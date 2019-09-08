Никаких диванов и телевизоров! В память о красноярской путешественнице бабе Лене сняли фильм

В память о красноярской путешественнице бабе Лене (Елене Михайловне Ерховой) сняли документальный фильм. Его опубликовали на странице в фейсбуке, которую ведут близкие женщины.

Напомним, «мировая бабушка» - а она после 83-х лет облетела полпланеты на заначку от пенсии – поражала своей активностью и жизнелюбием почти до самого конца. Елена Михайловна умерла 17 января после тяжелой болезни – рака в четвертой стадии. Бабе Лене, так ее называли все, кто знал, был 91 год.

Бабушка Лена . Видео: фейсбук, страница Баба Лена Ерхова

Но до последнего покоряла своей открытостью, огоньками в глазах. Будто и не бабушка вовсе. Никаких тебе диванов да телевизоров. Не откладывала «копеечку», а тратила – на путешествия.

- Деньги? А чего их жалеть? – смеялась она. - Не знаю, сколько буду жить, но все равно в гроб мне их не положат. На том свете буду рассказывать, где была, что кушала и в каких ресторанах!

И это после всего, что пережила. Чуть ли не в три года попала на улицу, перебивалась крапивой, лебедой… Дальше тоже было не легче. Но она не сломалась. Так любила жизнь, с такой чисто детской жадностью открывала новые города, людей.

Обо всем этом рассказывается в фильме. Как совсем малышкой осталась сиротой, как работала в тылу, помогала фронту, как поднимала ребенка… Но главное, конечно, о путешествиях. О том, что сделало ее жизнь совсем другой.

- В память о нашей звонкой, светлой, легкой. Ты остаешься примером жизнелюбия и кипучей энергии, - пишут близкие в ее фейсбуке. - Перед твоей жаждой к жизни невозможно было устоять. Светлая память, наша удивительная и необыкновенная Баба Лена!

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Добрая, веселая, неунывающая искательница приключений, которую многие уважали и любили за оптимизм и страсть к авантюрам. В свои 90 «с хвостиком» баба Лена покоряла своим обаянием и жизненной позицией. Просила: «называйте меня просто бабой Леной». Такой ее и запомнили. Сегодня, 17 января, бабы Лены не стало. Давайте вспомним, чем запомнилась всем Елена Михайловна. (Подробности).

Красноярская путешественница Баба Лена умерла после тяжелой болезни

Елену Михайловну Ерхову, без преувеличения, знала и вся страна, и «заграница» . И в каждой стране, где бывала в гостях известная красноярская путешественница, она была просто бабой Леной, - своей, родной, близкой. Пользователи соцсетей, которые, в общем, и прославили «мировую бабушку», удивлялись: как так - 91 год, а в душе весна и на лице улыбка?! 177 тысяч подписчиков в Инстаграм, приглашения в гости со всего мира, тысячи поклонников. Жизнь, казалось, улыбается Бабе Лене. Но... болезнь взяла свое. Сегодня в Красноярске Баба Лена умерла. (Подробности).