было никогда.

Обвенчались Антонида и Ханофер в местном старообрядческом храме, так что перед Богом они – законные муж и жена. Зажили своим домом.

Для женщины, всю жизнь прожившей в тайге, в городе-миллионнике все непривычно, ориентироваться ей непростоФото: Мария ЛЕНЦ

- Потом я обстроил хороший дом из бруса, квадратов 80, наверное. Мы большие дома всегда строим, потому что дети пойдут – места надо много. Огород большой завели, в сотках не знаю, сколько будет. Но собираем с него только картошки 60 кулей. 15 – на семью идет на зиму, остальное – продаем. Живем в основном трудом своим: зимой я на зверя хожу (соболь, лисица), с огорода овощи продаем, рыбачу. Две коровы у нас еще есть, так что молоко свое.

То, что удается наохотить да нарыбачить, Тоня с Ханофером продают в Туруханске (это примерно 350 километров от Чулково). За бюджетом Ханофер следит сам, как глава семьи. Говорит: посчитал, что в год ему удается заработать таким образом примерно 200 тысяч. Получается на семью из 5 человек примерно 16,5 тысяч рублей в месяц. В Туруханске покупают одежду, обувь, ткань. Тоня потом обшивает всю семью.

В 1994 году Сандакчесский собор отменил запрет для староверов на общение с госслужбами. По словам Ханофера, староверы постепенно потянулись за документами. В Чулково, например, он, пожалуй, один такой, у кого нет пасопрта. Но и ситуация у Ханофера особенная: родился в Бразилии, на руках только бразильское свидетельство о рождении с переводом на русский язык. Чтобы получить российское гражданство и паспорт, надо съездить в посольство Бразилии в Москве, оформить сначала тот паспорт. А уж потом – двойное гражданство. У Тони документы есть, у ребятишек пока нет даже свидетельств о рождении. Почему? Ответ очень прост: от Чулково до Туруханска – 350 километров по воде. По чиновникам не набегаешься.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/673060" frameborder="0"></iframe> Ханофер в центре для депортируемых.Видео: Ольга Суворова

Попался на стерляди

Как же попался он местным властям?

- За рыбу меня поймали, - не скрывает и не отнекивается Ханофер. – На Енисее живем. Как на речке жить и рыбку не поймать? Такое не могет быть. Попался инспекторам, стали протокол составлять, обнаружили, что я нелегально живу здесь. Это было в начале лета. С того времени я на виду у них, раза четыре в Туруханск ездил, всегда отмечался. Не прятался. Всегда говорил, что хочу здесь остаться, и просил: посоветуйте, как мне быть. Они мне обещали помочь.

Во время очередной операции «путина» (ловят браконьеров) сотрудники Росгвардии нашли у старовера в лодке 5 стерлядок. Стали оформлять протокол, тогда и выяснилось, что документов у Ханофера нет. Во время следующего рейда по реке росгвардейцы заехали в поселок и рассказали Ханоферу: его разыскивают из управления по вопросам миграции в Туруханске. Сказали, что должен прибыть в райцентр в течение суток.

- Я подумал, это связано с моей просьбой помочь сделать документы, - вздыхает Ханофер. – Я знал, что паспорт мне в Туруханске не сделают, мне к тому моменту уже объяснили, что надо ехать в посольство Бразилии в Москву. Я просил, чтобы мне дали документ какой-нибудь, чтобы по нему можно было билеты купить, до Москвы доехать. И когда мне сказали, что меня ищут, я подумал, что, наверное, справку сделали, и поехал туда.

В Туруханск Ханофер приехал 24 сентября. В районном управлении по вопросам миграции ему с порога заявили: решается вопрос о твоей депортации. Правда, судья была в отпуске. И до 28 сентября Ханофер ждал суда. Родственников в Туруханске у него нет, поэтому ночевать пришлось в лодке. 28 сентября судья Людмила Зверева признала Ханофера виновным по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда на территорию России). Его оштрафовали на 2 тысячи рублей и постановили выдворить с территории России.

Ханофер Ефимофф ди Кейрос рассказал, как его поймали 00:00 00:00

- Я на судью не обижаюсь, видел, что она мне сочувствует. Она несколько раз спросила у инспектора УВМ (управление по вопросам миграции – прим. Ред), есть ли возможность оставить меня, - говорит Ханофер. - Но инспектор сказала, что такой возможности нет, и меня на теплоходе повезли в Красноярск, чтобы депортировать. Четверо суток плыли.

… Антонида, конечно, и представить себе не могла, что поездка мужа в Туруханск обернется так. Собрала ребятишек и подалась за ним в Красноярск на последнем теплоходе в этом сезоне (сейчас навигация уже прекращена – Сервер закрыт).

