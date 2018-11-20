Старовера, уехавшего за платьем для невесты в город, депортировали в Америку

Разбираемся, законно ли депортировали Григория Касачева, который большую часть жизни провел в глухом сибирском селе.

Эта история один в один напоминает ту, что недавно случилась с бразильцем-старовером Ханофером ди Кейросом. Напомним, мужчину, жившего без российского паспорта в глухом поселке на севере Красноярского края, собирались депортировать в Бразилию, разлучив с семьей - женой и тремя детьми. Но после вмешательства журналистов и правозащитников его оставили в России.

Поселок староверов Кирсантьево. Фото: Борис БАРМИН

И вот новый герой - 39-летний Григорий Касачев. Он из крохотного поселка старообрядцев Сандакчеса в Туруханском районе Красноярского края. Но уже год живет в Америке - в небольшом городке Вудберн (штат Орегон), куда его выслали из Красноярского края зимой 2018-го. С бразильцем Ханофером они друзья. Только вот финал их историй разный...

Бразилец-старовер Ханофер ди КейросФото: Ася ЖУКОВА

Где при царе был в ссылке Сталин

Родители Григория Василий и Евгения Касачевы родились в Китае, туда их предки-староверы бежали в 20-х годах прошлого века. Потом переехали в США, где в 1979 году у них родился Гриша - младший сын в большой семье. У него двое старших братьев и три сестры. Когда Григорию было 16 лет, в 1996-м, родители решили: надо возвращаться в Россию. Старшие дети остались в Штатах, а Гришу взяли с собой. Ехали к единоверцам - в Туруханский район, где в начале прошлого века отбывал ссылку Сталин и где расположилась большая община староверов-беспоповцев часовенного согласия (кержаков - см. «Справку «КП»).

Староверы-беспоповцы молятся или в часовнях, или же чаще всего в обычных домах.

На месте документы выправлять не стали. Может, потому что к любой власти староверы издавна относятся с опаской, а может, просто не знали, нужно ли это. Рассудили так: поселочек на 80 человек, ни почты тебе, ни сельсовета. Живут одни единоверцы. Так и остались по паспортам американцами. Промышляли охотой, рыбалкой. В 2000-х родители умерли и были похоронены неподалеку от еще более крохотного староверческого села Чулково.

Поселок староверов Кирсантьево. Фото: Борис БАРМИН

Так минуло уже 20 лет его беспаспортной жизни в России. И тут к Григорию пришла любовь.

В город за платьем

- С Ниной мы познакомились на Пасху в прошлом году, она в Никулине живет - это тоже небольшое поселение старообрядцев, - рассказал нам Григорий по скайпу. - Мы сразу друг другу понравились, она с родителями познакомила. Решили жениться. А что? Мне одному надоело, да и ей уже 30 лет - замуж пора. Стали к свадьбе готовиться, я и решил ехать в Красноярск: надо документы выправлять да ткань Нине на свадебное платье купить хотел.

- А раньше в краевом центре бывали?

- Был, но проездом. Я несколько лет на юге края работал, строителем подрядился. Деньги небольшие, но копить старался.

- Как получилось, что вас задержали?

- Я вышел вечером из гостиницы в магазин, - вздыхает Григорий. - Ну иду обратно, а тут сзади два полицейских - кто такой, откуда. В общем, так и попался.

Григорий КасачевФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Григория определили в центр временного содержания для депортируемых и сразу сказали: если есть возможность уехать за свой счет в США - уезжай, иначе здесь будешь ждать месяца три, пока государство не даст денег на твою депортацию.

- Если бы мне объяснили, что можно как-то двойное гражданство сделать или просто помогли с документами, я бы даже и не думал уезжать. Как ехать-то, когда Нина там ждет меня, любовь у нас! Но мне никто не сказал, что есть такая возможность, - рассказывает Григорий. - Брат мне денег выслал из Америки примерно 2,5 тысячи долларов. И я уехал. На стройке здесь работаю. Но Америка мне не родная, я русский. Снятся мне дом, Россия и Нина. Хочу обратно, там родители похоронены.

Поселок староверов Кирсантьево. Фото: Борис БАРМИН

С любимой Григорий общается по телефону, только созваниваться получается очень уж редко. Связи с удаленным староверским поселением Никулино нет (по этой причине у нас отсутствует ее фото, и показать избранницу Григория мы пока не можем. - Ред.). Чтобы поговорить с Григорием, Нине приходится на лодке выбираться куда-то по Енисею, где телефон ловит. А сейчас река встала - мороз, зимника до Никулина нет.

- Последний раз, когда разговаривали, она пообещала ждать... Мне здесь все говорят: странный ты, обычно из России в США все уехать хотят, а ты - в Россию. Да, в Россию! Никак мне здесь нельзя.

Согласны легализоваться

- После ЧП с Ханофером и Касачевым староверы испугались, - рассказал нам по телефону Николай Шляхов, глава Верхнеимбатского сельсовета (в него входит несколько старообрядческих поселений). - Поэтому поток желающих легализоваться увеличился.

Молодые начинают понимать: передвигаться без документов сложно. Сейчас даже при продаже билетов на теплоход нужен паспорт. Поэтому они стали более сговорчивыми.

