«Не долетел всего 47 километров»: таинственно пропавший в августе вертолет нашли на Таймыре

На Таймыре Красноярского края обнаружили пропавший в августе нынешнего года частный вертолет Ми-2. Об этом сообщили в воскресенье, 8 сентября, в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, на борту судна находились трое: пилот, собственник и его знакомый. Они направлялись из поселка Коротчаево (Ямало-Ненецкого округа) в Дудинку. Должны были прибыть на место 12 августа. Однако вертолет бесследно исчез.

Причем полет согласован не был, его точный маршрут нигде не озвучивался. 17 августа поиски начали сотрудники Новосибирского Регионального координационного поисково-спасательного центра. Но операция ничего не дала.

Понятно, близкие пропавших надеялись на чудо. Увы – сегодня выяснилось: накануне, 7 сентября, местные жители наткнулись на обгоревший остов вертолета. Это произошло в 47 километрах от Дудинки.

- Не долетел совсем немного, - сообщил источник «Комсомольской правды» - Красноярск. – Предварительно: выживших при крушении нет. Судно сгорело дотла.

В обгоревшем вертолете – два тела. Сейчас на место выдвинулся вертолет Новосибирского Регионального координационного поисково-спасательного центра и следователи.

Нужно точно установить, действительно ли это тот самый пропавший в августе борт. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.