- Как же жестоко с нами, - Тоня слез скрыть не может, – Просто хочу, чтобы его вернули в семью, чтобы нас отпустили. А если его выгонят, за ним пойду, хоть на край света пойду…

Антонида говорит, что за мужем готова идти хоть на край светаФото: Мария ЛЕНЦ

ЧАСТЬ 2

Поселок-призрак

...Жителей в поселке Чулково – всего 80 человек. Каждый, по идее, должен быть на вес золота для местных властей.

- А просто для них нет никакого Чулково, - объясняют местные. – В прямом смысле слова. Его и на карте нет. Если копнуть, раньше, в 40-50-е, там был колхоз, ферма, люди работали. В 60-х пошло укрупнение, поселок закрылся, все оттуда выехали. А через несколько лет появились староверы – Москвичевы, Нохрины. Откуда? Никто не знает. Власти пытались найти решение крайисполкома о закрытии, восстановить статус поселка, но увы… Так что он еще не определен. И все же относится Чулково к Вернеимбатскому сельсовету. Там нет ни одного мирского, все староверы.

Тоня говорит, что в разлуке им страшнее всего, и постоянно плачетФото: Мария ЛЕНЦ

Вопреки распространенному мнению, щи лаптем не хлебают. Есть в Чулково и дизельная станция, и начальная школа, и авиационная площадка (для вертолетов). Правда, запрещены телефоны, телевизоры, радио. Но как без связи? Сотовые они покупают, но в дом не заносят, оставляют в хозпостройках. А, когда выезжают туда, где есть сеть, останавливают лодку и звонят.

К слову, Чулково – реальная глухомань. От него до Вернеимбатска по Енисею – 50 километров, оттуда до Туруханска еще 300. Трудно поверить, что такое расстояние Ханофер прошел на лодке. «Ой, 6-8 часов по Енисею – норма, - заверили в районе. – Что вы хотите, у нас участки по 200 тысяч гектаров на одного охотника! Тем более он же не на веслах, сел на «мотор» и приплыл. У староверов сейчас это запросто».

За счет чего они выживают в такой глуши?

- Известно чем, - парируют знакомые с ситуацией. - В зимнее время – охота. Там все легально. Берут лицензию на соболя, бьют его, потом сдают. А летом… осетрина, стерлядь. Добывают для себя и излишки продают. Вот и все доходы. Да, получается, Чулково – поселок браконьерский. Но как еще людям жить, на что детей кормить?

Правила посещения в центре для депортируемых жесткие - свидания свидание длится 15 минутФото: Мария ЛЕНЦ

«Мы за уши тянули их в сельсовет»

Во время ежегодной операции «путина» ловят рыбаков-браконьеров. Заводят десятки уголовных дел, выписывают тысячи штрафов…

- Вот и ответ, почему обратили внимание на Ханофера, - разводит руками глава Верхнеимбатского сельсовета Николай Шляхов. – Он засветился. Попался за браконьерство, со стерлядью. Вызвали его на суд в Туруханск. А оказалось: человек не гражданин России. Документ у него какой-то был, но бразильский. Вот взяли и поступили принципиально – по закону.

Небольшая ремарка: узнав, по какому поводу мы звоним, глава буквально взорвался:

- Какой такой многострадальный Ханофер? Почитал новости – был очень зол на прессу. Неужели сложно позвонить в сельсовет и выслушать другую сторону? А они Ханофера послушали, супругу его безграмотную, и пошли в интернет грузить!

По словам председателя, его знакомство с этой семьей началось с обмана. Несколько лет назад мужчина приехал к нему вместе с Антонидой. И преподнес дело таким образом: «Родился… в Красноярском крае. Мать увезла меня в скит, умерла, остался без метриков. Помогите!».

- Я выслушал, понял, что мне врут, - говорит Николай Шляхов. - Потом догнал на улице: теперь давайте мне правду рассказывайте. Он признался, что приехал из Бразилии. Уехал в скит, там не понравилось, приехал в Чулково, женился на Антониде. Я говорю: «Теперь я готов помогать. Приезжайте ко мне в Верхнеимбатск, выйдем на миграционную службу, на УФМС Туруханска, будем решать вопрос». Мы их за уши притаскивали в сельсовет! Антониду кое-как уговорили, оформили ей паспорт. А мужа…

По-человечески его жалко, я ему предлагал помощь. Но он уехал и больше не появился. Я ему еще тогда сказал: не будешь оформлять гражданство, живи, как мышь, тихо, или в скит уезжай. Но, если где-то тебя на охоте, рыбалке тебя поймают, все вскроется. А тут он попался с рыбой…

Краевой суд отменил решение о депортацииФото: Ася ЖУКОВА

И что теперь, из-за документов разлучать человека с детьми? Оно того стоит? - обращаемся в местную администрацию.