Примечательно, что в Вороговском сельсовете (куда относится поселок Сандакчес) о том, что стряслось с Григорием, знать не знают.

- Я второй срок работаю, но, увы, - развел руками глава сельсовета Михаил Пшеничников. - Да и по данным переписи нет Касачевых в Сандакчесе, точно знаю. На моей памяти первый подобный случай депортации.

Поселок староверов Кирсантьево. Фото: Борис БАРМИН

В сельсовете уверяют: приехавшие из Америки, Бразилии и других стран староверы вообще стараются себя не афишировать. Забираются подальше и живут себе тихо.

- В том же поселке Сандакчес жителей около 300. Но есть же еще заимки по 2 - 3 дома. Староверы забираются туда и живут своим укладом, нелегально. Были люди с таких вот заимок, что до 30 лет дожили, детей родили, а все без паспортов, - говорит Михаил Пшеничников.

ДОСЛОВНО

«Тогда и Лыкову можно отправить на скамью подсудимых»

Николай СЕДОВ, сын Ерофея Седова, геолога, соседа сибирской отшельницы-староверки Агафьи Лыковой:

- Это нонсенс, я считаю. Русского человека выслали, который стремится жить здесь, в России. Не в США, куда некоторые переезжают в погоне за американской мечтой, забыв о том, что здесь их предки поколениями жили. Он же по крови русский, наш! Хоть и родился в Америке. Да, все по закону. Но разве можно это назвать человечным?! Многие староверы и не оформляют документов только потому, что понимают: выйди они из тайги - вышлют. Закон есть закон, конечно, но зачем же до фанатизма доходить. У сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, например, тоже нет документов. И, представьте, кому-нибудь может прийти в голову отправить сейчас за ней десант, вывезти из тайги, определить в спецприемник, судить?

Наш золотой генофонд

По решению суда мужчине нельзя прилетать в Россию еще четыре года. Сейчас ему помогает общественница из Красноярска Ольга Суворова. Собирает документы, чтобы опротестовать решение. И заявляет, что при необходимости дойдет и до Верховного суда.

Летом до поселений староверов обычно можно добраться на лодке, а зимой только на «Хивусе». Фото: Борис БАРМИН

- За последние 6 лет Григорий Касачев - уже четвертый старовер, которому я помогаю остаться и жить в России, - рассказывает Ольга Суворова. - За Касачева будем бороться вместе с адвокатом. Но знаете, тут ведь есть и другая проблема: староверы, когда приезжают в Россию, не селятся в мегаполисах, не претендуют на рабочие места. Они уходят к своим в тайгу на Север, чтобы жить своим укладом. Так почему мы их приравниваем к выходцам из стран бывшего СССР, которые стремятся поселиться в обжитых местах, претендуют на работу, обучение детей и медицинскую помощь. Старообрядцы вообще ни о чем не просят! При этом приезжают к нам люди с русскими корнями, детородного возраста, без каких-либо заболеваний, включая алкогольную и наркотическую зависимость, люди, которые согласно своим убеждениям имеют большие семьи (по 10 - 12 ребятишек) со здоровыми детьми. Ведь это же золотой генофонд России. При этом они готовы добровольно и даже хотят осваивать удаленные уголки, куда среднестатистического горожанина палкой не загонишь. Я думаю, наши законотворцы должны обратить внимание на этих людей и помочь им.

СПРАВКА «КП»

Староверы-беспоповцы часовенного согласия (кержаки) обходятся без священников, а обряды проводят в часовнях. Одно из направлений русского старообрядчества, возникшее в первой половине XIX века на территории современной Витебской области, а затем под давлением царской власти переселившееся на Урал и в Сибирь - в Красноярский край, на Алтай, в Хакасию и Тыву. Знаменитое семейство Лыковых из цикла очерков Василия Пескова «Таежный тупик», которые были опубликованы в «Комсомольской правде» в начале 80-х, принадлежит как раз к этой ветви старообрядцев. После революции, в 20-х и 30-х годах прошлого века, тысячи старообрядцев бежали от советской власти в Китай, а когда в КНР победили коммунисты, переехали в США, Бразилию, Канаду и Новую Зеландию.

В Красноярском крае основное место обитания кержаков - Туруханский район, где на месте впадения реки Дубчес в Енисей существуют Дубчесские скиты. В 1951 году их обнаружили с воздуха, и специально посланный отряд госбезопасности скиты разгромил, их обитатели были отправлены в лагеря. В 90-х годах сюда вновь потянулись староверы-беспоповцы из США, Бразилии и Канады.

Поселок староверов Сизим, Тува. Фото: Виктория ЛАЧУГИНА

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Марс ТАРАСОВ, генеральный директор правового центра «Человек и закон»:

- По-человечески, конечно, история вызывает сочувствие, однако с правовой точки зрения могу сказать, что в действиях миграционной службы не усматривается никаких нарушений. Все сделано по закону. Более того, в России действует две специальные программы: программа переселения соотечественников и программа по признанию человека носителем русского языка (то есть, если человек является носителем языка, это уже служит основанием для применения процедуры упрощенного получения гражданства). У нас есть одно но: человек на территории России должен находиться легально. Касачев более 20 лет прожил в России, и нужно было просто встать на временный учет и подать документы на гражданство. Он давным-давно был бы уже гражданином России!

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