- Чисто по-человечески, мне его жаль, - Александр Игнатенко руководитель территориального управления один в один повторяет слова главы. - Но есть закон, это как правила дорожного движения, он для всех один. А то у нас выходит? Иванов выехал на встречную полосу, его надо лишить прав, а Петров весь такой хороший, отец-«героин», его нельзя лишить. Так?

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Для чиновников перестает существовать человеческое»

Алексей Клешко, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края

- Мы так много тратим сил, говорим о всяких общественных советах, единые окна, МФЦ и так далее… Но, в принципе, вот как у нас работает миграционная служба? Это же к нам не тысяча китайцев приехали. Приехало несколько человек-староверов с особым отношением к своей исторической родине. Ну, можно же взять на заметку – организовать сопровождение, подсказать человеку, когда что-то можно сделать?! Мне кажется, этот случай показывает: к сожалению, для некоторых наших чиновников человеческое перестает существовать. Это ситуация ненормальная. Дело даже не в этом конкретном случае, а в принципе. Как не терять человечность, работая в системе? Это очень важно для всех.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Они более чисты в сравнении с общей массой»

Владимир Павловский, главный редактор газеты «Красноярский рабочий», друг Агафьи Лыковой

- Конечно же, староверы в основе своей придерживаются веры. Но жизнь-то движется вперед. Поэтому все меняется. Тот, кто в глубокой тайге, не общается с людьми, у них, возможно, эти традиции сохраняются. У других – меньше.

Сейчас в староверческих поселениях встречаются люди (молодежь, в основном), которые могут и выпить, покурить. Всем пользуются: электричеством - у них дизельные генераторы, где есть возможность, телевизоры смотрят. Употребляют если не водку покупную, то «квас» (есть у них такое понятие). Если этого кваса чуть больше выпить, можно так накваситься, мало не покажется. Ездят на мотоциклах, на машинах. Я ночевал в староверческой семье, и мне не выдавали отдельную ложку. Все общее было. И дети тоже общаются, наравне со взрослыми. Учатся, в том числе в Красноярске, в техникумах.

Мне кажется, они ведут более или менее современный образ жизни. Но более чисты по сравнению с нашей массой. В помыслах, в действиях.

Что касается Ханофера, на месте властей я действовал более разумно, не был бы раздражителем для общественного мнения. Надо находить выход. Ну, если он всю жизнь прожил в Сибири, какая ему Бразилия?! Это чиновничьи порядки, когда тупо следуют закону. Но закон написан не для того, чтобы губить людей!

Для Ханофера самое страшное - остаться без родиныФото: Ася ЖУКОВА

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Есть исключительные обстоятельства»

Александр Кубрак, юрист

- Есть федеральный закон о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства. В соответствии с ним мужчину должны были депортировать, потому что он нарушил правила нахождения на территории РФ лиц без гражданства.

С его стороны было, конечно, нарушение законодательства.

Но, в принципе, у нас данный закон достаточно лоялен. Есть исключительные обстоятельства, в соответствии с которыми его могут не депортировать. Это положение Конституции РФ, касающееся того факта, что у него есть дети. А нас защищается семья, материнство, детство. В связи с этим чтобы не лишить детей возможности воспитываться в семье, мужчину могут, в принципе, оставить на территории РФ. Если им будет соблюден определенный порядок – получено разрешение на временное проживание в РФ (если он подпадает под определенные нормы).

Но если у него есть русские корни, подобным людям полагается облегченное получение разрешения на проживание. Существует такая программа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/673080" frameborder="0"></iframe> Ханофер после суда.Ася ЖУКОВА

P.S.

В пятницу 12 октября, - вся эпопея, получается, длилась три недели, - краевой суд, - суд высшей инстанции, отменил решение районных коллег о депортации. В качестве представителя старовера выступил Марк Денисов, уполномоченный по правам человека в Красноярском крае. Суд учел «наличие семьи, малолетних детей», твердое намерение легализоваться на территории России. Один Ханофер и его семья теперь не останется: уполномоченные по правам помогут ему с оформлением документов, получением паспорта, как это будет происходить, пока в деталях не известно, но ясно одно: депортация уже не грозит, здравый смысл победил, и, оказывается, по закону так изначально можно было сделать. Почему ценой таких усилий, причем со всех сторон – и семьи, и властей, и силовиков, - наверное, всем предстоит еще осмыслить.